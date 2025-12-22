Аналитики предупредили: укрепление рубля продлится недолго

Курс рубля ещё в пятницу сменил падение ростом после снижения ключевой ставки ЦБ с 16,5 до 16% годовых на заседании 19 декабря. Проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили у аналитиков, каким будет курс рубля на неделе с 22 по 26 декабря.

© MicroStockHub/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль в течение прошлой недели терял позиции к трём основным иностранным валютам в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. В первой половине дня в пятницу он обновил недельные минимумы.

На пике снижения национальная валюта ослабла до 81,19 рубля за доллар, 95,06 рубля за евро и 11,52 рубля за юань. К вечеру пятницы рубль немного восстановился, получив поддержку от умеренного снижения ключевой ставки по итогам заседания ЦБ.

Утром в понедельник курс вернулся в область 79,5 рубля за доллар, 93 рубля за евро и 11,3 рубля за юань. В 13:40 мск доллар стоил 79,19 рубля, евро — 93,19 рубля, юань — 11,28 рубля.

Официальные курсы валют Банка России на 15 декабря:

Доллар — 80,72 рубля.

Евро — 94,51 рубля.

Юань — 11,45 рубля.

Что происходит с рублём

Поддержку рублю в конце декабря традиционно оказывает налоговый период. Компании активно конвертируют валюту для выплат в бюджет, сказал «Рамблеру» старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Последний день для налоговых выплат в этом месяце — 29 декабря.

Позитивный фактор — увеличение объёмов продажи валюты Банком России. На период с 5 декабря по 15 января они выросли с 9 до 14,5 миллиарда рублей в день. Продажи валюты с января сократятся почти вдвое, что может создать дополнительное давление на рубль, предупредил Силаев.

Смягчение денежно-кредитной политики в моменте привело к росту рубля, но в долгосрочной перспективе это негативный фактор для национальной валюты, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты.

Дополнительное давление на рубль оказывает сжатие профицита торговли из-за низких цен на нефть, сказал эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. В понедельник февральский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже Ice торговался вблизи 61 доллара за баррель. Дисконт российской нефти Urals к Brent в декабре составляет около 20 долларов за баррель.

Каким будет рубль на неделе 22–26 декабря

В отсутствие внешних шоков тренд на постепенное ослабление рубля сохранится, уверены эксперты. По среднему прогнозу на неделю с 22 по 26 декабря, доллар будет стоить 81 рубль, евро — 94 рубля, юань —11,4 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар составит 79–81 рубль.

Евро будет находиться в области 92–95 рублей.

Юань будет в пределах 11,2–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар может успеть протестировать уровень 82 рублей.

Евро способен подняться к 95 рублям.

Юань может закрепиться выше 11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в диапазоне 79–82 рублей.

Юань в области 11,2–11,6 рубля.

