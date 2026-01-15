Аналитики ждут беспрецедентного роста цены на золото в 2026 году

Биржевое золото завершило 2025 год выше 4300 долларов за унцию, показав годовой прирост более чем на 60% и подтвердив статус главного защитного актива в периоды глобальной турбулентности. Расскажем про факторы, влияющие на рост цен на золото, оценим перспективы сохранения тенденции в 2026 году и рассмотрим оптимальные стратегии вложения в драгоценный металл.

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Как растут цены на золото

В начале января 2026 года цена золота продолжила тенденцию роста в 2025 году: прирост за первые две недели составил более 4%. 14 января достигнут новый исторический максимум — 4661 доллар за унцию.

В период с 1 января по 31 декабря 2025 года биржевая стоимость золота выросла на 64,72%, с 2624,26 до 4322,61 доллара за унцию. Основной прирост пришёлся на второе полугодие.

В сентябре цена золота впервые превысила отметку 3650 долларов за унцию, установив исторический рекорд. В четвёртом квартале драгоценный металл дважды обновил максимумы: 20 октября золото поднималось до 4355,79 доллара за унцию, 26 декабря — до 4533,21 доллара за унцию.

© tradingview.com

Что ожидают аналитики по динамике золота в 2026 году

Основными причинами роста цен на золото в 2025 году стали: геополитическая напряжённость, падение доверия к доллару и снижение процентных ставок мировыми центральными банками. Опрошенные «Рамблером» эксперты считают, что ключевые факторы, влияющие на рост стоимости золота, остаются неизменными и в 2026 году. Разберём подробнее.

Усиление глобальной геополитической неопределённости

Отношения США с другими странами резко обострились из-за решения Дональда Трампа провести военную операцию в Венесуэле и захватить президента этой страны Николаса Мадуро. А после внесения в Конгресс США законопроекта о присоединении Гренландии и предоставлении ей статуса штата Евросоюз инициировал переговоры об отправке миссии НАТО на остров для обеспечения его безопасности.

В начале года продолжаются усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. 14 января стало известно о планах спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа посетить в январе Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Между тем в ЕС планируют принять к 24 февраля очередной пакет антироссийских санкций.

В январе в Иране — одной из крупнейших стран-нефтепроизводителей в мире — продолжаются массовые протесты, возникшие в конце декабря прошлого года. Они начались из-за резкого обвала национальной валюты — риала. Иранцы требуют экономической стабильности и политических реформ.

Тревожные события начала 2026 года вокруг похищения президента Венесуэлы, Гренландии и массовых народных волнений в Иране говорят о том, что общемировая ситуация пока далека от стабильности. Поэтому спрос на защитные биржевые активы, каким традиционно является золото, остаётся в силе. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Рост золотых резервов мировых ЦБ из-за снижения доверия к доллару

Центральные банки продолжают диверсифицировать резервы, уменьшая долю активов, номинированных в долларах, и увеличивая объёмы золота. Лидерами по закупкам драгоценного металла в 2025 году были развивающиеся страны. По данным World Gold Council (WGC), в третьем квартале 2025 года наибольший прирост золота в резервах наблюдался в:

Казахстане (18,21 тонны);

Бразилии (15,49 тонны);

Турции (6,52 тонны);

Гватемале (6,13 тонны);

Китае (4,98 тонны).

Центробанк принимает меры для защиты от возможных санкций в отношении активов, номинированных в долларах, пояснил аналитик УК «Первая» Иван Кузнецов. По его словам, инвесторы опасаются стремительного роста государственного долга США, а также кризиса из-за перегрева в акциях технологических компаний.

На фоне снижения доверия к доллару индекс DXY по итогам 2025 года зафиксировал снижение на 9,24%, завершив торги на отметке 98,2 пункта. Бенчмарк показал худшую годовую динамику за восемь лет.

Слабые темпы роста мировой экономики и снижение процентных ставок

Рост мирового ВВП в 2026 году замедлится до 2,6 с 2,8% в прошлом году, прогнозирует Всемирный банк. Эксперты Конференции организации объединённых наций (ООН) по торговле и развитию ожидают прирост на 2,7% годовых.

По оценкам Международного валютного фонда, мировая инфляция в 2026 году снизится до 3,5%. А замедление темпов роста цен приведёт к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики мировых центробанков.

Снижение процентных ставок мировыми центробанками будет негативно влиять на привлекательность вкладов в валютах этих стран. Это будет мотивировать инвесторов искать убежища от экономических проблем в безопасных активах, включая золото. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Какие цены на золото прогнозируют аналитики в 2026 году

Средний прогноз топовых международных и российских аналитических агентств предполагает рост биржевой стоимости золота до 4800–5000 долларов за унцию к концу года.

4800 долларов за унцию к четвёртому кварталу ожидают аналитики Morgan Stanley. В этом прогнозе эксперты учли дальнейшее снижение процентных ставок, смену руководства Федеральной резервной системы США, а также сохранение активных закупок золота со стороны центральных банков.

5000 долларов за унцию к концу 2026 года прогнозируют аналитики JP Morgan. А в последнем квартале даже превысит эту отметку и составит в среднем 5055 долларов за унцию. Прогноз основан на предположении, что тенденция центробанков к наращиванию запасов золота и увеличению объёма частных инвестиций в драгметалл сохранится в будущем.

Аналогичный ценовой прогноз золота дают в HSBC. Отметку в 5000 долларов за унцию в банке ожидают уже в первой половине 2026 года на фоне геополитических рисков и растущего госдолга США. При этом средняя цена золота в 2026 году составит 4587 долларов за унцию.

Аналитики «Финам» в базовом сценарии на 2026 год ожидают, что биржевая цена золота будет в диапазоне 4800–5000 долларов за тройскую унцию. В Freedom Finance Global к концу года ожидают цену в коридоре 5000–5500 долларов за унцию.

Менее оптимистичный прогноз у Deutsche Bank. По оценкам банка, на конец 2026 года золотые котировки будут находиться в области 4500 долларов за унцию. Эксперты БКС Мир инвестиций склоняются к сценарию геополитической разрядки в 2026 году и допускают снижение биржевой стоимости золота до 4000–4500 долларов за унцию.

Практические рекомендации для инвесторов

Какую долю портфеля держать в золоте

Среди практик, применяемых инвесторами, распространена стратегия хранения сбережений в золоте на уровне 5–15% от инвестиционного портфеля, сказал «Рамблеру» Иван Кузнецов. Наталья Мильчакова допускает, что доля золотых активов в структуре портфеля может достигать вплоть до 30%. Размер доли приобретения драгметалла зависит от риск-профиля инвестора (консервативный, умеренный, высокорисковый), уточнил Кузнецов.

Если инвестор считает, что риск неблагоприятных событий в экономике возрастает, он может нарастить часть сбережений в золоте, чтобы защитить портфель от девальвации или переждать турбулентный период на фондовом рынке. Иван Кузнецов Финансовый аналитик, эксперт УК «Первая»

Когда и как лучше покупать золото

Опрошенные «Рамблером» эксперты считают, что стратегия усреднения — путём инвестирования фиксированной суммы в актив независимо от его стоимости — может рассматриваться как способ защиты от инфляции. Они отмечают, что регулярное вложение позволяет снизить риск потерь при колебаниях рынка и уменьшить влияние эмоций на принятие решений, когда цены нестабильны.

Среди оптимальных вариантов инвестиций эксперты назвали покупку золота на обезличенном металлическом счёте (ОМС) и вложения в паи золотых биржевых фондов.

Что ждать от рынка золота в 2026 году

Стоимость золота за 2025 год выросла более чем на 60% на фоне усиления геополитической неопределённости, падения доверия к доллару и снижения процентных ставок мировыми центробанками. В 2026 году эти факторы сохранятся и продолжат оказывать поддержку драгоценному металлу. Стоимость золота может превысить 5000 долларов за унцию.

Аналитики рекомендуют инвесторам держать в золоте до 30% портфеля. Оптимальной стратегией вложений в драгметалл аналитики считают усреднение.

