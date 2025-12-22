Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2026 году и когда купить бумаги
Собрали главную информацию о выплате дивидендов в 2026 году: компании по отраслям, размер дивидендов, дивидендная доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.
Машиностроение и инжиниринг
Предстоящие дивиденды
- Тикер: EELT.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,25 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 14 января.
Медицина
Предстоящие дивиденды
«Озон Фармацевтика»
- Тикер: OZPH.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.
Нефть и газ
Предстоящие дивиденды
«Евротранс»
- Тикер: EUTR.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 9,17 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 13 января.
- Тикер: LKOH.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 397 рубль.
- Дивидендная доходность: 7,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.
- Тикер: ROSN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 11,56 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.
«Татнефть», обыкновенные акции
- Тикер: TATN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 8,13 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,49%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 января.
«Татнефть», привилегированные акции
- Тикер: TATNP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 8,13 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,58%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 января.
Потребительский сектор
Предстоящие дивиденды
«Икс 5»
- Тикер: X5.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 368 рублей.
- Дивидендная доходность: 13,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 5 января.
Химическая промышленность и удобрения
Предстоящие дивиденды
Владимирский ХимЗд
- Тикер: TATNP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 20 рублей.
- Дивидендная доходность: 13%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 26 января.
IT
Предстоящие дивиденды
Т-Технологии
- Тикер: T.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 36 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.