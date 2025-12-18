Что такое новогоднее ралли на бирже и можно ли на нём заработать

История и статистика показывают, что в последние дни, а иногда недели года котировки на некоторых мировых биржах по непонятным причинам растут. Этот эффект впервые заметили на американском рынке 50 лет назад и назвали новогодним ралли. Инвесторы ждут этого периода, но заработать на нём удаётся не всегда. Разбираемся, в чём особенности новогоднего ралли и стоит ли учитывать его, инвестируя в российский фондовый рынок в декабре.

Откуда появился этот термин

Новогоднее ралли ещё называют рождественским или ралли Санта-Клауса. О нём заговорили в США в 70-х годах XX века. Термин ввёл финансовый аналитик Йель Хирш. Он заметил, что фондовый рынок часто растёт в последнюю торговую неделю декабря и две первые сессии января.

За последние десятилетия индекс S&P 500 в период новогоднего ралли закрывался в плюсе примерно в 75% случаев. Однако рост обычно умеренный — в среднем около 1–1,5%. Поэтому новогоднее ралли — это не взрывной скачок, а скорее короткий позитивный импульс.

В чём причины феномена

Единого объяснения причин новогоднего ралли нет — чаще всего эксперты говорят о сочетании нескольких факторов:

В конце года инвесторы фиксируют результаты, ребалансируют и пересматривают портфели, докупая акции сильных компаний.

На рынок частично приходят годовые бонусы, премии и тринадцатые зарплаты.

Рост обеспечивает праздничная активность в ретейле и сфере услуг: в эти дни люди массово покупают подарки, ходят в кино, рестораны и кафе.

Кроме того, в праздничный период снижается активность крупных компаний, поэтому становятся более заметными вливания средств от частных лиц. Это объясняется сокращением объёма торгов и снижением общей ликвидности биржевых инструментов. В условиях, когда предложение со стороны продавцов ограничено, даже умеренный спрос приводит к росту котировок.

Некоторые эксперты полагают, что праздничное оживление рынка обусловлено психологическими причинами: ближе к концу года инвесторы склонны более оптимистично смотреть на будущее и надеяться на хорошие результаты в Новом году.

При этом у новогоднего ралли нет жёсткой фундаментальной базы. Поэтому сезонный эффект может не сработать, если в экономике или на рынках есть серьёзные проблемы.

Есть ли новогоднее ралли в России

В России новогоднее ралли проявляется менее стабильно, чем на западных рынках. Явного сезонного роста в декабре не прослеживается, сказала «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Людмила Рокотянская.

В декабре обычно спокойно: историческая частотность роста индекса Мосбиржи — около 60%. При этом на таком спокойном рынке перед Новым годом обычно «выстреливают» компании, ассоциированные с праздником, например акции производителей алкогольной продукции. Людмила Рокотянская Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Но определённые сезонные закономерности в последние годы проследить можно. В 2019 году индекс в новогодний период прибавил около 2%, поднявшись до исторического максимума на тот момент. В 2020-м рост составил около 3%, а в 2021 году — примерно 4%.

21 декабря 2022 года бенчмарк начал расти после периода снижения и к праздникам отыграл примерно половину месячного падения. А вот в 2023 году новогоднего подъёма не произошло: индекс, наоборот, снижался.

Годом позже, 20 декабря 2024-го, индекс Мосбиржи за день взлетел на 9,38%, до уровня 2638 пунктов. Существенную роль в этом движении сыграло решение Центробанка оставить ключевую ставку без изменений, отмечали аналитики. Для рынка это стало сигналом, что условия для бизнеса и инвестиций могут стать более благоприятными.

Но называть сезонный подъём российского фондового рынка перед Новым годом полноценным ралли всё же некорректно, считает портфельный управляющий фондового рынка Григорий Короленко.

Российский фондовый рынок существенно уступает США по капитализации и глубине, а текущие движения котировок чаще связаны с отдельными корпоративными и макроэкономическими факторами. В последнее время к ним добавилась и геополитика. Она в сочетании с действиями Банка России сегодня оказывает более заметное влияние на динамику рынка, чем сезонный фактор. Григорий Короленко портфельный управляющий фондового рынка

Можно ли заработать на новогоднем ралли

Праздничный подъём котировок на бирже способен повлиять на прибыль инвесторов позитивно. Однако на практике многое зависит от момента покупки и ожиданий от вложений.

На ралли чаще случается умеренный рост — в пределах нескольких процентов, а не резкий скачок. Поэтому его нельзя рассматривать как самостоятельную стратегию быстрого заработка.

Ожидания периода формируются заранее. И цена акций уже учитывает эти настроения примерно с середины декабря. Те, кто пытается «зайти в последний момент», нередко покупают активы на пике роста и сталкиваются со снижением цен в начале января.

Попытки зарабатывать только на техническом анализе и сезонных паттернах очень рискованны. Такие модели опираются на психологию рынка, но работа без фундаментальной оценки превращает «ловлю ралли» в спекуляцию. Даниэль Гаффаров специалист финансового рынка, основатель компании «Аксилиум-трейд»

Исторически новогоднее ралли чаще проявляется в широких фондовых индексах и наиболее ликвидных акциях. В российской практике росли обычно индексные инструменты (например, ПИФы) и крупнейшие компании (голубые фишки). Акции второго эшелона чаще показывали смешанную динамику.

В текущей геополитической ситуации российский фондовый рынок зависит от внешних факторов, пожалуй, даже сильнее, чем обычно. В этом году индекс Мосбиржи неоднократно падал и поднимался на новостях о санкциях и переговорах по украинскому конфликту.

В ситуации стремительных изменений рынок может пойти как в одну, так и в другую сторону. Позитивную динамику ему может придать улучшение геополитической ситуации и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ до 16% на декабрьском заседании. Однако есть и обратный риск. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

В итоге заработать на новогоднем ралли все же можно, но на это лучше смотреть как на дополнение к уже выстроенной инвестиционной стратегии, советуют эксперты.

Тем, кто занимается пассивным инвестированием, в конце года можно ничего не делать и просто наслаждаться потенциальным ростом курсовой стоимости. Активные инвесторы могут произвести ребалансировку портфеля для увеличения веса наиболее перспективных, по их мнению, акций. Например, тех, которые показали опережающий рост в течение года. Дмитрий Вишневский Аналитик «Цифра брокер»

Всё, что нужно знать о новогоднем ралли

Рождественское ралли — это сезонный эффект на фондовом рынке, когда котировки акций и индексных инструментов растут в конце года. Оно длится от нескольких дней до пары недель.

Строгого экономического объяснения у рождественского ралли нет. Его связывают со снижением активности крупных инвесторов, ростом доли частных инвестиций и общим оптимизмом накануне Нового года. Однако этот эффект проявляется не каждый год и не на всех рынках.

На российском рынке новогоднее ралли менее устойчиво, чем на западных биржах. В отдельные годы индекс Мосбиржи действительно рос в конце декабря, но бывали и периоды снижения. На его динамику решения Центробанка, геополитика и другие внешние факторы влияют чаще, чем сезонность.

