Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2026 году и когда купить бумаги

Собрали главную информацию о выплате дивидендов в 2026 году: компании по отраслям, размер дивидендов, дивидендная доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

© Рамблер

Машиностроение и инжиниринг

Предстоящие дивиденды

«Европейская Электротехника»

Тикер: EELT.

EELT. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,25 рубля.

0,25 рубля. Дивидендная доходность: 2,7%.

2,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 14 января.

Медицина

Предстоящие дивиденды

«Озон Фармацевтика»

Тикер: OZPH.

OZPH. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.

0,27 рубля. Дивидендная доходность: 0,5%.

0,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

Нефть и газ

Предстоящие дивиденды

«Евротранс»

Тикер: EUTR.

EUTR. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 9,17 рубля.

9,17 рубля. Дивидендная доходность: 7,2%.

7,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 13 января.

«Лукойл»

Тикер: LKOH.

LKOH. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 397 рубль.

397 рубль. Дивидендная доходность: 7,3%.

7,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

«Роснефть»

Тикер: ROSN.

ROSN. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 11,56 рубля.

11,56 рубля. Дивидендная доходность: 2,9%.

2,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

«Татнефть», обыкновенные акции

Тикер: TATN.

TATN. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 8,13 рубля.

8,13 рубля. Дивидендная доходность: 1,49%.

1,49%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 января.

«Татнефть», привилегированные акции

Тикер: TATNP.

TATNP. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 8,13 рубля.

8,13 рубля. Дивидендная доходность: 1,58%.

1,58%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 января.

Потребительский сектор

Предстоящие дивиденды

«Икс 5»

Тикер: X5.

X5. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 368 рублей.

368 рублей. Дивидендная доходность: 13,4%.

13,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 5 января.

Химическая промышленность и удобрения

Предстоящие дивиденды

Владимирский ХимЗд

Тикер: TATNP.

TATNP. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 20 рублей.

20 рублей. Дивидендная доходность: 13%.

13%. Последний день для покупки под дивиденды: 26 января.

IT

Предстоящие дивиденды

Т-Технологии