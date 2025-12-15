Аналитики допустили рост доллара до 84 рублей к концу недели

Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 15 по 19 декабря
Рубль за прошлую неделю заметно ослаб к доллару, евро и юаню. Курс к трём мировым валютам к пятнице опустился на 4–5%. Что повлияло на национальную валюту и какой курс эксперты прогнозируют перед заседанием Банка России по ключевой ставке в пятницу, рассказали в материале.
Как вёл себя рубль на прошлой неделе
Курс рубля на рынке «Форекс» к концу прошлой недели снизился по отношению к основным иностранным валютам. В период с 8 по 12 декабря падение рубля к доллару составило около 4,2%. Курс рубля к евро упал почти на 5%, к юаню — около 4,4%.
В понедельник динамика изменилась. Рубль снова отыгрывает позиции к мировым валютам. К 13:40 мск доллар стоит 79,24 рубля (–1%), евро — 93,04 рубля (–0,99%), юаня — 11,24 рубля (–0,87%).
Официальные курсы валют Банка России на 15 декабря:
- Доллар — 79,73 рубля.
- Евро — 93,56 рубля.
- Юань — 11,27 рубля.
Что происходит с рублём
Ситуация на валютном рынке на прошлой неделе нормализовалась, на неё мало воздействовали локальные и разовые факторы. Об этом сказала «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Как результат, котировки вернулись к значениям доналогового периода в ноябре, отметила она. В ближайшие недели аналитик ожидает ослабления рубля из-за снижения нефтегазового экспорта в связи с санкциями.
Но этот негативный эффект может быть скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий и операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила.Наталья ВащелюкСтарший аналитик УК «Первая»
Минфин и ЦБ на период с 5 декабря по 15 января нарастили продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 9 до 14,5 миллиарда рублей в сутки.
Важным событием станет решение Банка России по ключевой ставке 19 декабря, сказали опрошенные «Рамблером» эксперты. В основном они ожидают снижения «ключа» на 50 базисных пунктов (б. п.), до 16 с 16,5% годовых. Это может привести к новому умеренному ослаблению рубля, предупредил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. Другие аналитики считают, что шаг в 50 б. п. не отразится на курсе.
Рынок продолжает следить за новостями геополитики. Вечером 14 декабря в Берлине встретились украинская и американская делегации по вопросу урегулирования на Украине. Переговоры продолжатся в понедельник. На этой неделе ЕС может ввести 20-й пакет санкций против России. Это способно добавить волатильности валютному рынку, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.
Он не ожидает сильных колебаний курсов, так как валютный рынок в последние месяцы демонстрирует устойчивость.
Каким будет рубль на неделе 15–19 декабря
По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на неделе с 15 по 19 декабря составит около 82 рублей, евро будет стоить около 94 рублей, юань будет вблизи 11,3 рубля.
Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:
- Доллар в диапазоне 79–82 рублей.
- Евро — 91–95 рублей.
- Юань в пределах 11–11,5 рубля.
Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:
- Доллар способен подняться к 82 рублям.
- Евро может вырасти до 95 рублей.
- Юань может протестировать 11,5 рубля.
Прогноз аналитика «Цифра брокер» Дмитрия Вишневского:
- Доллар будет колебаться в диапазоне 80–84 рублей.
- Евро будет в районе 93–94 рублей.
- Юань составит около 11,2–11,4 рубля.
Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:
- Доллар может находиться в диапазоне 78–82 рублей.
- Юань — 11–11,6 рубля.
