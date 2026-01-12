Золото дорожает: как выбрать формат и не потерять деньги на покупке

Золото остаётся одним из самых популярных инструментов для долгосрочных вложений. Особенно когда в экономике неспокойно. Но прежде чем покупать драгметалл, важно выбрать формат: физическое золото, обезличенный металлический счёт или биржевые инструменты — у каждого варианта свои плюсы и нюансы.

Инвестировать в золото удобнее, когда все способы доступны в одном месте и у надёжного партнёра. В Сбере можно выбрать подходящий формат под разные цели и бюджет: купить сертифицированные слитки и инвестиционные монеты в офисах, открыть обезличенный металлический счёт (ОМС) в СберБанк Онлайн и инвестировать в «золотые» инструменты на бирже через приложение СберИнвестиции. Подробнее — на сайте банка.

А теперь — к практической части: разберём все способы по порядку и посмотрим, кому какой подходит.

Способ 1. Купить золотой слиток

Если вам важен полный контроль над активами, логичный выбор — физическое золото. Самый понятный вариант — купить слиток в банке. Также слитки можно приобрести у специализированных продавцов, у аффинажных заводов, у частных владельцев и в ломбардах, но там особенно важно проверять происхождение и документы.

Ювелирные изделия для инвестиций лучше не рассматривать. Вы переплачиваете за работу мастера, бренд и дизайн, а при продаже стоимость может заметно снизиться. Если цель — именно инвестиции, слиток в большинстве случаев практичнее.

Почему многие выбирают Сбер для покупки слитков

Для покупки физического золота лучше рассматривать крупные банки. Например, Сбер предлагает сертифицированные золотые слитки не ниже 999,5 пробы. Цены на металл в Сбере одинаковые по всей России — никакой упущенной выгоды при переезде в другой регион.

Подобрать вес можно под любой бюджет, а актуальные цены удобно смотреть в каталоге Сбера. Выберите удобное отделение и возьмите с собой паспорт. Оплатить покупку можно со счёта или вклада в Сбере либо наличными рублями.

Как физлицу купить слиток золота и выгодно ли это

Способ 2. Купить инвестиционные золотые монеты

Ещё один вариант инвестиций в физическое золото — инвестиционные монеты. Их продают банки (в том числе Сбер, а также другие), крупные дилеры и нумизматические аукционы. Важно отличать инвестиционные монеты (обычно массовые выпуски) от коллекционных (ограниченные тиражи, ценность может зависеть от редкости, состояния и спроса).

Монеты в Сбере: когда это особенно интересно

Хотите добавить индивидуальности в инвестиции? Присмотритесь к золотым монетам Сбера: есть дизайны с историческими личностями и талисманами Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Порог входа будет выше, чем с золотыми слитками.

Купить инвестиционные монеты можно в одном из филиалов Сбера по паспорту. Оплата наличными или СберКартой.

Способ 3. Открыть обезличенный металлический счёт (ОМС)

Если вы не хотите хранить физическое золото (и переживать за сохранность, царапины и место хранения), удобная альтернатива — обезличенный металлический счёт. На ОМС хранятся не рубли, а граммы золота (или других драгметаллов). Покупать и продавать металл можно круглосуточно, в любое время — без визита в отделение.

Как работает ОМС в Сбере

ОМС можно открыть за пару кликов в СберБанк Онлайн. Счёт бесплатный и бессрочный. Купить можно от 0,1 грамма золота. То есть формат подходит даже тем, кто хочет начать с небольшой суммы. Никаких скрытых дополнительных платежей — банк не берёт комиссий за сделки.

Отдельный плюс: каждую среду в приложении действует специальный курс на покупку драгметаллов, а для зарплатных клиентов Сбера выгодные цены доступны всю неделю.

С января по ноябрь 2025 года клиенты Сбера вложили в драгоценные металлы через ОМС более 46 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем за 11 месяцев 2024 года. Интерес «подогрел» устойчивый рост цен на золото и серебро.

Способ 4. Инвестировать в золото через биржу

Потенциально более высокую доходность могут дать биржевые инструменты, связанные с золотом, но и риски здесь выше: цены меняются быстрее, а итог зависит от рыночной ситуации.

Какие «золотые» инструменты бывают:

Акции и облигации золотодобывающих компаний.

Паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Например, фонд «Доступное золото» от УК «Первая». Его рост за 2025 год составил более 30%.

Например, фонд «Доступное золото» от УК «Первая». Его рост за 2025 год составил более 30%. Фьючерсы. Это инструмент для опытных инвесторов. Для доступа к нему потребуется тестирование у брокера или статус квалифицированного инвестора.

Где всё это удобно покупать

Сделки удобно совершать в мобильном приложении СберИнвестиции. Там доступны все вышеперечисленные активы. Можно зайти в карточку каждой бумаги и посмотреть график движения цены, рыночные показатели, историю выплат купонов и дивидендов.

Решили попробовать себя в инвестировании? Откройте индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). С ним вы сможете ежегодно получать налоговый вычет.

Плюсы и минусы инвестиций в золото

Плюсы

Диверсификация портфеля: золото помогает распределять риски между активами.

Защитная функция в периоды потрясений: золото часто рассматривают как «страховку» от инфляции и ослабления рубля.

Долгосрочный горизонт: исторически золото растёт на длинной дистанции, поэтому точка входа менее критична, если вы инвестируете на 3+ года.

Ликвидность: физическое или биржевое золото обычно проще продать, чем недвижимость.

Минусы

Физическое золото нужно где-то хранить — это расходы и риски.

Золото не даёт пассивного дохода само по себе (как вклад или аренда недвижимости). При этом на рынке можно получать дивиденды, если покупать акции золотодобытчиков.

Рыночные инструменты более волатильны и требуют понимания рисков.

Почему растёт золото и как его купить

