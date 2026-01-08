Для зарабатывающих на бирже переписали условия и льготы

Индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа (ИИС-3) — один из ключевых инструментов для привлечения длинных денег на фондовый рынок. В 2026 году появился механизм защиты, увеличился размер вычетов для семей, а нерезиденты лишились прав на льготы по такому счёту. Рассказываем о новых правилах и о том, как они повлияют на привлекательность ИИС-3 для частных инвесторов.

© PeopleImages/iStock.com

Что такое ИИС и зачем он нужен

ИИС — это специальный инвестиционный счёт с налоговыми льготами. Его главная идея — мотивировать частных инвесторов совершать вложения на длительный срок, а не спекулировать. В обмен на это государство предлагает налоговые послабления.

Система ИИС заработала в России в 2015 году. За годы её существования было запущено несколько форматов таких счетов: ИИС-1 (тип А), ИИС-2 (тип Б) и последний — ИИС-3. С 2024 года россияне лишились возможности открывать счета первого и второго типов. Но они продолжают действовать, пока владельцы не выведут оттуда деньги.

По информации Центробанка, в этом году к концу третьего квартала в стране насчитывалось 6,3 миллиона ИИС.

Инвестировать станет безопаснее: как застрахуют ИИС-3 с 2026 года

Как устроен ИИС-3: базовые принципы

Завести ИИС-3 может любой гражданин России, получающий в стране налогооблагаемые доходы. Всего разрешено открывать до трёх счетов третьего типа одновременно — у одного или разных брокеров. Но сделать это могут только те, у кого нет действующих ИИС первого и второго типов. Если они есть, их сперва нужно либо закрыть, либо превратить в ИИС-3.

Основное отличие ИИС-3 от предыдущих — сочетание двух налоговых преимуществ, ранее доступных лишь по отдельности. Теперь инвесторы одновременно могут оформить вычет за пополнение счёта и освободиться от уплаты налога на доходы (НДФЛ) с инвестиционной прибыли в пределах лимитов.

Минимальный срок действия ИИС-3 для получения вычетов зависит от года его открытия. Если вы завели счёт до 2027 года, этот срок составляет пять лет. Начиная с 2027 года он будет расти и составит шесть лет, если счёт открыт в 2027 году, семь лет — если в 2028 году и так далее. Для инвесторов, открывших счёт начиная с 2031 года, срок составит десять лет. Если в будущем вы планируете воспользоваться преимуществами ИИС, лучше открыть счёт как можно раньше, а пополнить его в будущем.

Досрочное закрытие счёта любого типа приведёт к потере вычетов. С ИИС-3 можно выводить полученные дивиденды без закрытия счёта и потери льгот. Это делает его более гибким инструментом по сравнению с предыдущими версиями счетов. Пополнять счёт третьего типа разрешается только в рублях. Но покупка иностранной валюты на внесённые деньги не запрещена.

Что изменилось для владельцев ИИС-3 в 2026 году

Средства инвесторов застраховали

С 1 января ИИС третьего типа застрахованы по аналогии с банковскими вкладами. Для выплаты компенсаций создан специальный фонд гарантирования. Страховка будет распространяться на клиентов тех брокеров, которые добровольно присоединились к нему. В случае банкротства такого брокера инвестору выплатят до 1,4 миллиона рублей. Если ваши активы распределены среди нескольких брокеров, для каждого будет отдельный лимит.

Важно. Участие брокеров в фонде не является обязательным, поэтому перед открытием счёта уточните этот момент.

По закону страховка покрывает следующие активы:

деньги;

акции и облигации;

драгметаллы;

производные финансовые инструменты.

Страхование ИИС-3 не защищает от рыночных рисков — падения котировок или неудачных инвестиционных решений.

Увеличивается вычет по счетам детей

С начала года вычет по взносам на открытые для детей ИИС-3 вырос с 400 до 500 тысяч рублей для каждого родителя. Поэтому максимальный размер льготы для семьи теперь составит 1 миллион рублей. Воспользоваться ей можно, если ребёнку не больше 18 лет (24 лет, если он студент-очник). Это расширяет возможности использования счёта как инструмента долгосрочных семейных накоплений.

Ограничения для иноагентов

Осенью 2025 года Госдума ввела особый налоговый режим для иностранных агентов. Согласно новым правилам с 2026 года ставка НДФЛ для них выросла до 30%. Также иноагенты не смогут пользоваться льготами и вычетами, которые предоставляет ИИС.

Что делать владельцам ИИС-1 и ИИС-2

У держателей старых ИИС остаётся выбор: продолжать использовать их или отказаться в пользу ИИС-3. Универсального решения здесь нет.

Если приоритет — краткосрочные инвестиции и быстрые вычеты, ИИС А и Б будут удобнее, так как льготы по ним можно получить уже через 3 года. Если цель — долгосрочные накопления с дополнительной защитой, ИИС-3 теперь выглядит более надёжным.

Завести его можно двумя способами: закрыв старый ИИС или трансформировав его в новый. В последнем случае известите брокера о своём желании онлайн или через офис компании. После перерегистрации счёта уведомите налоговую. Направьте туда информацию в том же календарном году, когда состоялся переход на ИИС-3.

Самое важное об ИИС-3 и изменениях 2026 года

Счёт третьего типа — это долгосрочный инвестиционный инструмент с расширенными налоговыми льготами и возможностью частичного вывода дохода (дивидендов). Главным изменением в новом году стало страхование счёта на случай несостоятельности брокера. Защита будет работать только у добровольно присоединившихся к системе страхования брокеров.

С 2026 года вырос размер налогового вычета по ИИС-3, открытым для детей, — до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Это усиливает роль счёта как инструмента семейных накоплений. Одновременно права на какие-либо налоговые льготы по ИИС лишились иностранные агенты.

Инвесторам, использующим ИИС-1 или ИИС-2, стоит оценить свои цели: старые счета сохраняют ценность для краткосрочных стратегий, тогда как ИИС-3 выгоднее для долгосрочных накоплений. Открыть счёт нового типа можно после закрытия старого или перерегистрировать старый счёт в ИИС-3.

Когда стоит открывать ИИС