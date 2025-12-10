Сбер обновил приложение СберИнвестиции для пользователей IPhone

Пользователи IPhone могут скачать приложение СберИнвестиции для iOS. Новая версия Petfolio уже доступна в App Store.

В новой версии изменились сервисы для работы с заявками — контроль и управление ими теперь доступны в биржевом стакане, а графики котировок показываются в реальном времени.

Что нового найдут в приложении инвесторы:

Заявки на покупку бумаг отображаются в биржевом стакане . Инвесторы получают больше данных для принятия решений и могут более эффективно управлять рисками.

. Инвесторы получают больше данных для принятия решений и могут более эффективно управлять рисками. Поменять параметры заявки или аннулировать её теперь можно буквально за секунду : для этого нужно провести пальцем по нужной строке в блоке «История».

: для этого нужно провести пальцем по нужной строке в блоке «История». В приложении появился новый вариант биржевого стакана , в котором заявки на приобретение и продажу находятся в едином списке. Инвесторы оперативно могут отслеживать цены, предлагаемые продавцами и покупателями.

, в котором заявки на приобретение и продажу находятся в едином списке. Инвесторы оперативно могут отслеживать цены, предлагаемые продавцами и покупателями. Графики котировок показываются в реальном времени . Кроме того, на них отражаются объёмы торгов.

. Кроме того, на них отражаются объёмы торгов. Обновился Центр обучения , в котором инвесторы могут найти увлекательные квизы и задачи.

, в котором инвесторы могут найти увлекательные квизы и задачи. Для пополнения счёта теперь можно использовать QR-код .

. В системе появились новые фильтры, упрощающие поиск подходящих бумаг.

Для обновления версии Petfolio банк рекомендует использовать ссылки из официальных каналов кредитной организации.

