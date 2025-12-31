Каким будет российский рынок в 2026 году: прогнозы, причины, компании

Уходящий 2025 год стал очередным турбулентным периодом для российского фондового рынка. Инвесторы резко реагировали на новости, вызывая резкие колебания цен на акции, одновременно направляя беспрецедентный объём средств в облигации. Долговые бумаги предлагали доходность выше вкладов. «Рамблер» проанализировал события на рынке за последние 12 месяцев и спросил у аналитиков, чего ждать от акций и облигаций в 2026 году.

© sasirin pamai/iStock.com

Взлёты и падения фондового рынка в 2025 году

Главный индикатор российского рынка акций — индекс Мосбиржи (IMOEX) начал 2025 год с уверенного роста. Максимум в этом году был зафиксирован в феврале — 3371,06 пункта. Уже весной — в период с 26 марта по 9 апреля — бенчмарк упал на почти 16%, до 2650 пункта с 3145 пунктов. В моменте котировки опускались до 2598,85 пункта, впервые с 20 декабря 2024 года. Но годовой минимум был пробит осенью (27 октября) — 2476,79 пункта.

Причинами таких скачков стала геополитика. На поведении бенчмарка сказались и переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и новые санкции против России, а также введение американских торговых пошлин.

В конце декабря индекс Мосбиржи вернулся в область выше 2800 пунктов. 30 декабря в 18:50 мск индикатор закрыл основную сессию на отметке 2766,62 пункта (+0,9%). За 2025 год потери составили 4,04%.

© moex.com

Российский рынок облигаций закончил 2025 год рекордным ростом объёма торгов — на 91%, до 30,6 триллиона рублей, отмечали представители Московской биржи. За январь — ноябрь россияне вложили в эти бумаги более 1,85 триллиона рублей — цифра в два раза больше, чем за полный 2024 год (0,86 триллиона рублей). Аналитики связывают такой прирост с перемещением денег инвесторов с банковских депозитов в облигации в связи с более привлекательной доходностью.

Какие факторы определят динамику на рынке в 2026 году

Потенциальные факторы роста рынка акций

Деэскалация геополитического конфликта с Украиной.

Снижение ключевой ставки до 12% к концу года. Это обеспечит переток капитала из депозитов в акции.

Выплата дивидендов, ожидаемая доходность — 10–12%.

Ослабление рубля до 90–95 за доллар. Это увеличит выручку экспортёров.

Первичные публичные размещения акций (IPO). Их ожидается 10–12.

Негативные факторы влияния на рынок акций

Инфляционный скачок после повышения НДС до 22% с 1 января.

Ужесточение монетарной политики ЦБ.

Отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине и усиление санкционного давления.

Падение цен на нефть при избытке предложения на мировом рынке.

Что будет с российским рынком акций в 2026 году

В базовом сценарии аналитики ожидают, что индекс Мосбиржи к концу 2026 года будет находиться в области 3300–3500 пунктов.

Прогноз БКС Мир Инвестиций

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 2026 год — 3300 пунктов (+21%). Полная доходность акций с учётом дивидендов будет 28%.

В позитивном сценарии наивысшую потенциальную доходность могут показать бумаги компаний из следующих секторов:

технологий и ИТ (+48%);

девелоперы (+45%);

ретейл (+37%);

электронная коммерция и телеком (+37%);

финансы (+36%).

При нейтральном сценарии хорошую доходность могут принести акции компаний из сфер электроэнергетики (+20%), металлургии и добычи (+20%), нефтегазового сектора (+19%).

В негативном сценарии доходность до 8% могут принести бумаги компаний промышленного сектора.

Прогноз Альфа-Инвестиций

В базовом сценарии индекс Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев может вернуться в диапазон 3150–3300 пунктов (+16–21%). С учётом дивидендных выплат средняя доходность на рынке акций в 2026 году составит около 23–29%. При неблагоприятном развитии геополитической обстановки индекс Мосбиржи может снизиться до уровня 2350–2500 пунктов.

По оценкам экспертов, фаворитами в 2026 году будут акции устойчивых и стабильных компаний. В их числе: ВТБ, Сбер, Т-Технологии, НОВАТЭК, «Транснефть», «Полюс», «Икс 5», «Хэдхантер» и Яндекс.

Важным критерием привлекательности акций в 2026 году будет размер чистого долга компаний и его соотношение с EBITDA, отметили в Альфа-Инвестициях. Средняя ключевая ставка на уровне 14,3% по-прежнему остаётся слишком высокой для таких закредитованных компаний, как АФК «Система», «Газпром», «Делимобиль», «РусГидро», «М.Видео», «Мечел», МТС, «Ростелеком», «Самолёт», «Сегежа», ТМК, «ВУШ-Холдинг», РУСАЛ.

Прогноз «Цифра брокер»

Аналитики выделили три сценария на 2026 год:

Позитивный: 4300–4500 пунктов. Наступит в случае мирного соглашения с Украиной, снятия санкций и укрепления торговых связей с партнёрами. Базовый: 3500–3800 пунктов. Реализуется при отсутствии выраженного прогресса в мирных переговорах, укрепления отношений с дружественными странами, других явных позитивных сигналах. Негативный: 3000 пунктов. Неизбежен при росте политической неопределённости, замедленного роста экспорта, удорожания импорта, повышенного давления на рубль.

Прогноз аналитиков SberCIB

К концу 2026 года индекс Мосбиржи способен достигнуть 3400 пунктов. Среди перспективных ценных бумаг эксперты выделили:

Акции быстрорастущих компаний: Яндекс, Ozon, «Хэдхантер», Т-Технологии, «Озон Фармацевтика»;

Бумаги ориентированных на внутренний рынок компаний: X5, «Лента», «Юнайтед Медикал Груп», «Ростелеком», «Самолёт»;

Активы фундаментально привлекательных компаний: «Полюс», «Татнефть» и «Транснефть».

Другие прогнозы

Индекс Мосбиржи к концу 2026 года будет на отметках 3300–3500 пунктов , считают аналитики Aton.

, считают аналитики Aton. Бенчмарк через год поднимется к 3450 пунктам , прогнозируют в ФГ «Финам».

, прогнозируют в ФГ «Финам». Индикатор через 12 месяцев будет находиться вблизи 3610 пунктов, считает брокер ВТБ Мои Инвестиции.

Чего ждать от рынка облигаций в 2026 году

Облигации с фиксированным купоном демонстрируют высокую устойчивость в период снижения ключевой ставки, отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов. В 2026 году Банк России намерен продолжить цикл смягчения монетарной политики. В таких условиях длинные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном останутся фаворитами, уверен Корнилов.

Эксперты SberCIB назвали 2025 год годом облигаций. Они считают, что бумаги останутся привлекательными и в 2026 году. Наибольшую доходность в ближайший год могут принести 10-летние ОФЗ, предполагают аналитики.

Приобретение долгосрочных ОФЗ сохраняет свою привлекательность в условиях падения ключевой ставки, согласны в «Цифра брокер». Доходность 10–15-летних бумаг на конец 2025 года составляет 14–14,5% годовых. В условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России стоимость облигаций способна превысить начальную номинальную цену, полагают эксперты.

Итоговая доходность облигаций в 2026 году может составить 25–30% — такую оценку даёт руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов. Он считает наиболее привлекательным соотношение риска и доходности в ОФЗ сроком 5–7 лет.

В начале 2026 года инвесторы должны быть более осторожными из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) и тарифов, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Александр Шепелев. Аналитик полагает, что если ЦБ снизит ставку до 15% в феврале и сохранит прогноз на уровне 12% к концу 2026 года, то доходность гособлигаций со сроком обращения более 10 лет может снизиться до 13% годовых уже в первом квартале. А доходность дальних безрисковых ОФЗ на конец следующего года составит 11–12% годовых.

Оптимальное соотношение риска и прибыли в корпоративном сегменте у долговых бумаг сроком 1–1,5 года с рейтингом А и АА- (менее надёжные) отмечается в стратегии Альфа-Инвестиций на 2026 год. Доходность может составить в среднем 18–19% годовых.

Непривлекательными сейчас выглядят корпоративные облигации с рейтингом ААА (самые надёжные), считают в БКС Мир инвестиций. Средний спред по бумагам к ОФЗ снизился до примерно 1%. Заработать на переоценке таких корпоративных облигаций выше ОФЗ почти невозможно.

