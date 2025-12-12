Российский рынок отреагировал ростом на заявления Зеленского

Российский фондовый рынок подрос после заявлений Зеленского о возможном референдуме по территориальным вопросам. Вечером 11 декабря на пике индекс Мосбиржи вырос на 2,17%, до 2780,95 пункта, достигнув максимума с середины сентября. Основная сессия закрылась на уровне 2748,93 пункта.

© Freepik

Торги 12 декабря открылись умеренным ростом — +0,45%. Индекс Мосбиржи находился на отметке 2 761,36 пункта.

К 9:50 утра (по мск) лидерами роста стали:

Наибольшее падение показали бумаги Банка Санкт-Петербург (–0,62%), «Татнефти» (–0,46%), «Северстали» (–0,42%), «ММК» (–0,38%), КЦ «ИКС» (–0,36%).

11 декабря Зеленский заявил, что на Украине может состояться референдум, касающийся вывода войск из Донбасса и создания демилитаризованной территории.

Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, — сообщил он.

Ранее эксперты форума Investment Leaders Forum 2025 отмечали, что дальнейшее развитие экономики России зависит от геополитических решений и урегулирования ситуации на Украине. Мирное урегулирование конфликта и ослабление санкций не является базовым сценарием и рассматривается как оптимистичный. Но если он осуществится, то часть бюджета с военных целей перераспределится на восстановление инфраструктуры, повысится доступность импорта, улучшится инвестиционный климат.

