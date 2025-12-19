ИИ назвал 10 «опасных» акций для портфеля в 2026 году

ИИ-сервис «Финам AI-скринер» дал прогноз по рынку акций на 2026 год. Он спрогнозировал падение акций главного российского золотодобытчика «Полюса» почти на 30% и ряда металлургических компаний: «Северстали» — на 15%, «Норникеля» — на 14%, НЛМК — на 12%. Какие ещё бумаги могут замедлить рост вложений, где ИИ видит позитив и что думают об этом эксперты отрасли, подробно расскажем в материале.

Кто потеряет, а кто вырастет

В десятку «опасных» акций вошли бумаги финансовой отрасли и производства удобрений.

«Финам AI-скринер» прогнозирует снижение:

в обыкновенных акциях «Татнефти» (-5,8%);

X5 Group (-7%);

«Газпром нефти» (-6,35%);

«Газпрома» (-7%);

«Лукойла» и «Роснефти» (11,27%);

«Роснефти» (11,56%);

«Т-Техно» (9,74%);

«Акрона» (10,41%).

Вот полный список:

По оценке искусственного интеллекта (ИИ), рост портфеля в 2026 году могут обеспечить бумаги менее крупных эмитентов:

«МД Медикал» (+31%);

«Совкомфлот» (+28,9%);

«Росгосстрах» (+20,3%);

«Черкизово» (+22,8%);

«Русагро» (+20,6%);

«Россети» (+15,3%);

«РусГидро» (+14,6%);

«Удмуртнефть» (+14%);

«ВКонтакте» (+9,8%);

ДВМП (+7,8%);

«БСП» (+6,2%);

«Казаньоргсинтез» (+7,42%).

Аналитики не согласны с прогнозом ИИ

Эксперты «Финама» не склонны ожидать столь резких просадок в бумагах крупнейших российских компаний. Скорее наоборот, большинство из них могут показать многократный рост, уверены аналитики.

Так, для бумаг «Северстали» и НЛМК риском остаётся сокращение спроса со стороны строительства, энергетики и машиностроения на фоне всё ещё высокой ставки ЦБ.

Ориентиры возможного снижения акций «Северстали» и НЛМК на 18% и 16% соответственно, по прогнозу ИИ, допустимы — примерно там находятся уровни поддержки, и это будут неплохие уровни для покупки, — считают эксперты «Финама».

В случае продолжения снижения ключевой ставки Банком России спрос на металлопродукцию может стабилизироваться к середине 2026 года, а к его концу показать признаки восстановления. Достижение договорённостей по Украине и последующее восстановление инфраструктуры также может стать позитивным фактором.

Акции сталеваров на этом могут взлететь как минимум в полтора раза. Например, по «Северстали» и НЛМК наш прогноз — 49 и 65% соответственно, — заключили эксперты.

Бумаги «Норникеля» выглядят интересно из-за прогноза роста цен на медь, палладий и платину, отметили аналитики. Если ключевая ставка и дальше будет снижаться, а рубль ослабевать, то компания окажется в числе бенефициаров. Это связано с тем, что около 90% её выручки приходится на экспорт продукции. Аналитики ждут роста бумаг на 13%.

Нефтегазовый сектор, по прогнозам аналитиков, выглядит перспективнее, чем полагает ИИ. Нефтедобывающие компании локально действительно находятся в относительно непростом положении, подтверждают эксперты.

Бумаги «Роснефти» и «Лукойла» дополнительно пострадали из-за недавнего попадания под санкции США. В то же время эксперты считают, что основной негатив от рыночной конъюнктуры уже заложен в стоимость бумаг.

Инвесторы ожидают, что настолько крепкий рубль является временным явлением и в 2026 году ослабление национальной валюты поддержит результаты нефтяников. Наш прогноз по акциям “Роснефти” и “Лукойла” предполагает рост на 19 и 28% соответственно, — считают в «Финаме».

«Газпром» среди газовых компаний находится в наиболее выгодном положении, уверены эксперты. У компании есть перспективы роста экспорта в Китай, а её акции имеют низкую оценку по мультипликаторам. Поэтому аналитики прогнозируют их рост на 25% в следующем году.

При этом они видят дополнительные риски для «Новатэка». Это вероятный профицит на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) и более требовательная оценка по мультипликаторам. Прогнозируемый рост — всего 4%.

Акции Т-Технологий в «Финаме» оценивают более позитивно, чем ИИ. По их мнению, бумаги этой компании могут вырасти на 22%. Эксперты обращают внимание на сильный фундаментальный профиль компании, которая в этом году демонстрирует самые высокие в отечественном банковском секторе темпы роста финансовых показателей.

Аналитики также прокомментировали невероятно пессимистичный прогноз по акциям «Полюса»:

Чем выше растут цены на золото, тем выше риск коррекции. Однако, пока сохраняются высокие геополитические и геоэкономические риски, золото остаётся востребованным защитным инструментом. Компания имеет одни из самых низких затрат на унцию золота, а в её акциях сохраняется апсайд на уровне 5%, — аналитики «Финама».

Акции «Акрона» не входят в покрытие аналитиков «Финама», но эксперты считают положение компании прочным, а финансовые показатели сильными. Поэтому они допускают просадку бумаг, но не столь драматичную, как ИИ (на 11%).

Аналитики не разделили оптимизм ИИ по ряду бумаг

Аналитики, оценивая потенциал «Совкомфлота», считают, что значительная часть позитивных ожиданий уже отражена в текущей цене акций. Напомним, ИИ прогнозирует рост бумаг на 28,9%. Но это не подтверждают аналитики, указывая на то, что финансовые результаты компании за 9 месяцев 2025 года существенно ухудшились. Их прогнозируемый рост — всего 5%.

Эксперты также не предрекают большой рост бумагам «Россетей» и «Русгидро». По их словам, инвестиционные программы в условиях высоких процентных ставок приводят к росту долговой нагрузки и давлению на свободный денежный поток. Это ограничивает возможности компаний по выплате дивидендов, подчеркнули в «Финаме».

Аналитики также не согласны с прогнозом ИИ по росту акций «МД Медикал»:

С начала 2025 года они принесли доходность в размере свыше 55%. В теории бумага может и в будущем году показать хорошую динамику, но для роста в размере 30% потребуются новые фундаментальные факторы привлекательности, и отчёт за 2025 год должен весьма и весьма впечатлить, — отмечают эксперты.

Перспективы сильного роста в бумагах «Черкизово» и «Казаньоргсинтеза» аналитики также не видят, а динамику в «Распадской» в пределах 5% в условиях высокой волатильности считают в целом нормальной даже в промежутке недели.

Взгляд на бумаги представителей финансового сектора из подборки ИИ — «Росгосстрах» и банк «Санкт-Петербург» — у экспертов «Финама» в целом нейтральный или сдержанно позитивный. Аналитики не ожидают сильной динамики в акциях банка «Санкт-Петербург» и не исключают роста в «Росгосстрахе». Но в числе фаворитов сектора называют другие компании — бумаги МТС Банка (по оценке экспертов могут прибавить 32%) и «Ренессанс Страхования» (ожидают роста в 38%).

ИИ vs аналитики: сравнительная таблица прогнозов

Как работает «Финам AI-скринер» и стоит ли доверять портфель ИИ

Сервис «Финама» оценивает отчёты компаний и новостной фон, интерпретирует фундаментальные данные и выявляет важные события в будущем. Он также даёт пользователю важные сигналы, чтобы он обратил внимание перед покупкой или продажей тех или иных акций. Среди них — данные технического анализа, дивиденды, риски, настроения трейдеров, прогнозы ИИ.

Сервис «Финам Инсайты» позволяет узнать оперативную информацию по рынку от ИИ. Он в режиме реального времени изучает обстановку на российском рынке и обращает внимание инвесторов, например на повышенную активность в торговле той или иной бумагой или аномальные объёмы продажи. Этот сервис можно смотреть в браузере или настроить в Telegram.

Не стоит игнорировать тот факт, что искусственный интеллект выполняет большую работу по сбору информации и её интерпретации. Он существенно экономит время и позволяет получать гораздо больше полезных сигналов для торговли. Но каждый инвестор самостоятельно решает, следовать или не следовать рекомендациям ИИ.

