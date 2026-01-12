Рубль в начале января остаётся вблизи уровней конца 2025 года. Доллар на открытии в понедельник стоил 79 рублей, евро — 91,9 рубля, юань — 11,3 рубля. Мы проанализировали, что происходило на валютном рынке на январских праздниках, и спросили аналитиков, что они ожидают на неделе с 12–16 января.

Как вёл себя рубль на новогодних праздниках

Курс рубля на рынке «Форекс» в период с 31 декабря по 11 января оставался стабильным. Доллар торговался в диапазоне 78,4–81,9 рубля. Евро находился в пределах 91,8–96,4 рубля. Юань был в рамках 11,2–11,7 рубля.

В понедельник утром валюты демонстрировали разнонаправленную динамику. Доллар и юань ослабевали к рублю, а евро — укреплялся. К 13:30 мск тренды сохранились: доллар стоил 78,8 рубля (-0,2%), евро — 92,1 рубля (+0,24%), юань — 11,3 рубля (-0,11%).

Официальные курсы валют Банка России на 12 января:

Доллар — 78,23 рубля.

Евро — 92,09 рубля.

Юань — 11,16 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля в начале января

Одним из главных факторов поддержки рубля в начале 2026 года остаётся высокая ключевая ставка Банка России (16% годовых), сказал «Рамблеру» аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. По его словам, текущая ставка продолжает обеспечивать привлекательность рублёвых депозитов и облигаций.

Позитивно на курс рубля в начале января также влияет увеличение объёмов продажи валюты ЦБ из Фонда национального благосостояния (ФНБ), добавил Вишневский. С 12 по 15 января регулятор дополнительно нарастит продажи с 5,6 миллиарда до 10,22 миллиарда рублей в сутки.

Потенциальный негативный фактор для курса рубля — сохранение низких мировых цен на нефть. В понедельник мартовский фьючерс Brent на Лондонской бирже ICE торговался вблизи 63 долларов за баррель. Ценовой дисконт российской нефти Urals к Brent в начале года составлял около 25 долларов за баррель.

Рост скидки на российскую нефть необязательно приведёт к ослаблению рубля. В январе падение цен на энергоноситель может быть компенсировано уменьшением импорта, низким оттоком капитала и операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Каким будет курс рубля 12–16 января

Рубль в ближайшее время будет сохранять устойчивость, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. По их прогнозу, доллар на неделе с 12 по 16 января составит около 80 рублей, евро будет вблизи отметки 94 рубля, юань может торговаться в области 11,4 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара может остаться в диапазоне 78–82 рублей.

Евро составит 91–96 рублей.

Юань — в области 11–11,7 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в пределах 79–80 рублей.

Евро будет вблизи 92,5–94 рублей.

Юань сохранит торговлю в районе 11,1–11,6 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский:

Доллар составит 80–82 рубля.

Евро в диапазоне 93–96 рублей.

Юань будет находиться в рамках 11,2–11,5 рубля.

