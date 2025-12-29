Каким будет рубль в новогодние праздники

Рубль удерживает крепкие позиции в последние дни 2025 года. Курс доллара утром в понедельник держится в области 77,5 рубля, евро находится вблизи 91,3 рубля. Проанализировали, что происходило на валютном рынке на прошлой неделе, и спросили у аналитиков, каким будет курс рубля в ближайшие две недели.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль на прошлой неделе (22–26 декабря) укреплялся к трём основным мировым валютам. На закрытии основной торговой сессии в пятницу курс доллара на рынке «Форекс» составил 77,54 рубля. Евро завершил торги на отметке 93,04 рубля, юань стоил 11,07 рубля.

С начала года рубль заметно укрепился. Курс национальной валюты к доллару за период вырос более чем на 31%. В начале января доллар торговался вблизи 110 рублей. Евро ослаб к рублю примерно на 22%. В январе 2025 года он стоил дороже 115 рублей. Юань за год потерял к рублю 29%, год назад китайская валюта торговалась по 15 рублей.

В понедельник рубль продолжает удерживать крепкие позиции. В 13:50 мск доллар стоит 77,64 рубля, евро — 91,44 рубля, юаня — 11,08 рубля.

Официальные курсы валют Банка России на 29 декабря:

Доллар — 77,69 рубля.

Евро — 91,2 рубля.

Юань — 11,04 рубля.

Почему рубль остаётся крепким в конце декабря

На неделе с 22 по 26 декабря рубль продолжал расти на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 16% годовых. Позитивом для национальной валюты стали осторожный шаг в снижении «ключа» и сохранение жёсткого сигнала ЦБ, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

Поддержку рублю в конце декабря оказало завершение декабрьского налогового периода. На 29 декабря приходится пик платежей экспортёров с учётом режима торгов, отметил Зельцер.

26 декабря Банк России анонсировал увеличение продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на период с 12 по 15 января в рамках бюджетного правила. Объём продаж вырастет с 5,6 до 10,22 миллиарда рублей в сутки. В первом полугодии 2026 года регулятор, напротив, сократит продажи валюты вдвое по сравнению со вторым полугодием 2025 года: до 4,62, с 8,94 миллиарда рублей в сутки.

Рост продаж валюты в январе по бюджетному правилу просто компенсируют недополученные нефтегазовые доходы, поэтому для курса рубля это обычно нейтральный фактор. Рубль может сохранить стабильность. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Падение стоимости нефти Brent ниже 62 долларов за баррель практически не оказывает давления на курс рубля, отметил Потавин. Бюджетное правило компенсирует две трети волатильности цен на нефть, пояснил он.

Каким будет курс рубля в ближайшие две недели

В период с 29 декабря по 11 января курс рубля может сохранить относительную стабильность, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. По общему прогнозу, доллар в ближайшие две недели будет находиться вблизи 80 рублей, евро — в районе 93 рублей, юань — около 11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар продолжит торговаться в диапазоне 77–80 рублей.

Евро составит 91–94 рубля.

Юань сохранит позиции в области 10,9–11,6 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар может вернуться на уровень 80 рублей.

Евро будет стремиться к 100 рублям.

Юань начнёт рост к 12 рублям.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар в пределах 76–80 рублей.

Евро составит 89–94 рубля.

Юань будет торговаться по 10,8–11,4 рубля

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может остаться вблизи уровня 80 рублей.

Юань — 11–11,4 рубля.

