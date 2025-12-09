Сбер представил новые продукты и дивидендную политику на Дне инвестора

Сбер 10 декабря провел ежегодную конференцию «Сделано в Сбере» совместно с Днём инвестора. На мероприятии представили бизнес-результаты и ключевые параметры дивидендной политики.

Топ-менеджеры Сбера Герман Греф, Александр Ведяхин, Кирилл Царёв, Тарас Скворцов рассказали о новых технологичных решениях банка. А руководители продуктовых команд показали, как приложение СберБанк Онлайн и умные помощники на базе искусственного интеллекта решают бытовые запросы клиентов. Среди таких сервисов — раздел «Для жизни», тематические блоки «Дом», «Авто» и «Близкие рядом» в СберБанк Онлайн.

Искусственный интеллект помогает нам защищать интересы наших клиентов: мы создаем ИИ-помощников, которые ежедневно обрабатывают более 500 млрд событий в области кибербезопасности – это в 10 раз больше, чем 4 годами ранее, — сказал Герман Греф.

Также Сбер представил новые банкоматы, с которыми можно общаться голосом, а встроенные датчики за 30 секунд измеряют пульс, давление и оценивают уровень стресса. Результаты сохраняются в приложении СберЗдоровье для консультации с врачом.

Цель всех наших финансовых и нефинансовых решений сделать так, чтобы клиенты тратили как можно меньше времени на рутину и как можно больше — на то, что действительно важно и интересно, — сказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв.

Инвесторам на конференции рассказали о ключевых параметрах дивидендной политики на следующий год. В 2025 году Сбер выплатил рекордные дивиденды в истории — 787 миллиардов рублей. Банк направил на эти цели половину чистой прибыли за 2024 год, поставив рекорд на российском рынке.

Мы сохраняем ключевые цели на 2026 год: поддержание рентабельности капитала на уровне 22%, достаточности капитала — на целевом уровне 13,3%. В 2026 году мы планируем выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2025 год, — заявил Герман Греф.

9 декабря банк представил сокращённые результаты по РПБУ за 11 месяцев. Чистая прибыль банка за отчётный период выросла на 8,5% год к году, до 1568,2 миллиарда рублей при рентабельности капитала 22,5%. В ноябре банк заработал 148,7 миллиарда рублей чистой прибыли.

