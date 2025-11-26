Как взять взаймы через платформу: всё о P2P-кредитовании в России

P2P-кредитование — это схема, при которой деньги заёмщику предоставляет не банк, а другое физлицо. Это похоже на обычный договор займа, но сделка проходит через онлайн-платформу, которая соединяет заёмщика с кредитором и проводит платежи. С помощью P2P можно как заработать, давая деньги в долг, так и получить заём на более лояльных, чем в банке, условиях. Рассказываем, как работают подобные сервисы, какие риски с ними связаны и насколько они выгодны для заёмщиков и инвесторов.

Развитие P2P-кредитования в России

P2P-, или равноправное кредитование, появилось в России в начале 2010-х годов на волне развития финтеха и энтузиазма вокруг «экономики совместного потребления». Название этого инструмента с английского языка на русский переводится двояко, и оба варианта отражают его суть:

peer-to-peer — «равный равному»;

person-to-person — «человек человеку».

В P2P-сделке участвуют два обычных пользователя: один даёт в долг, другой занимает. Посредником между ними выступает специальная онлайн-платформа. Она проверяет заёмщиков, оформляет документы, проводит платежи и взимает за это комиссию.

Когда рынок прямых займов между людьми начал развиваться, многие полагали, что такой формат сможет составить конкуренцию банкам. Сервисы росли, заёмщики получали быстрый доступ к деньгам, инвесторы — ставку выше депозита. Однако примерно с 2015 года сегмент стал сужаться и постепенно превратился в нишевый инструмент.

На это в первую очередь повлияло отсутствие чёткой правовой базы — законом P2P-кредиты не запрещены, но профильного закона для них нет до сих пор. При заключении таких сделок стороны руководствуются общими нормами права. Это делает сделку достаточно рискованной: нет единого алгоритма работы платформ, страхования рисков, механизма защиты прав участников.

При невозврате займа или мошенничестве взыскание долга осуществляется только через суд как обязательство из договоров займа, а Р2Р-платформы не несут ответственности за исполнение обязательств сторон. Кроме того, банки могут заблокировать операции, если заподозрят нелегальную предпринимательскую деятельность, обналичивание или сомнительные источники дохода. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Всё это привело к высокому уровню невозврата долгов и дефолтам самих площадок, а также повышенному вниманию банков к нестандартным переводам. В результате классический формат «человек даёт взаймы человеку» почти сошёл на нет, уступив место краудлендингу — кредитованию через инвестиционные платформы.

Такие площадки контролирует ЦБ: легально работать могут только компании, попавшие в публичный реестр.

Заёмщиками в краудлендинге обычно выступают представители малого бизнеса. Такие компании чаще всего не могут кредитоваться в банках, так как стандартные скоринговые процедуры не позволяют полноценно оценить риски. Им проще отказать в кредите, чем вникать в особенности небольшой компании. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

В 2020 году в силу вступил закон 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», который создал прозрачные и понятные правила для краудлендинга, но не для прямых P2P-сделок между физлицами. Несмотря на это, некоторые площадки дают гражданам возможность кредитовать друг друга — они работают не только при инвестплатформах, но и при МФО.

Как это работает

Онлайн-платформа — ключевой элемент современной P2P-схемы. Именно она:

идентифицирует инвесторов и заёмщиков, проверяет документы и источники доходов;

оценивает риск с помощью скоринговых моделей и антифрод-систем;

оформляет договоры и проводит платежи;

помогает с взысканием долгов.

Как заключается P2P-сделка:

1. Регистрация и скоринг. При регистрации на платформе инвестор подтверждает личность и заводит в систему средства. Заёмщик указывает доход, имущество, паспортные данные.

Для оценки надёжности клиентов некоторые площадки используют:

скоринговые модели, включая ИИ-алгоритмы;

антифрод-системы.

Однако качество проверки сильно зависит от возможностей сервиса и в целом остаётся ниже того уровня, который сегодня обеспечивают банки.

2. Публикация заявки. Заёмщик предлагает сумму, срок и желаемую ставку. Инвестор решает, вкладывать ли деньги в эту заявку.

3. Заключение электронного договора. После подписания документа платформа переводит деньги на кошелёк заёмщика, а затем следит за графиком платежей.

4. Возврат средств. Погашение обычно проходит через номинальные счета в банках.

Если кредитор получает более высокий процент, то неминуемо эту сумму платит заёмщик. А это значит, что в P2P идут те заёмщики, которые по каким-то причинам не могут взять банковский кредит. Это почти всегда говорит о более высоком риске их кредитования. Андрей Шарков управляющий партнёр юридической компании «ШАГИ»

Если заёмщик перестаёт платить, сервис помогает инициировать судебное разбирательство. Степень участия платформы может быть разной: от помощи с составлением иска до полного юридического сопровождения. Некоторые посредники предлагают инвесторам застраховать вложения отдельным договором или даже выкупают проблемные кредиты.

Условия для инвесторов и заёмщиков

P2P-кредитование позиционируется как выгодное для обеих сторон сделки: инвесторы получают доход выше депозита, а заёмщики — деньги на лояльных условиях, если не считать высокой ставки.

Чаще всего этим видом кредитования интересуются люди, которым отказали банки или микрофинансовые организации (МФО). Инвесторами на таких площадках обычно становятся те, кто хочет вложить небольшие суммы — от 10–50 тысяч рублей — под повышенный процент.

По закону инвестплатформа не может гарантировать доходность вложений или возврат средств. Инвестор на P2P-платформе действует на свой страх и риск и в случае невозврата займа не может предъявить претензии платформе, если только она не нарушила требования закона. Даниил Черных-Аипов Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнёры»

Плюсы для инвесторов

Высокая доходность. Проценты по P2P-займам могут быть в 2–4 раза выше ставок по депозитам.

Проценты по P2P-займам могут быть в 2–4 раза выше ставок по депозитам. Низкий порог входа. Некоторые платформы позволяют начать с 1–5 тысяч рублей, что делает инструмент доступным широкому кругу людей.

Некоторые платформы позволяют начать с 1–5 тысяч рублей, что делает инструмент доступным широкому кругу людей. Простой вход и отсутствие бюрократии. Нет необходимости открывать счёт в банке, подписывать сложные договоры и регулярно платить за обслуживание.

Нет необходимости открывать счёт в банке, подписывать сложные договоры и регулярно платить за обслуживание. Возможность диверсифицировать риски. Инвестор может распределить капитал на несколько займов — это снижает вероятность полной потери денег.

Плюсы для заёмщиков

Быстрый доступ к деньгам. Решение принимается быстрее, чем в банке, — иногда в течение нескольких минут.

Решение принимается быстрее, чем в банке, — иногда в течение нескольких минут. Меньше формальных требований. Заём могут одобрить даже тем, кому отказал банк. В P2P-кредитовании стабильность дохода, хорошая кредитная история, наличие залога или поручителей имеет меньшее значение, чем в банковском секторе.

Заём могут одобрить даже тем, кому отказал банк. В P2P-кредитовании стабильность дохода, хорошая кредитная история, наличие залога или поручителей имеет меньшее значение, чем в банковском секторе. Дистанционная сделка. Для получения займа не нужно никуда идти, всё происходит онлайн.

Для получения займа не нужно никуда идти, всё происходит онлайн. Гибкие условия. Заёмщик может предложить свою ставку, срок или график выплат — на многих платформах условия формируются индивидуально.

Заёмщик может предложить свою ставку, срок или график выплат — на многих платформах условия формируются индивидуально. Возможность кредитоваться под более низкую ставку, чем в МФО.

Риски для инвесторов

Инвесторы — самая уязвимая сторона P2P-сделок. Основные риски:

Высокая вероятность дефолта заёмщика из-за лояльных требований платформ.

из-за лояльных требований платформ. Долгое взыскание. Судебные процессы из-за долгов иногда длятся годами, а если с человека нечего взыскать, деньги будут потеряны.

Судебные процессы из-за долгов иногда длятся годами, а если с человека нечего взыскать, деньги будут потеряны. Банкротство платформы. В таком случае кредитор остаётся один на один с заёмщиком, о котором знает очень мало.

В таком случае кредитор остаётся один на один с заёмщиком, о котором знает очень мало. Отсутствие государственных гарантий. В отличие от вкладов, P2P-кредиты не застрахованы от «сгорания».

В отличие от вкладов, P2P-кредиты не застрахованы от «сгорания». Пока заёмщик не найден, деньги не работают.

Надёжность инвестиций зависит от конкретной площадки. Если она участник финтех-холдинга, в который входит одна или несколько крупных МФО, то, как правило, здесь предлагается высокотехнологичный скоринг, который обеспечивает максимальную безопасность. Но таких площадок в России единицы, и мало кто из пользователей понимает, какие из них более защищены от рисков. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Риски для заёмщиков

Процент по кредиту выше, чем в банках.

Суммы займов меньше.

Суровое взыскание при просрочке. В P2P нет отсрочек и кредитных каникул, поэтому кредитор может пойти в суд при малейшей задержке платежей.

Долг могут продать коллекторам.

Стоит ли участвовать в P2P-кредитовании

Для инвесторов P2P-кредитование не альтернатива банковским депозитам. Это нишевый инструмент для людей с высоким риск-аппетитом, понимающих, что часть капитала может быть потеряна.

Тем, кто всё же решится, стоит:

изучать договоры и регламент платформы;

проверять, есть ли возможность страхования;

диверсифицировать вложения;

не давать в долг последние деньги и целевые накопления.

Для заёмщиков это быстрый доступ к финансированию, но цена такого кредита почти всегда выше, чем в банке, поэтому такой вариант стоит рассматривать только в случае крайней необходимости.

Перед тем как регистрироваться на площадке в качестве инвестора или заёмщика, эксперты рекомендуют проверить её надёжность, тщательно изучив все данные, которые удастся найти.

Надёжность площадки будет определяться наличием в реестре ЦБ РФ, отсутствием в открытых источниках негативных отзывов о её работе, высокими позициями в топовых рэнкингах и наличием рейтингов, присвоенных независимыми рейтинговыми агентствами. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Главное

P2P-кредитование — это займы между людьми через онлайн-платформы, которые проверяют заёмщиков, оформляют договоры и проводят платежи. В России этот рынок вырос в 2010-х, но после всплеска интереса стал нишевым и перешёл под управление инвестиционных платформ.

Для инвесторов P2P — это возможность получить доход выше депозита, но без гарантий возврата и с высоким риском дефолта. Заёмщики получают быстрый доступ к деньгам и более гибкие условия, чем в банках, но платят повышенную ставку и рискуют столкнуться с жёстким взысканием. Надёжность таких сделок зависит от наличия онлайн-платформы в реестре ЦБ, качества её сервиса и скоринга клиентов.

