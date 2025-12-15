Аналитики допустили рост доллара до 84 рублей к концу недели

Рубль за прошлую неделю заметно ослаб к доллару, евро и юаню. Курс к трём мировым валютам к пятнице опустился на 4–5%. Что повлияло на национальную валюту и какой курс эксперты прогнозируют перед заседанием Банка России по ключевой ставке в пятницу, рассказали в материале.

© Diy13/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля на рынке «Форекс» к концу прошлой недели снизился по отношению к основным иностранным валютам. В период с 8 по 12 декабря падение рубля к доллару составило около 4,2%. Курс рубля к евро упал почти на 5%, к юаню — около 4,4%.

В понедельник динамика изменилась. Рубль снова отыгрывает позиции к мировым валютам. К 13:40 мск доллар стоит 79,24 рубля (–1%), евро — 93,04 рубля (–0,99%), юаня — 11,24 рубля (–0,87%).

Официальные курсы валют Банка России на 15 декабря:

Доллар — 79,73 рубля.

Евро — 93,56 рубля.

Юань — 11,27 рубля.

Что происходит с рублём

Ситуация на валютном рынке на прошлой неделе нормализовалась, на неё мало воздействовали локальные и разовые факторы. Об этом сказала «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Как результат, котировки вернулись к значениям доналогового периода в ноябре, отметила она. В ближайшие недели аналитик ожидает ослабления рубля из-за снижения нефтегазового экспорта в связи с санкциями.

Но этот негативный эффект может быть скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий и операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Минфин и ЦБ на период с 5 декабря по 15 января нарастили продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 9 до 14,5 миллиарда рублей в сутки.

Важным событием станет решение Банка России по ключевой ставке 19 декабря, сказали опрошенные «Рамблером» эксперты. В основном они ожидают снижения «ключа» на 50 базисных пунктов (б. п.), до 16 с 16,5% годовых. Это может привести к новому умеренному ослаблению рубля, предупредил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. Другие аналитики считают, что шаг в 50 б. п. не отразится на курсе.

Рынок продолжает следить за новостями геополитики. Вечером 14 декабря в Берлине встретились украинская и американская делегации по вопросу урегулирования на Украине. Переговоры продолжатся в понедельник. На этой неделе ЕС может ввести 20-й пакет санкций против России. Это способно добавить волатильности валютному рынку, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Он не ожидает сильных колебаний курсов, так как валютный рынок в последние месяцы демонстрирует устойчивость.

Каким будет рубль на неделе 15–19 декабря

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на неделе с 15 по 19 декабря составит около 82 рублей, евро будет стоить около 94 рублей, юань будет вблизи 11,3 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар в диапазоне 79–82 рублей.

Евро — 91–95 рублей.

Юань в пределах 11–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар способен подняться к 82 рублям.

Евро может вырасти до 95 рублей.

Юань может протестировать 11,5 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского:

Доллар будет колебаться в диапазоне 80–84 рублей.

Евро будет в районе 93–94 рублей.

Юань составит около 11,2–11,4 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в диапазоне 78–82 рублей.

Юань — 11–11,6 рубля.

Ставки по депозитам растут на всех сроках: что делать вкладчикам