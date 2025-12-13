Мозг лишает денег: эксперты объяснили, почему многим так сложно разбогатеть

Представьте: вы заходите в приложение и видите, что ваши инвестиции за день выросли на 20 тысяч рублей. Вы в эйфории. Хочется сразу же рискнуть и купить побольше новых ценных бумаг. А теперь другая картина: портфель за сутки просел на ту же сумму. Вы в панике. Хотите срочно продать оставшиеся акции, чтобы не потерять ещё больше.

Знакомые ощущения? Значит, вы столкнулись с самыми коварными врагами инвестора, и это — не микроэкономика и не коварные брокеры, а особенности работы вашего собственного мозга. Наш разум, идеально приспособленный для выживания в дикой природе, часто играет против нас на финансовых рынках. СберСова разобралась, какие ментальные ловушки лишают нас доходности и как можно их обойти.

Стадное чувство и попытки угадать рынок

Наш древний инстинкт подсказывает: если все бегут, значит, так надо. Этот механизм тысячелетиями помогал выживать, но на бирже он становится разрушительной силой. Когда рынок на пике, мы покупаем на гребне волны. Когда начинается паника, то продаём в самой яме.

Психологический аспект: желание быть частью толпы и страх упустить выгоду.

Как бороться? Составьте долгосрочный план и доверьтесь ему. Помните: успешно угадывать рыночные колебания постоянно не удаётся даже профессионалам. Исследования показывают, что успех долгосрочной доходности портфеля определяется вашей стратегией и распределением активов, а не удачным моментом для сделки.

Эмоциональные качели: страх и жадность

Главный убийца инвестиционной доходности — это эмоции. Аксиома о том, что рынком правят страх и жадность, абсолютно верна. Поддавшись жадности, мы покупаем на максимумах. Руководствуясь страхом, продаём в панике, фиксируя убытки.

Психологический аспект: естественное стремление избегать боли (потерь) и стремиться к удовольствию (прибыли).

Как бороться? Спросите себя перед сделкой: «Что мной движет — трезвый расчёт или эмоции?» Фокусируйтесь на долгосрочной перспективе. Помните: доходность рынка на стороне терпеливых инвесторов, которые не поддаются сиюминутным настроениям.

Одержимость одной идеей и нежелание фиксировать убытки

Часто, вложившись в актив, мы продолжаем верить в него, даже когда причины, по которым мы его покупали, перестали быть актуальными. Мы забываем, что купили акцию как инструмент для заработка, а не как объект обожания.

С этим же связана ловушка «страуса» — мы игнорируем плохие новости и не заглядываем в портфель, чтобы не видеть убытков.

Психологический аспект: нежелание признавать ошибки и эффект обладания.

Как бороться? Регулярно перепроверяйте свои вложения — трезво и без эмоций. Задайте себе вопрос: «Купил бы я эту бумагу сегодня по текущей цене?» Если нет, возможно, это сигнал к продаже.

Помните, что, отказываясь фиксировать убыток, вы теряете дважды: во-первых, актив может продолжить падать, а во-вторых, вы упускаете возможность вложить эти деньги во что-то более перспективное.

Отсутствие диверсификации и погоня за модным активом

Соблазн вложить всё в одну «гениальную» идею или в актив, о котором все говорят, велик. Но это прямой путь к катастрофе.

Профессионалы могут позволить себе концентрированные ставки, но для обычного инвестора это неоправданно рискованно.

Психологический аспект: самоуверенность и «закон маленьких чисел» — мы делаем глобальные выводы на основе короткой серии успехов.

Как бороться? Придерживайтесь принципа диверсификации. Как правило, не стоит выделять на одну инвестицию более 5–10% капитала. Если инвестируете в отдельные акции, убедитесь, что понимаете бизнес-модель каждой компании. Если разбираться в каждой компании нет времени или желания, надёжнее собрать портфель из ETF или паевых фондов.

Нетерпение и чрезмерная активность

Мы хотим быстрых результатов, но инвестиции — это игра вдолгую. Постоянные прыжки из одной позиции в другую убивают доходность. Комиссии, налоги и упущенная выгода от долгосрочных трендов съедают потенциальную прибыль.

Психологический аспект: гиперболическое обесценивание — мы предпочитаем сиюминутную, но небольшую выгоду крупной, но отложенной во времени.

Как бороться? Настройте автоматические инвестиции и ребалансировку портфеля. Пересматривайте свою стратегию не чаще раза в квартал или даже в год, а не ежедневно. Медленный, но уверенный подход в долгосрочной перспективе может принести нужный результат.

План действий: как выстроить защиту от себя самого. Три главных совета

Составьте письменный план — ваш надёжный якорь в моменты эмоциональных бурь. Определите свои финансовые цели, горизонт инвестирования и уровень риска. Выделите «развлекательный» бюджет. Если вам очень хочется сделать рискованную ставку, выделите для этого не более 5% портфеля — сумму, которую вы морально готовы потерять. Это позволит удовлетворить азарт, не ставя под удар основные сбережения. Регулярно пересматривайте стратегию, а не отдельные активы. В конце года анализируйте общую картину: соответствует ли распределение активов вашему плану или его нужно скорректировать в связи с изменившимися жизненными обстоятельствами.

