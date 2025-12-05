Совы или жаворонки: когда можно торговать на Мосбирже

Торги на Московской бирже идут семь дней в неделю. Благодаря дополнительным сессиям заключать сделки можно с раннего утра до позднего вечера в будни, а также в выходные. Рассказываем, по какому графику работает главная фондовая биржа страны в 2025 году и зачем нужны дополнительные сессии.

Когда есть время торговать

Сделки на Московской бирже можно заключать 7 дней в неделю. Суммарное время торгов в будние дни составляет 17 часов в сутки. В выходные дни время работы площадки ограничено 9 часами в день.

Торги в будние дни

С понедельника по пятницу на Московской бирже проводятся три сессии:

06:50–09:50 мск — утренняя (с 08:50 мск для облигаций). 09:50–19:00 мск — основная. 19:00–23:50 мск — вечерняя.

Больше всего активов доступно в основную торговую сессию. В это время инвесторы могут совершать сделки со всеми инструментами фондового рынка, размещёнными на площадке. Это:

Облигации федерального займа (ОФЗ).

Региональные и муниципальные облигации.

Корпоративные облигации.

Биржевые облигации.

Еврооблигации Минфина.

Облигации государств.

Обыкновенные и привилегированные российские акции.

Иностранные акции.

Российские депозитарные расписки (РДР) на акции.

Депозитарные расписки на иностранные акции.

Паи открытых, интервальных, закрытых и биржевых ПИФов.

Опционы.

Фьючерсы.

ETF.

Утренняя и вечерняя торговые сессии — дополнительные, поэтому имеют свои ограничения. Утром инвесторы могут совершать сделки с акциями, входящими в индекс Мосбиржи (IMOEX), и самыми ликвидными бумагами иностранных компаний. Вечером, помимо активов из индекса, становятся доступны все ценные бумаги зарубежных эмитентов.

Торговать на срочном и валютном рынках можно на всех сессиях. Для операций с некоторыми видами инструментов нужно иметь статус квалифицированного инвестора.

Нужно ли становиться квалифицированным инвестором

Торги в выходные дни

Дополнительная сессия выходного дня появилась на Московской бирже только в марте 2025 года. Торги проводятся в выходные дни (суббота, воскресенье) с 09:50 до 19:00 мск. Торги в праздничные дни проходят по отдельному расписанию, которое анонсирует площадка.

Расчёты по таким сделкам происходят только на второй рабочий день после выходных. Причина в том, что клиринговые центры — организации, которые проводят все эти операции, — не работают в выходные. Они начинают обрабатывать сделки в первый рабочий день недели.

Торги на Московской бирже по большинству бумаг идут в режиме «Т + 1», поэтому фактический переход прав на бумаги к новому владельцу происходит только во второй рабочий день недели. Например: если купить акции в субботу, их владельцем вы станете только во вторник.

Список доступных активов в выходные ограничен. Купить или продать можно только:

Акции российских эмитентов. На начало декабря 2025 года доступны 250 бумаг.

Паи биржевых фондов (БПИФ). Доступны 23 актива.

Фьючерсы, кроме валютных.

Особенность сессии выходного дня — узкие ценовые границы. Стоимость актива не может отклониться от последней цены предыдущего торгового дня более чем на 3%. Система не даст создать заявку по цене, которая будет выходить за рамки диапазона. Это сделано для снижения риска повышенной волатильности на выходных.

Зачем на Московской бирже дополнительные сессии

Дополнительные торговые сессии расширяют возможности для инвесторов, пояснили «Рамблеру» в пресс-службе Московской биржи.

Основная сессия может быть неудобна по двум причинам:

Совпадение с рабочим днём. Наиболее распространённый график работы россиянина: с 9 до 18 или с 10 до 19 часов по будням. У тех, кто желает купить активы, может не найтись времени среди рабочего дня.

Наиболее распространённый график работы россиянина: с 9 до 18 или с 10 до 19 часов по будням. У тех, кто желает купить активы, может не найтись времени среди рабочего дня. Разница в часовых поясах. Основная сессия проходит с 09:50 до 19:00 по московскому времени. В России 11 часовых поясов. Например, для инвестора из Хабаровска торги на площадке приходятся на период с 16:50 до 02:00 по местному времени.

Торги в выходные позволяют инвесторам принимать решения в более спокойной обстановке по сравнению с рабочими днями. Утреннюю и вечернюю сессии активно используют инвесторы, проживающие в регионах с часовым поясом, отличающимся от московского, — отметили в пресс-службе Московской биржи.

Вечерняя сессия позволяет приобрести акции в последний день перед датой отсечки для получения дивидендов, если в дневное время этого сделать не удалось, добавили в пресс-службе.

Насколько популярны торги в «нестандартное» время

Инвесторы активно заключают сделки во время дополнительных сессий на Московской бирже. Объёмы торгов утром, вечером и в выходные заметно выросли за 2025 год. По данным площадки:

Объём вечерних торгов на рынке акций за 11 месяцев 2025 года вырос более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Совокупный объём торгов на утренней и вечерней сессиях срочного рынка за тот же период вырос в два раза.

Среднемесячный объём торгов в выходные на рынке акций превышает 67 миллиардов рублей, на срочном рынке — более 58 миллиардов рублей.

Может ли российский рынок прийти к круглосуточным торгам

Российский фондовый рынок может прийти к формату круглосуточных торгов. Такой вариант допустил управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Московской биржи Борис Блохин в рамках конференции Smart-Lab Conf 2025. На это указывают доступность капитала и примеры на мировых торговых площадках, поясняет он. Скорее всего, переход к формату работы 24 часа будет поэтапный, и сначала начнут расширять время текущих сессий. Решение будет согласовано с участниками рынка, отметил Блохин.

Главное

Торги на Московской бирже проходят в четыре сессии: утреннюю, основную и вечернюю в будни, а также в выходные. Больше всего ценных бумаг доступны во время основной сессии — с 09:50 до 19:00 мск. Остальные сессии имеют свои ограничения.

Такой режим работы позволяет россиянам не зависеть от рабочего дня или часового пояса и комфортно встраивать инвестирование в свою жизнь. Как результат, рост инвестиционной активности. За 11 месяцев 2025 года Московская биржа зафиксировала увеличение объёма торгов в дополнительные сессии почти в два раза.

В будущем российский фондовый рынок может перейти к торгам в формате 24 часов семь дней в неделю. Однако это потребует дополнительной доработки и согласия участников рынка.

