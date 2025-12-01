России спрогнозировали волну дефолтов

Бизнес переживает непростые времена: охлаждение экономики и дорогие заимствования приводят к снижению финансовой устойчивости компаний. В связи с этим в 2026 году долговой рынок может вновь столкнуться с волной дефолтов. Проблему обсудили на пятом инвестиционном форуме Investment Leaders Forum 2025.

© Lemon_tm/iStock.com

Кризисное состояние, в котором находятся многие отрасли, уже стало причиной дефолтов на рынке облигаций в 2025 году, сказала управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева. По мнению эксперта, риск дефолтов является одним из основных и в 2026 году.

Охлаждение экономики становится причиной убытков и возрастания долговой нагрузки на компании, отметила Галиева. Она назвала наиболее закредитованные отрасли:

строительство;

оптовая торговля;

целлюлозно-бумажная промышленность.

Продолжение волны дефолтов прогнозирует и управляющий директор по фондовому рынку СПВБ Екатерина Нагаева. По её словам, у многих эмитентов истощается запас прочности и устойчивости.

Серьёзным вызовом для рынка в 2026 году станет аномальное количество облигационных выпусков, которые стоят под гашение, сообщил директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. По оценке эксперта, в следующем году ожидается погашение бумаг на сумму около 5 триллионов рублей.

Помимо этого, в 2026 году ряд эмитентов продолжит не раскрывать финансовую отчётность — уже четвёртый год подряд, отметила Нагаева. Отсутствие данных для проведения фундаментального анализа может привести к серьёзным последствиям. С высокой долей вероятности возможны неожиданные снижения рейтингов компаний. Это, в свою очередь, спровоцирует повышенную волатильность на рынке облигаций, сообщила эксперт.

Напомним, что, по данным «Эксперт РА», за период с 1 января по 15 октября 2025 года на рынке облигаций было зарегистрировано 26 случаев первичных технических и реальных дефолтов. Это в 2,4 раза больше по сравнению с 2024 годом.

