Аналитики предупредили об укреплении курса рубля до 75 за доллар

Курс рубля в декабре продолжает удерживать сильные позиции относительно основных мировых валют. Доллар торгуется ниже 77 рублей. С начала 2025 года американская валюта опустилась к рублю на 32%. Проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили аналитиков, чего ждать от рубля на ближайшей неделе.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль на рынке «Форекс» по итогам недели с 1 по 5 декабря ещё немного укрепился к доллару, евро и юаню. Курс американской валюты на закрытии основной сессии торгов в пятницу составил 76,5 рубля. Евро завершил прошлую неделю на отметке 89,05 рубля, юань — на уровне 10,82 рубля.

В понедельник на валютном рынке наблюдается небольшая коррекция. К 13:45 мск доллар стоил 76,84 рубля, евро — 89,53 рубля, юань — 10,87 рубля.

Банк России в конце прошлой недели снизил официальные курсы иностранных валют к рублю. На 8 декабря они установлены на уровнях:

Доллар — 76,09 рубля.

Евро — 88,7 рубля.

Юань — 10,73 рубля.

Курс рубля остаётся вблизи годовых максимумов, что противоречит ноябрьским прогнозам опрошенных «Рамблером» аналитиков. Месяц назад эксперты ожидали новую волну ослабления рубля с приходом декабря.

Какие факторы поддерживают рубль

Укрепление рубля на прошлой неделе было вызвано решением Минфина нарастить продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Объём нетто-продаж валюты ЦБ на период с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года увеличен до 14,5 миллиарда рублей в день с ноябрьских 9 миллиардов рублей. Это означает прирост предложения валюты на рынке на 61%, отметил Потавин.

Столь значительная добавка предложения валюты на рынке в декабре должна позитивно повлиять на курс рубля, сглаживая рост сезонного спроса на валюту в конце года и декабрьское сокращение притока валютной выручки. Поэтому на прошлой неделе многие участники рынка активизировались в продаже своей иностранной валюты из портфелей, что усилило позитивную динамику курса рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Дополнительную поддержку рублю на прошлой неделе оказывало первое размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, предполагает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Минфин 2 декабря провёл дебютное размещение двух выпусков юаневых ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в 2029 и 2033 году. Общий объём размещения составил 20 миллиардов юаней.

Ключевое влияние на настроения рынка оказывают геополитические новости, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Переговоры сторон по урегулированию ситуации на Украине продолжаются. 8 декабря в Лондоне запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

На прошлой неделе в Майами прошли переговоры украинской и американской делегаций. Они, как следует из сообщений СМИ, привели к «некоторому прогрессу». На минувшей неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Дополнительный фон для укрепления рубля создаёт ослабление доллара на глобальных рынках. Индекс доллара DXY с 3 декабря находится в области минимальных значений с конца октября. В понедельник в моменте бенчмарк падал до 98,79 пункта. Основная причина ослабления валюты — нарастающие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на предстоящем заседании 9–10 декабря. По данным CME FedWatch, вероятность снижения на 0,25 процентного пункта оценивается в 87%.

Каким будет рубль на неделе 8–12 декабря

Сейчас курс рубля определяется геополитикой, подчеркнули опрошенные «Рамблером» эксперты. Если позитивный новостной фон сохранится, рубль на неделе способен продолжить укрепление, а иностранные валюты могут опуститься до новых минимумов.

По среднему прогнозу, доллар 8–12 декабря составит около 77 рублей, евро — 89 рублей, юань — 10,8 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в пределах 75–77 рублей.

Евро будет находиться в коридоре 88–90 рублей.

Юань составит 10,5–11 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Александра Шепелева:

Доллар в диапазоне 75–78,5 рубля.

Евро составит 87,5–91 рубль.

Юань будет в области 10,6–11 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар останется в пределах 75–77 рублей.

Юань будет торговаться по 10,6–10,8 рубля.

