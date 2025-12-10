Сбер обновил приложение СберИнвестиции для пользователей IPhone

Ирина Агальцова

Пользователи IPhone могут скачать приложение СберИнвестиции для iOS. Новая версия Petfolio уже доступна в App Store.

Сбер обновил приложение СберИнвестиции для пользователей IPhone
В новой версии изменились сервисы для работы с заявками — контроль и управление ими теперь доступны в биржевом стакане, а графики котировок показываются в реальном времени.

Что нового найдут в приложении инвесторы:

  • Заявки на покупку бумаг отображаются в биржевом стакане. Инвесторы получают больше данных для принятия решений и могут более эффективно управлять рисками.
  • Поменять параметры заявки или аннулировать её теперь можно буквально за секунду: для этого нужно провести пальцем по нужной строке в блоке «История».
  • В приложении появился новый вариант биржевого стакана, в котором заявки на приобретение и продажу находятся в едином списке. Инвесторы оперативно могут отслеживать цены, предлагаемые продавцами и покупателями.
  • Графики котировок показываются в реальном времени. Кроме того, на них отражаются объёмы торгов.
  • Обновился Центр обучения, в котором инвесторы могут найти увлекательные квизы и задачи.
  • Для пополнения счёта теперь можно использовать QR-код.
  • В системе появились новые фильтры, упрощающие поиск подходящих бумаг.

Для обновления версии Petfolio банк рекомендует использовать ссылки из официальных каналов кредитной организации.

