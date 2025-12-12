Московская биржа подвела итоги года на фондовом рынке

Московская биржа — главная торговая площадка страны — подвела предварительные итоги 2025 года на российском фондовом рынке. Рассказываем, куда россияне активнее всего вкладывали деньги, какие инструменты стали доступны инвесторам впервые и какие рекорды были установлены на Московской бирже за 11 месяцев.

Интерес россиян к инвестициям продолжил активно расти

Объём торгов на Московской бирже по итогам 11 месяцев 2025 года достиг 1,55 квадриллиона рублей. Приток средств частных инвесторов в активы фондового рынка за период составил более 2,1 триллиона рублей. Это почти вдвое больше показателя прошлого года — 1,3 триллиона рублей.

Число физических лиц с брокерскими счетами на российском фондовом рынке к декабрю 2025 года составило 39,7 миллиона человек.

С января по ноябрь объём торгов на рынке акций вырос на 22%, составив 35,7 триллиона рублей. Стабильно высокую долю в торгах этими активами занимают частные инвесторы — на них пришелся 71% объёма торгов. За 11 месяцев их общая сумма вложений в акции составила 184 миллиарда рублей.

Облигационный рынок заканчивает 2025 год с рекордными показателями: объём торгов вырос на 91%, до 30,6 триллиона рублей. Приток средств розничных инвесторов в эти бумаги составил 1,85 триллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем за весь полный 2024 год.

Поэтому 2025 год мы называем годом облигаций. Возможно, мы назовём и 2026 год — годом облигаций, — председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

Объём корпоративных облигаций в обращении вырос более чем на 11%. За январь-ноябрь на бирже 264 эмитента привлекли 7,2 триллиона рублей. При этом доля физлиц в размещении корпоративных облигаций превысила 20%.

Фиксируется растущий интерес физлиц к инвестициям в облигации. Это плавная тенденция перетока капитала. Россияне отказываются от депозитов в поисках той доходности, к которой они начали привыкать в течение последних нескольких лет на фоне крайне высокой ключевой ставки Банка России, — старший управляющий директор по работе с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.

Срочный рынок по итогам 11 месяцев 2025 года продемонстрировал прирост на 45%. Оборот составил 127,9 триллиона рублей по сравнению с 88 триллионами рублей за аналогичный период 2024 года.

На рынке появились новые эмитенты и инструменты

В 2025 году на Московской бирже прошли 3 первичных публичных размещения акций (IPO) и 3 вторичных (SPO). Общий объём составил 128 миллиардов рублей.

Самым крупным стало IPO ДОМ.РФ — компания привлекла 31,7 миллиарда рублей.

В 2024 году первичных размещений состоялось почти втрое больше. Тогда на рынок вышло 17 новых эмитентов, объём размещений которых составил 66 миллиардов рублей.

По оценкам Московской биржи, на сегодняшний день ещё около 15–20 российских компаний находятся на разных стадиях подготовки к выходу на публичные торги.

Технически к IPO готовы около 20 компаний. Более отдалённая готовность у примерно 50 компаний. Если говорить про потенциал рынка ближайшего будущего, это 400–500 компаний. Но прогнозы по срокам их выхода на биржу мы не даём, потому что это в каждом случае индивидуальное решение, — председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

Отраслевая линейка новых эмитентов акций в 2021–2025 годах расширилась, отметила Елена Курицына. Больше всего представлены финансы (26%), ИТ (22%), потребительский сектор (16%), биотехнологии (10%).

На рынке облигаций за 11 месяцев 2025 года дебютировали 67 эмитентов. Объём размещения бондов составил рекордные 350 миллиардов рублей. В полном 2024 году облигации разместили 77 компаний с объёмом около 240 миллиардов рублей.

В начале декабря были размещены первые облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. Два выпуска с погашением в 2029 и 2033 годах с постоянным купонным доходом в 6 и 7% годовых соответственно. Их объём размещения составил 20 миллиардов юаней.

Размещение юаневых ОФЗ — это важный шаг для корпоративного рынка. Начинает формироваться суверенная кривая доходности в юанях. Корпоративные заёмщики получили новый бенчмарк, — старший управляющий директор по работе с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.

Московская биржа в 2025 году начала торги 22 новыми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ). В результате число этих инструментов на площадке достигло 101 БПИФ.

Прирост пайщиков за 11 месяцев составил 2,1 миллиона человек, до 8 миллионов человек. Объём торгов БПИФ за период вырос на 46% по отношению к полному 2024 году и составил почти 6,2 триллиона рублей. Инвесторы в январе — ноябре вложили в БПИФ 108 миллиардов рублей.

Новые продукты появились и на срочном рынке. В 2025 году Московская биржа запустила 30 новых инструментов. В их числе фьючерсы на ETF, следующими за ценой биткоина и эфира. В ноябре на площадке также стали доступны торги фьючерсами на индексы биткоина и эфира.

На протяжении последних трёх лет ежегодно более 30 инструментов выводим на рынок, расширяя линейку. По нашим оценкам, в мире в формате производных инструментов активно торгуется около 400 глобальных базовых активов, на российском рынке сегодня представлено почти 70 из них. У нас грандиозный потенциал для роста, — старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.

Однако для тех, кто не готов сразу осваивать сложные финансовые инструменты, банковские вклады продолжают оставаться оптимальным решением. Особенно если выбрать крупнейший банк страны.

Инвесторам разрешили торговать в выходные

Важным событием для российских инвесторов в 2025 году стал запуск торгов выходного дня. Дополнительная торговая сессия на Московской бирже заработала в марте на рынке акций, в августе на рынке фьючерсов и опционов. Сделки в субботу и воскресенье можно заключать с 09:50 до 19:00 мск.

Новая дополнительная сессия пользуется интересом среди россиян. Среднедневной объём торгов в выходные, по данным Московской биржи, превышает 25 миллиардов рублей. Возможностью торговать в выходные воспользовались уже более 1,5 миллиона человек.

После запуска сессии выходного дня общее торговое время на площадке выросло до 103 из 168 часов в неделю. В будущем торги могут прийти к круглосуточному формату, допускают представители Московской биржи.

Всему своё время. Нужно созреть и спросу, и предложению. Мы активно следим за конкуренцией. Мы являемся лидерами в этом направлении, сконцентрировав у себя главную долю всего рынка. Поэтому если будет явный сигнал, мы обязательно подумаем и сделаем выводы, стоит ли нам расширять время торгов, — председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

