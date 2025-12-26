Вложения частных клиентов Сбера в ОМС превысили 46 миллиардов рублей

В 2025 году наблюдался заметный рост интереса частных инвесторов Сбера к обезличенным металлическим счетам (ОМС). Объём новых вложений достиг отметки свыше 46 миллиардов рублей за период с января по ноябрь. Это на 11% выше результатов аналогичного периода 2024 года. Такие данные приводит пресс-служба Сбера.

© Oselote/iStock.com

Увеличилось и число открытых счетов: клиенты Сбера оформили около 450 тысяч таких счетов. Такой всплеск активности происходил на фоне роста цен на драгоценные металлы. Их стоимость, по оценке Банка России, к концу 2025 года превзошла прошлогодние пиковые значения:

золото — более чем на 20%;

серебро — свыше 60%.

Такая ценовая динамика подогревает интерес частных инвесторов, которые всё чаще выбирают ОМС как средство диверсификации активов.

Для многих вложения в драгметаллы — это долгосрочная стратегия, которая приносит результат. Например, клиенты, которые открыли металлический счёт в 2021 году, зафиксировали доходность в 2025-м от 30 до 60%, — приводятся в пресс-релизе слова директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова.

Открыть обезличенный металлический счёт можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Доступны счета в золоте, серебре, платине, палладии. Начать инвестирование можно с 1 грамма серебра или с 0,1 грамма золота.

Цены на золото и серебро выросли до новых рекордов