Как получать пассивный доход от инвестиций

Источник пассивного дохода вместе с основной зарплатой — не мечта, а реальность для тех, кто использует инвестиционную стратегию «ленивый портфель». Это простая система, которая при корректной настройке и дисциплине приносит доход в долгосрочной перспективе. Как правильно сформировать такой портфель, «Рамблеру» рассказали эксперты.

Что такое ленивый портфель

Ленивый портфель ― это пассивная долгосрочная стратегия, призванная принести доход при минимальных усилиях со стороны инвестора. Это набор инвестиций из нескольких индексных или биржевых фондов (ETF), акций или облигаций. Подход основан на широком распределении и принципе «купи и держи», объясняет аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Её суть в создании сбалансированного набора активов с последующей редкой ребалансировкой. Главное отличие от активного управления — отказ от попыток переиграть рынок, цель состоит в повторении его средней доходности при минимальных затратах времени и комиссиях. Егор Зиновьев аналитик «Цифра брокер»

Большинство стратегий основано на одной простой цели — показать доходность выше рыночной. В то время как цель ленивого портфеля — показать стабильную доходность и устойчивость вне зависимости от фазы рыночного цикла, объясняет персональный брокер БКС Мир инвестиций Гусейн Рзаев.

Что такое ребалансировка портфеля в инвестициях

Кому подходит стратегия ленивого портфеля

Рзаев выделяет несколько категорий инвесторов, кому может подойти стратегия ленивого портфеля.

новичкам (поскольку не требует высокой экспертизы);

инвесторам с любым уровнем дохода (через биржевые фонды);

консерваторам (тем, кто не готов к тому, что портфель может уйти в существенный минус).

Егор Зиновьев делает акцент на личных качествах инвестирующего. По его словам, ленивый портфель идеально подходит начинающим или занятым инвесторам, которые дисциплинированны, терпеливы и ориентированы на долгосрочные цели, например накопление пенсионного капитала.

Брокер БКС Мир инвестиций выделил три категории инвесторов, которым ленивый портфель не даст желаемого результата.

Тем, кто стремится быстро заработать или обыграть рынок. Ленивый портфель широко диверсифицирован по классам активов (акции, облигации, золото), поэтому он может отставать от стратегий, ориентированных только на акции.

Ленивый портфель широко диверсифицирован по классам активов (акции, облигации, золото), поэтому он может отставать от стратегий, ориентированных только на акции. Активным инвесторам . Ленивый портфель предполагает минимум действий от своего владельца — редко нужно менять активы или искать лучшие бумаги. Тем, кому важно активно торговать: ловить колебания цен и извлекать выгоду, стратегия ленивого портфеля покажется скучной и неэффективной.

. Ленивый портфель предполагает минимум действий от своего владельца — редко нужно менять активы или искать лучшие бумаги. Тем, кому важно активно торговать: ловить колебания цен и извлекать выгоду, стратегия ленивого портфеля покажется скучной и неэффективной. Инвесторам с коротким сроком инвестирования (менее ~5 лет). Ленивый портфель рассчитан на тех, кто планирует вкладывать средства надолго. И если деньги понадобятся раньше, слишком велик риск понести убытки.

Преимущества и недостатки стратегии

Гусейн Рзаев выделяет несколько преимуществ ленивого портфеля:

Доступность: небольшой капитал для формирования такого портфеля и минимум знаний.

небольшой капитал для формирования такого портфеля и минимум знаний. Экономия: стратегия не требует большого количества торговых сделок, а значит, комиссия и налоги будут меньше, чем у других стратегий. Это в конечном счёте увеличивает итоговую доходность.

стратегия не требует большого количества торговых сделок, а значит, комиссия и налоги будут меньше, чем у других стратегий. Это в конечном счёте увеличивает итоговую доходность. Устойчивость к кризисам. Широкая диверсификация ленивого портфеля позволяет с наименьшими потерями пройти кризисные циклы. Например, последние два года в российском фондовом рынке мы находимся в цикле высоких ставок. В такой ситуации акции преимущественно снижались в цене, в то время как облигации и золото выросли.

Широкая диверсификация ленивого портфеля позволяет с наименьшими потерями пройти кризисные циклы. Например, последние два года в российском фондовом рынке мы находимся в цикле высоких ставок. В такой ситуации акции преимущественно снижались в цене, в то время как облигации и золото выросли. Эмоциональная устойчивость. Инвесторы активных стратегий в большей степени подвержены эмоциональным искажениям. Они гораздо чаще следят за рынком и испытывают стресс в период высокой волатильности рынков. Это провоцирует инвестора на совершение ошибок.

Егор Зиновьев подчёркивает достоинства стратегии «ленивых» накоплений.

Основное преимущество ленивого портфеля — это экономия времени, нервов и денег на комиссиях, а также дисциплинированность подхода. Его недостаток требует от инвестора отказа от потенциально высокой доходности в пользу средней по рынку и необходимости спокойно переживать рыночную волатильность. Егор Зиновьев аналитик «Цифра брокер»

А в качестве недостатка Рзаев выделил низкую гибкость стратегии. В периоды глобальных экономических кризисов чаще всего все активы снижаются в цене: и акции, и облигации, и даже золото. И порой своевременно продать их — наилучшая стратегия для избежания «пересиживания» в снижающихся активах. И наоборот, в периоды больших возможностей владельцы ленивого портфеля могут упустить высокие доходности.

Как правильно распределить активы

Оптимальное соотношение активов зависит от горизонта инвестирования и восприимчивости к риску, отмечает Зиновьев. Эксперты предлагают начинать с классических моделей, к примеру с консервативного «вечного портфеля».

Стратегия была разработана в 1970-х годах американским инвестиционным консультантом Гарри Брауном. В её основе четыре инструмента: акции, долгосрочные облигации, краткосрочные облигации и золото.

Логика такая: эти классы активов ведут себя разнонаправленно в разных фазах экономического цикла. И если в фазе восстановления акции и длинные облигации опережают другие инструменты, то в фазе падения золото растёт, а короткие облигации устойчивее длинных, что существенно сглаживает падение в акциях и длинных облигациях, — говорит Гусейн Рзаев.

По его словам, другие портфели создаются по такому же принципу. Они требуют периодического восстановления пропорции активов.

Например, если золото сильно выросло во время кризиса, лишние средства из него стоит вернуть обратно в акции, чтобы восстановить исходные доли. Так удаётся фиксировать прибыль в одном активе и усреднять позиции в другом, уточняет брокер. Это помогает увеличить итоговый результат.

Если целью инвестиций являются пенсионные накопления, Егор Зиновьев советует использовать правило «доля облигаций равна вашему возрасту». Остальные активы должны исчисляться акциями.

Например, если вам 40 лет, ленивый портфель должен содержать 40% облигаций и 60% акций. Облигации снижают волатильность и дают поток дохода, а акции дают рост капитала, пояснил эксперт. С возрастом инвестор обычно менее терпимо относится к значительным падениям стоимости своего капитала, поэтому доля более надёжных активов постепенно увеличивается.

Как справляться с кризисами

В периоды кризисов и высокой волатильности главное правило заключается в том, чтобы не продавать активы под влиянием паники, подчёркивает Зиновьев.

Диверсификация смягчает удар, а плановая ребалансировка заставляет механически покупать подешевевшие активы и продавать подорожавшие. Активные действия обычно вредят результату. Егор Зиновьев аналитик «Цифра брокер»

По мнению эксперта, основной риск для пассивного дохода представляет инфляция, так как она размывает реальную стоимость капитала. Для защиты от инфляции в портфель можно включить инфляционно-защищённые облигации, сохранить значительную долю в акциях или добавить небольшой процент золота как реального актива, поясняет эксперт. Для покупки активов открывайте счёт в надежном банке.

Гусейн Рзаев в таких условиях рекомендует использовать бумаги, привязанные к инфляции, и акции компаний, повышающих дивиденды вслед за ростом цен.

Что нужно знать о ленивом портфеле

Ленивый портфель — это стратегия для тех, кто ценит стабильность, предсказуемость и минимальное участие в инвестиционном процессе. Она подходит широкому кругу инвесторов, помогает противостоять рыночным кризисам и снижает влияние эмоций, но требует дисциплины и долгосрочного подхода. При грамотном распределении активов и регулярной ребалансировке такая модель способна обеспечить устойчивый рост капитала.

Стратегия ленивого портфеля идеально подходит новичкам, а также консервативным инвесторам, ориентированным на долгосрочные цели. Она требует минимальных усилий и экспертизы, но обеспечивает стабильный рост капитала. Однако она не устроит активных трейдеров и тех, кто стремится к быстрой сверхдоходности или имеет горизонт инвестирования менее пяти лет.

Оптимальное распределение активов в ленивом портфеле зависит от возраста и толерантности к риску. Ключевым принципом является диверсификация между разнонаправленными активами (акции, облигации, золото). Она смягчает кризисы и позволяет механически ребалансировать портфель. Для долгосрочных целей, таких как пенсия, рекомендуется увеличивать долю облигаций с возрастом, а для защиты от инфляции добавлять защитные активы.

