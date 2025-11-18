Российский рынок вырос после слов Зеленского о готовности возобновить переговоры

Индекс Мосбиржи — главный индикатор российского рынка акций — вырос более чем на 2%, превысив 2550 пунктов. Котировки устремились вверх после сообщения президента Украины Владимира Зеленского о готовности возобновить мирные переговоры по российско-украинскому конфликту.

© MicroStockHub/iStock.com

На открытии основной сессии торгов во вторник индекс Мосбиржи находился на отметке 2506,61 пункта. После анонса потенциального возобновления переговоров котировки в моменте достигли 2572,06 пункта.

К 12:30 мск произошла коррекция, бенчмарк находится на отметке 2564 пункта (+2,14%). Активнее всего растут акции российских нефтегазовых компаний.

Среди лидеров роста:

МКБ (+4,94%);

«Татнефть», обыкновенные акции (+4,37%);

«Татнефть», привилегированные акции (+4,32%);

«Новатэк» (+3,62%);

«Газпром» (+3,21%).

В среду, 19 ноября, Зеленский планирует отправиться в Турцию. По словам президента, украинская сторона готовится к возобновлению мирных переговоров и разработала решения, которые предложит партнёрам.

Денег нет, но вы держитесь: чем грозит экономике России дефицит бюджета