Сбер обновил приложение СберИнвестиции для пользователей IPhone
Пользователи IPhone могут скачать приложение СберИнвестиции для iOS. Новая версия Petfolio уже доступна в App Store.
В новой версии изменились сервисы для работы с заявками — контроль и управление ими теперь доступны в биржевом стакане, а графики котировок показываются в реальном времени.
Что нового найдут в приложении инвесторы:
- Заявки на покупку бумаг отображаются в биржевом стакане. Инвесторы получают больше данных для принятия решений и могут более эффективно управлять рисками.
- Поменять параметры заявки или аннулировать её теперь можно буквально за секунду: для этого нужно провести пальцем по нужной строке в блоке «История».
- В приложении появился новый вариант биржевого стакана, в котором заявки на приобретение и продажу находятся в едином списке. Инвесторы оперативно могут отслеживать цены, предлагаемые продавцами и покупателями.
- Графики котировок показываются в реальном времени. Кроме того, на них отражаются объёмы торгов.
- Обновился Центр обучения, в котором инвесторы могут найти увлекательные квизы и задачи.
- Для пополнения счёта теперь можно использовать QR-код.
- В системе появились новые фильтры, упрощающие поиск подходящих бумаг.
Для обновления версии Petfolio банк рекомендует использовать ссылки из официальных каналов кредитной организации.
