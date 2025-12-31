Каким будет российский рынок в 2026 году: прогнозы, причины, компании
Уходящий 2025 год стал очередным турбулентным периодом для российского фондового рынка. Инвесторы резко реагировали на новости, вызывая резкие колебания цен на акции, одновременно направляя беспрецедентный объём средств в облигации. Долговые бумаги предлагали доходность выше вкладов. «Рамблер» проанализировал события на рынке за последние 12 месяцев и спросил у аналитиков, чего ждать от акций и облигаций в 2026 году.
Взлёты и падения фондового рынка в 2025 году
Главный индикатор российского рынка акций — индекс Мосбиржи (IMOEX) начал 2025 год с уверенного роста. Максимум в этом году был зафиксирован в феврале — 3371,06 пункта. Уже весной — в период с 26 марта по 9 апреля — бенчмарк упал на почти 16%, до 2650 пункта с 3145 пунктов. В моменте котировки опускались до 2598,85 пункта, впервые с 20 декабря 2024 года. Но годовой минимум был пробит осенью (27 октября) — 2476,79 пункта.
Причинами таких скачков стала геополитика. На поведении бенчмарка сказались и переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и новые санкции против России, а также введение американских торговых пошлин.
В конце декабря индекс Мосбиржи вернулся в область выше 2800 пунктов. 30 декабря в 18:50 мск индикатор закрыл основную сессию на отметке 2766,62 пункта (+0,9%). За 2025 год потери составили 4,04%.
Российский рынок облигаций закончил 2025 год рекордным ростом объёма торгов — на 91%, до 30,6 триллиона рублей, отмечали представители Московской биржи. За январь — ноябрь россияне вложили в эти бумаги более 1,85 триллиона рублей — цифра в два раза больше, чем за полный 2024 год (0,86 триллиона рублей). Аналитики связывают такой прирост с перемещением денег инвесторов с банковских депозитов в облигации в связи с более привлекательной доходностью.
Какие факторы определят динамику на рынке в 2026 году
Потенциальные факторы роста рынка акций
- Деэскалация геополитического конфликта с Украиной.
- Снижение ключевой ставки до 12% к концу года. Это обеспечит переток капитала из депозитов в акции.
- Выплата дивидендов, ожидаемая доходность — 10–12%.
- Ослабление рубля до 90–95 за доллар. Это увеличит выручку экспортёров.
- Первичные публичные размещения акций (IPO). Их ожидается 10–12.
Негативные факторы влияния на рынок акций
- Инфляционный скачок после повышения НДС до 22% с 1 января.
- Ужесточение монетарной политики ЦБ.
- Отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине и усиление санкционного давления.
- Падение цен на нефть при избытке предложения на мировом рынке.
Что будет с российским рынком акций в 2026 году
В базовом сценарии аналитики ожидают, что индекс Мосбиржи к концу 2026 года будет находиться в области 3300–3500 пунктов.
Прогноз БКС Мир Инвестиций
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 2026 год — 3300 пунктов (+21%). Полная доходность акций с учётом дивидендов будет 28%.
В позитивном сценарии наивысшую потенциальную доходность могут показать бумаги компаний из следующих секторов:
- технологий и ИТ (+48%);
- девелоперы (+45%);
- ретейл (+37%);
- электронная коммерция и телеком (+37%);
- финансы (+36%).
При нейтральном сценарии хорошую доходность могут принести акции компаний из сфер электроэнергетики (+20%), металлургии и добычи (+20%), нефтегазового сектора (+19%).
В негативном сценарии доходность до 8% могут принести бумаги компаний промышленного сектора.
Прогноз Альфа-Инвестиций
В базовом сценарии индекс Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев может вернуться в диапазон 3150–3300 пунктов (+16–21%). С учётом дивидендных выплат средняя доходность на рынке акций в 2026 году составит около 23–29%. При неблагоприятном развитии геополитической обстановки индекс Мосбиржи может снизиться до уровня 2350–2500 пунктов.
По оценкам экспертов, фаворитами в 2026 году будут акции устойчивых и стабильных компаний. В их числе: ВТБ, Сбер, Т-Технологии, НОВАТЭК, «Транснефть», «Полюс», «Икс 5», «Хэдхантер» и Яндекс.
Важным критерием привлекательности акций в 2026 году будет размер чистого долга компаний и его соотношение с EBITDA, отметили в Альфа-Инвестициях. Средняя ключевая ставка на уровне 14,3% по-прежнему остаётся слишком высокой для таких закредитованных компаний, как АФК «Система», «Газпром», «Делимобиль», «РусГидро», «М.Видео», «Мечел», МТС, «Ростелеком», «Самолёт», «Сегежа», ТМК, «ВУШ-Холдинг», РУСАЛ.
Прогноз «Цифра брокер»
Аналитики выделили три сценария на 2026 год:
- Позитивный: 4300–4500 пунктов. Наступит в случае мирного соглашения с Украиной, снятия санкций и укрепления торговых связей с партнёрами.
- Базовый: 3500–3800 пунктов. Реализуется при отсутствии выраженного прогресса в мирных переговорах, укрепления отношений с дружественными странами, других явных позитивных сигналах.
- Негативный: 3000 пунктов. Неизбежен при росте политической неопределённости, замедленного роста экспорта, удорожания импорта, повышенного давления на рубль.
Прогноз аналитиков SberCIB
К концу 2026 года индекс Мосбиржи способен достигнуть 3400 пунктов. Среди перспективных ценных бумаг эксперты выделили:
- Акции быстрорастущих компаний: Яндекс, Ozon, «Хэдхантер», Т-Технологии, «Озон Фармацевтика»;
- Бумаги ориентированных на внутренний рынок компаний: X5, «Лента», «Юнайтед Медикал Груп», «Ростелеком», «Самолёт»;
- Активы фундаментально привлекательных компаний: «Полюс», «Татнефть» и «Транснефть».
Другие прогнозы
- Индекс Мосбиржи к концу 2026 года будет на отметках 3300–3500 пунктов, считают аналитики Aton.
- Бенчмарк через год поднимется к 3450 пунктам, прогнозируют в ФГ «Финам».
- Индикатор через 12 месяцев будет находиться вблизи 3610 пунктов, считает брокер ВТБ Мои Инвестиции.
Чего ждать от рынка облигаций в 2026 году
Облигации с фиксированным купоном демонстрируют высокую устойчивость в период снижения ключевой ставки, отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов. В 2026 году Банк России намерен продолжить цикл смягчения монетарной политики. В таких условиях длинные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном останутся фаворитами, уверен Корнилов.
Эксперты SberCIB назвали 2025 год годом облигаций. Они считают, что бумаги останутся привлекательными и в 2026 году. Наибольшую доходность в ближайший год могут принести 10-летние ОФЗ, предполагают аналитики.
Приобретение долгосрочных ОФЗ сохраняет свою привлекательность в условиях падения ключевой ставки, согласны в «Цифра брокер». Доходность 10–15-летних бумаг на конец 2025 года составляет 14–14,5% годовых. В условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России стоимость облигаций способна превысить начальную номинальную цену, полагают эксперты.
Итоговая доходность облигаций в 2026 году может составить 25–30% — такую оценку даёт руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов. Он считает наиболее привлекательным соотношение риска и доходности в ОФЗ сроком 5–7 лет.
В начале 2026 года инвесторы должны быть более осторожными из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) и тарифов, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Александр Шепелев. Аналитик полагает, что если ЦБ снизит ставку до 15% в феврале и сохранит прогноз на уровне 12% к концу 2026 года, то доходность гособлигаций со сроком обращения более 10 лет может снизиться до 13% годовых уже в первом квартале. А доходность дальних безрисковых ОФЗ на конец следующего года составит 11–12% годовых.
Оптимальное соотношение риска и прибыли в корпоративном сегменте у долговых бумаг сроком 1–1,5 года с рейтингом А и АА- (менее надёжные) отмечается в стратегии Альфа-Инвестиций на 2026 год. Доходность может составить в среднем 18–19% годовых.
Непривлекательными сейчас выглядят корпоративные облигации с рейтингом ААА (самые надёжные), считают в БКС Мир инвестиций. Средний спред по бумагам к ОФЗ снизился до примерно 1%. Заработать на переоценке таких корпоративных облигаций выше ОФЗ почти невозможно.
