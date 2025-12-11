Обычным россиянам запретят покупать крипту

Те, кто купил криптовалюту в серой зоне, не лишатся права держать, продавать или обменивать свои активы с введением законодательного регулирования, объяснил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Но для покупки россиянам придётся пройти специальное тестирование на знание работы с криптовалютой и подтвердить статус квалифицированного инвестора. Те, кому это не удастся, должны будут обменять активы на традиционную валюту. Запрета на продажу не будет, подчеркнули в регуляторе.

На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается — ни по времени, ни по объёму. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку, — заявил Чистюхин.

Закон о регулировании рынка криптовалюты планируют принять в весеннюю сессию 2026 года. От экспериментального формата, который должен был предшествовать нововведениям, в ЦБ отказались, сказал представитель регулятора.

Центробанк обсуждает будущие правила криптооборота с профильными ведомствами — в частности, с Минфином и Росфинмониторингом. Как указал зампред ЦБ, операции с криптовалютой будут проводить в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий.

Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введём ли мы отдельную категорию криптообменников, — добавил представитель регулятора.

С 2027 года за нелегальный оборот криптовалюты будут наказывать — в Административном и Уголовном кодексах появятся соответствующие статьи.

Чего ждать россиянам после легализации криптоторгов