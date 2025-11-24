Аналитики спрогнозировали будущее рубля на фоне переговоров по Украине

Курс рубля в конце ноября резко укрепился к основным мировым валютам. Доллар торгуется ниже 79 рублей, евро держится вблизи 91 рубля. Узнали у аналитиков причины роста рубля и спросили, каким будет курс национальной валюты к началу зимы.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Большую часть прошлой недели (с 17 по 21 ноября) курс рубля к мировым валютам на рынке «Форекс» оставался стабильным. Однако в пятницу динамика изменилась: рубль начал стремительно укрепляться. Доллар в моменте опускался ниже 77 рублей впервые с мая. На закрытии основной сессии торгов валюта стоила 79,1 рубля. Евро завершил прошлую неделю на отметке 91,06 рубля. Юань ослаб до 11,13 рубля.

В понедельник курс рубля остаётся крепким. К 13:40 мск доллар стоил 78,74 рубля (–0,47%), евро — 90,88 рубля (–0,19%), юань — 11,08 рубля (–0,44%).

Официальные курсы Банка России на 24 ноября:

Доллар — 79,02 рубля.

Евро — 90,56 рубля.

Юань — 11,06 рубля.

Почему рубль резко вырос

Укрепление курса рубля связано с ростом надежд на урегулирование российско-украинского конфликта на фоне позитивного новостного фона, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. В выходные прошла встреча делегаций США и Украины в Женеве, результатом которой стали «доработанные рамки мирного урегулирования». Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к мирным переговорам.

Но эффект от этих новостей продлится недолго, предупреждает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Это скорее временный эмоциональный оптимизм. Склоняемся к выводу, что этот позитив окажется недолгим и не приведет к фундаментальной переоценке российской валюты в среднесрочной перспективе. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Дополнительную поддержку рублю оказывают операции Банка России, обратил внимание директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Регулятор ежедневно продает китайские юани на 9 миллиардов рублей в рамках бюджетного правила.

Ещё одним позитивным фактором для курса рубля выступает приближение налогового периода, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Экспортёры активизируют продажи валютной выручки для уплаты платежей в бюджет. Срок налоговых выплат в этом месяце истекает 28 ноября.

Важным фактором поддержки Силаев считает жёсткую денежно-кредитную политику Банка России. Потому что высокие процентные ставки поддерживают привлекательность рублёвых активов для сбережений, пояснил эксперт.

В то же время рост рубля сдерживает падение мировых цен на нефть. Стоимость январских фьючерсов Brent на бирже Ice опустилась к 61–62 долларам за баррель. Котировки реагируют на рост вероятности возвращения российского сырья на мировой рынок в случае урегулирования конфликта, пояснили «Рамблеру» эксперты.

Каким будет рубль в конце осени

При сохранении позитивных настроений от геополитики и в условиях налогового периода доллар до конца ноября может оставаться в диапазоне 78–82 рублей, евро — в области 91–92 рублей, юань — в пределах 11,0–11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар может находиться в интервале 78–80,5 рубля.

Евро будет 90,5–93 рубля.

Юань составит 11–11,3 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар может превысить 80 рублей.

Евро — вблизи 92 рублей.

Юань останется выше уровня 11 рублей.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар около 78 рублей.

Евро может протестировать на прочность отметку 90 рублей.

Юань способен опуститься до 10,9 рубля.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар в диапазоне 78–82 рублей.

Юань в области 11–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в пределах 78–82 рублей.

Юань составит 11–11,5 рубля.

