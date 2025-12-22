Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2026 году и когда купить бумаги

Марина Стрельникова

Собрали главную информацию о выплате дивидендов в 2026 году: компании по отраслям, размер дивидендов, дивидендная доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2026 году и когда купить бумаги
© Рамблер

Машиностроение и инжиниринг

Предстоящие дивиденды

«Европейская Электротехника»

  • Тикер: EELT.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,25 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 14 января.

Медицина

Предстоящие дивиденды

«Озон Фармацевтика»

  • Тикер: OZPH.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

Нефть и газ

Предстоящие дивиденды

«Евротранс»

  • Тикер: EUTR.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 9,17 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 13 января.

«Лукойл»

  • Тикер: LKOH.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 397 рубль.
  • Дивидендная доходность: 7,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

«Роснефть»

  • Тикер: ROSN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 11,56 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

«Татнефть», обыкновенные акции

  • Тикер: TATN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 8,13 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,49%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 января.

«Татнефть», привилегированные акции

  • Тикер: TATNP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 8,13 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,58%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 января.

Потребительский сектор

Предстоящие дивиденды

«Икс 5»

  • Тикер: X5.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 368 рублей.
  • Дивидендная доходность: 13,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 5 января.

Химическая промышленность и удобрения

Предстоящие дивиденды

Владимирский ХимЗд

  • Тикер: TATNP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 20 рублей.
  • Дивидендная доходность: 13%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 26 января.

IT

Предстоящие дивиденды

Т-Технологии

  • Тикер: T.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 36 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.
Видео по теме от RUTUBE