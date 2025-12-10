Стоит ли покупать драгоценные камни с целью вложений

Драгоценные камни — один из самых консервативных инструментов для инвестирования в мировой истории. Наряду с золотом их принято считать защитными активами, которые позволяют сохранить капитал и снизить риски в периоды мировых кризисов. Рассказываем, какую доходность могут приносить драгоценные камни и как правильно в них инвестировать*.

Почему драгоценные камни считаются «тихой гаванью» для инвестора

Спрос на драгоценные камни в мире стабильно растёт. Именно это делает их привлекательным активом для долгосрочного инвестирования в условиях экономической турбулентности, сказал «Рамблеру» преподаватель учебного центра ФГ «Финам» Сергей Погудин.

Драгоценный камень — это практически вечный, надёжный, ликвидный и компактный инструмент для вложений на длинных временных горизонтах. Это консервативный инструмент, поэтому минимальный срок инвестирования — 3–5 лет. Оптимальный срок — от 10 лет.

Один хороший камень может стоить как квартира или дорогой автомобиль. Но недвижимость и авто свою стоимость рано или поздно потеряют. С драгоценным камнем такого не произойдёт. Сергей Погудин Преподаватель учебного центра ФГ «Финам»

На рынке бывают короткие периоды охлаждения спроса на драгоценные камни, что приводит к снижению их стоимости, отметил Погудин. В такие моменты инвестиции в этот инструмент могут оказаться невыгодными. Однако на больших временных промежутках «минус» в портфеле практически гарантированно сменится на «плюс».

Все ли драгоценные камни подходят для инвестиций

Не все добываемые драгоценные камни служат защитными активами. Покупать в инвестиционных целях стоит только экземпляры с сертификатами качества надёжных международных лабораторий: GIA, GRS, Gubelin, ICA, МГУ. Или камни с соответствующим сертификатом компании-добытчика, например АЛРОСА.

Какие драгоценные камни выбрать для инвестирования

Наиболее перспективными камнями для инвестиций считаются:

бриллиант;

сапфир;

изумруд;

рубин.

Наиболее популярный вариант для инвестиций — бриллиант. Стоимость камней радикально варьируется от карата, огранки, цвета, чистоты (правило 4C).

Наиболее ценными считаются бесцветные бриллианты высоких качественных характеристик, сказал Погудин. У таких камней:

масса: от 2 карат;

цвет: от полностью до почти бесцветного;

чистота: от идеально прозрачных до содержащих незначительные включения, не видимые невооруженным глазом;

огранка: может быть любой, главное — её высокое качество.

Долгосрочную стоимость инвестиционных бриллиантов поддерживает ограниченное предложение новых камней. В 2025 году лидер индустрии De Beers планирует добыть до 23 миллионов карат. Это минимальный объём за 25 лет, отметил финансовый аналитик, эксперт УК «Первая» Иван Кузнецов.

Запасы алмазов на конец 2021 года достигли абсолютного минимума — около 29 миллионов карат, по данным международной консалтинговой компании Bain. В ближайшие годы дефицит бриллиантов и алмазов на рынке будет лишь увеличиваться, ожидают аналитики.

Несмотря на растущий дефицит бриллиантов, их стоимость на рынке в последние 2,5 года снижается. После достижения пика стоимости в марте 2022 года, когда индекс цен на бесцветные алмазы IDEX превысил 158 пунктов, началась затяжная коррекция. К декабрю 2025 года бенчмарк опустился в область 86 пунктов (–45,6%).

На снижение спроса влияют:

Конкуренция со стороны искусственных бриллиантов.

Замедление роста экономики Китая.

Сформированный в ожидании антироссийских санкций высокий уровень запасов.

Тем не менее все эти факторы временные, считает Погудин. По оценкам аудиторско-консалтинговой компании Kept, средние мировые цены на необработанные ювелирные алмазы к 2027 году могут вырасти на 50% относительно 2024 года — до 189 долларов за карат.

Стоимость цветных бриллиантов и других цветных камней по сравнению с бесцветными в последние годы оставалась стабильной и даже росла. Погудин объясняет это сокращением добычи камней высокого качества по отдельным наименованиям.

Стоимость изумрудов за период с 2025 по 2035 год может расти на 4,5% в год, прогнозируют эксперты исследовательской компании Future Market Insights (FMI). Цены на рубины в ближайшие 10 лет могут демонстрировать ежегодный рост на 5–6%, пишет Industry Research.

Примеры одних из самых дорогих инвестиционных цветных камней:

Турмалин Параиба. Сложно найти с высокими характеристиками цвета и чистоты. Стоимость выросла с 4 тысяч до 15 тысяч долларов за карат за последние пять лет.

Сложно найти с высокими характеристиками цвета и чистоты. Стоимость выросла с 4 тысяч до 15 тысяч долларов за карат за последние пять лет. Шпинель Лук Йен (Вьетнам). Камни 1–2 карата уже являются огромной редкостью. Диапазон цен в среднем 2,8–8,5 тысячи долларов за карат.

Камни 1–2 карата уже являются огромной редкостью. Диапазон цен в среднем 2,8–8,5 тысячи долларов за карат. Ярко-розовая шпинель Махенге (Танзания). Стоимость лучших экземпляров может достигать 70 тысяч долларов за карат.

Стоимость лучших экземпляров может достигать 70 тысяч долларов за карат. Уральские демантоиды. Камней больше двух карат уже практически не найти. Стоимость камней наивысшего ювелирного качества может превышать 10 тысяч долларов за карат.

В какие драгоценные камни точно не стоит вкладываться

Инвестировать не следует в камни, лишённые главных инвестиционных качеств. Среди них: редкость, ликвидность и способность к стоимостному росту — расти в цене в течение времени, пояснил Кузнецов. Он назвал камни, которые, по его мнению, не обладают перечисленными качествами:

Синтетические бриллианты и другие искусственно выращенные камни. Их предложение практически не ограничено, и они являются потребительским, а не инвестиционным товаром. Природные камни низкого качества: мелкие, с плохой огранкой, низкой чистотой или неидеальным цветом. Их стоимость не имеет устойчивой поддержки, а ликвидность крайне мала. Камни без сертификата авторитетной независимой лаборатории. Без экспертного заключения невозможно корректно оценить их истинные параметры и, следовательно, стоимость.

Как россиянину инвестировать в драгоценные камни

Покупка сертифицированных драгоценных камней. Это можно сделать у первичных дилеров (сами добывают и обрабатывают камни), у надёжных оптовых поставщиков, у ювелиров, на официальных аукционах. Главное — наличие сертификата качества.

Покупка инвестиционных бриллиантов напрямую у компании АЛРОСА. Каталог опубликован на сайте компании, там же можно заказать просмотр камней. Стоимость самого дешёвого бриллианта на 9 декабря 2025 года составляла 78,4 тысячи рублей.

АЛРОСА — прямой поставщик драгоценных камней с высочайшей деловой репутацией. Это даёт гарантию происхождения бриллиантов. У компании есть чёткие условия обратного выкупа, что решает проблему ликвидности, но может ограничивать потенциальную доходность. Иван Кузнецов Финансовый аналитик, эксперт УК «Первая»

Инвестиции в акции АЛРОСА. 9 декабря 2025 года ценные бумаги на Московской бирже торговались в диапазоне 40,62–41,15 рубля за одну бумагу. Купить можно от 1 лота (10 акций).

Такие вложения сопряжены с повышенными рисками. Стоимость акций российской алмазодобывающей компании зависит от конъюнктуры на мировых рынках. Сейчас большое давление оказывают санкции. Ранее АЛРОСА отказалась от выплаты финальных дивидендов за 2024 год из-за слабых финансовых результатов.

С начала года акции АЛРОСА упали почти на 30%. Это с учётом того, что с середины ноября стоимость бумаг начала корректироваться вверх. За последний месяц они прибавили около 3%.

Вложения в цифровые финансовые активы (ЦФА). Это аналог облигаций с привязкой их доходности к стоимости драгоценных камней. Однако ЦФА на драгоценные металлы появляются на рынке нечасто.

В 2023 году Экспобанк выпустил ЦФА с привязкой к стоимости бриллианта в три карата. Купить их можно было только квалифицированным инвесторам до 27 декабря 2023 года за 1975 рублей. Дата погашения — 26 ноября 2026 года.

Весной 2024 года АЛРОСА выпустила ЦФА, базовым активом которого стал редкий жёлтый бриллиант весом 11,49 карата. Инвесторам предложили 70 ЦФА стоимостью 8,3 тысячи долларов за актив. Ещё 30 ЦФА остались в собственности АЛРОСА. Активы были досрочно погашены в начале апреля 2025 года в связи с продажей бриллианта. Прибыль от продажи составила 4,8%, а долларовая доходность для владельцев ЦФА — 7,8% годовых.

Главное об инвестициях в драгоценные камни

Драгоценные камни, как и золото, — классический консервативный инструмент и «тихая гавань» для сбережений. Инвестиционная привлекательность кроется в стабильном мировом росте спроса.

Аналитики рекомендуют держать купленный камень от 10 лет. Для успешного инвестирования стоит приобретать высококачественные, сертифицированные экземпляры из ликвидной части рынка: бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины.

Инвестировать можно не только в физические драгоценные камни, но и в акции добывающих компаний и цифровые финансовые активы.

