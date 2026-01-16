Россиянам рассказали о способах инвестировать в искусство

Картина за 100 тысяч рублей через 10 лет может стоить как миллион, так и одну тысячу. Инвестиции в искусство не обещают доходности, трудно прогнозируются и требуют вовлечённости. Но могут принести прибыль, превышающую ожидания. Этим они и привлекают тех, кто ищет альтернативу фондовому рынку. Разбираемся, как устроены инвестиции в искусство, кому они подходят и с каких сумм можно начать.

© Рамблер

Что из себя представляет рынок искусства

Рынок искусства со стороны выглядит элитным сообществом, доступным лишь очень богатым людям. Однако на практике круг его участников гораздо шире. Это частные коллекционеры, инвестиционные фонды, аукционные дома, галереи и даже частные инвесторы с небольшим капиталом. Развитие цифровых активов и онлайн-аукционов способствует снижению минимального порога для участия, делая рынок доступным для всех.

В последнее десятилетие мировой оборот рынка искусства и антиквариата оценивается в диапазоне 55–70 миллиардов долларов в год. Согласно отчёту Art Basel и UBS, в 2024 году общий объём продаж составил 57,5 миллиарда долларов.

Такие объёмы несопоставимы с фондовым рынком, но именно ограниченность предложения и уникальность объектов делают искусство отдельным классом активов, слабо коррелирующим с традиционными финансовыми инструментами.

В 2025 году крупнейшей сделкой на арт-рынке стала продажа полотна Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер». Картина была продана на аукционе Sotheby’s за 236,4 миллиона долларов.

Российский рынок менее масштабный, но он растёт ежегодно на 10%, и, по оценке Bidspirit, на конец 2025 года объём торгов на нём мог составить примерно 125 миллионов долларов.

Инвестиции в искусство классифицируются как альтернативные и часто используются для диверсификации традиционных финансовых инструментов. В периоды высокой волатильности фондового рынка многие инвесторы обращаются к материальным ценностям, в том числе произведениям искусства, они могут выступать в роли защитного актива.

Что такое альтернативные инвестиции и для чего они нужны

Как можно инвестировать в искусство

Вложения в искусство не ограничиваются покупкой дорогих полотен на аукционах. У частного инвестора есть выбор по формату участия в арт-рынке. Он зависит от стартовой суммы, степени принимаемых рисков и вовлечённости.

Прямые покупки

Самый понятный, но сложный способ — покупка конкретных объектов (картин, скульптур, графиков, фотографий или тиражного искусства). Его эффективность зависит от того, насколько глубоко инвестор разбирается в искусстве. Важно понимание художественного контекста, порядка установления цен и репутации авторов. Без этого инвестор рискует переплатить или купить неликвидную работу, которую будет трудно перепродать.

Также стоит учитывать сопутствующие финансовые расходы — на хранение, страхование и экспертизу подлинности.

Пример удачной сделки. В 2002 году анонимный коллекционер купил на аукционе Sotheby’s картину Питера Дойга «Топь» за 55 тысяч долларов. Через 13 лет он продал эту картину на Christie’s за 26 миллионов.

Инвестиционные фонды

В России и некоторых других странах есть инвестиционные фонды художественных ценностей (ФХЦ). Они формируют портфели из произведений искусства. Покупая долю в них, инвестор не напрямую участвует в арт-рынке. Всю ответственность, юридическое сопровождение, хранение и последующую продажу берёт на себя управляющая компания.

Такой подход снижает сумму, требующуюся для старта инвестиций в искусство. Но ограничивает контроль инвестора над конкретными объектами и предполагает комиссионные издержки. Кроме того, ликвидность паёв и сроки выхода из инвестиций могут быть ограничены условиями фонда.

Цифровые финансовые активы (ЦФА)

Это новый для арт-рынка вид инвестиций, при котором права на произведения искусства оформляются в виде цифрового актива. Это могут быть цифровые активы, подтверждающие право требования части прибыли от продажи картины. Цифровые художественные активы в России выпускали, например, Эрмитаж и Мосбиржа.

Галерея или художник получают деньги сразу, а после продажи предмета искусства возвращают вложенные средства и дополнительный доход. Другой формат участия — покупка долговых обязательств галереи под фиксированную процентную ставку. Также возможны требования на получение картины в конце срока. Марат Ишмеев руководитель отдела продвижения и развития ЦФА Т-Инвестиций

Такой подход упрощает сделки и снижает минимальную сумму инвестиций. Но стоит учитывать, что рынок ЦФА только формируется и правоприменительная практика на нём ограничена. Перепродажа активов зависит от интереса узкого круга инвесторов.

ЦФА выпускаются на определённый срок — обычно несколько лет. А выполнение обязательств по выплатам контролируется специальным программным кодом, смарт-контрактом. ЦФА могут выпускать только платформы, допущенные ЦБ РФ на финансовый рынок. Риски следует оценивать для каждого инструмента отдельно. Марат Ишмеев руководитель отдела продвижения и развития ЦФА Т-Инвестиций

Что такое ЦФА и как в них инвестировать

От чего зависит цена произведения

Цена искусства почти не связана с затратами на его создание. Она складывается из совокупности факторов, часть которых почти невозможно спрогнозировать.

Провенанс, исторический контекст и имя художника

Один из ключевых факторов ценообразования — провенанс, то есть задокументированная история произведения: кто и когда его создал, у кого оно находилось, где и когда выставлялось или продавалось. Чем прозрачнее и надёжнее эта цепочка, тем выше доверие рынка и цена работы.

На стоимость влияет и исторический контекст:

период творчества автора;

принадлежность к значимому художественному направлению;

участие в знаковых выставках;

репутация художника — наличие музейных коллекций, выставок, упоминаний в профильных каталогах и стабильного спроса на аукционах.

Традиционное искусство, особенно работы признанных мастеров, считается более устойчивым, но требует крупного капитала. Современное и цифровое искусство доступнее по цене входа, но более волатильно и зависит от моды и интереса коллекционеров. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Рыночная ликвидность и индексы доходности

Даже признанный шедевр не всегда легко продать. Ликвидность работы зависит от популярности художника, величины рыночного сегмента и активности покупателей. Произведения известных авторов среднего ценового уровня часто продаются быстрее, чем редкие и дорогие шедевры.

Для ориентира инвесторы используют арт-индексы доходности — они отражают динамику цен на работы определённых художников или сегментов рынка. Такие индексы помогают понять общие тренды, но не дают гарантии дохода по конкретному объекту.

Одним из наиболее авторитетных инструментов для инвесторов является индекс Мея — Мозеса (сейчас принадлежит Sotheby’s). Он показывает статистику повторных продаж одного произведения на аукционах, а также как меняется цена конкретных работ с течением времени, помогая оценить риски и потенциал различных сегментов рынка. Это позволяет исключить субъективную оценку и получить чистую динамику рыночной стоимости.

Среди других популярных индексов можно выделить Artprice 100 и Artnet Fine Art Index.

© sothebys.com

Чем инвестиции в искусство отличаются от традиционных

Инвестиции в искусство во многом устроены иначе, чем вложения в акции, облигации или фонды. В отличиях стоит разобраться заранее, чтобы не переносить на арт-рынок ожидания из мира классических финансов.

Нет прозрачных котировок и регулярной переоценки . Стоимость формируется эпизодически — в момент аукционных торгов или частных сделок. Между продажами цена может годами оставаться «теоретической». Оценки экспертов дают ориентир, но не являются рыночной котировкой.

. Стоимость формируется эпизодически — в момент аукционных торгов или частных сделок. Между продажами цена может годами оставаться «теоретической». Оценки экспертов дают ориентир, но не являются рыночной котировкой. Низкая ликвидность и сложный выход из инвестиции . Продать произведение искусства быстро и по желаемой цене удаётся не всегда. Поиск покупателя, подготовка к торгам, экспертиза и юридическое оформление могут занять месяцы. В отличие от акций или паёв фондов, выйти из инвестиции «в один клик» здесь невозможно.

. Продать произведение искусства быстро и по желаемой цене удаётся не всегда. Поиск покупателя, подготовка к торгам, экспертиза и юридическое оформление могут занять месяцы. В отличие от акций или паёв фондов, выйти из инвестиции «в один клик» здесь невозможно. Долгий инвестиционный горизонт . Искусство — это вложение на годы , а иногда и на десятилетия. Рост стоимости работы обычно связан с изменением статуса художника, развитием его карьеры или переоценкой целого направления. Рассчитывать на быструю спекулятивную прибыль в этом сегменте не стоит.

. Искусство — , а иногда и на десятилетия. Рост стоимости работы обычно связан с изменением статуса художника, развитием его карьеры или переоценкой целого направления. Рассчитывать на быструю спекулятивную прибыль в этом сегменте не стоит. Высокие риски : вероятность подделок, неверное установление авторства, времени, места или стиля произведения, отсутствие жёсткого регулирования и высокие затраты, связанные со сделками и хранением.

: вероятность подделок, неверное установление авторства, времени, места или стиля произведения, отсутствие жёсткого регулирования и высокие затраты, связанные со сделками и хранением. Потенциальная высокая доходность. На длинной дистанции арт-рынок способен обгонять традиционные финансовые активы. Так, индекс Artprice 100, отражающий динамику цен на работы 100 самых продаваемых художников мира, с 2000 по 2022 год обеспечивал среднегодовую доходность около 9,2% против 5,5% у S&P 500.

© artprice.com

Говорить, что рынок искусства в долгосрочной перспективе «всегда растёт», как фондовый рынок, можно лишь с большими оговорками. Исторические индексы действительно показывают положительную динамику, однако у искусства нет аналогов дивидендов или корпоративных прибылей, а рост носит неравномерный характер и сильно различается по сегментам и авторам. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

Кому подойдут инвестиции в искусство

Инвестиции в искусство подходят не всем. Во-первых, человек должен разбираться в искусстве или быть готовым этому учиться. Без насмотренности и понимания контекста высок риск купить «красивую вещь», а не инвестиционный актив.

Во-вторых, инвестиции в искусство требуют времени, поэтому они для тех, кто готов инвестировать на долгий срок. По данным индекса Мея — Мозеса, средний срок владения произведением искусства в США перед повторной продажей составляет 20–30 лет.

В-третьих, иметь не только финансовый, но и коллекционный интерес. Тогда риски будут восприниматься легче: даже если цена не вырастет, у инвестора остаётся предмет, обладающий культурной и эстетической ценностью.

С каких сумм можно начать

По данным Art Basel и UBS, 81% сделок на арт-рынке в 2025 году произошли по цене не выше 5 тысяч долларов за один предмет. Аналогичные цены и на российском рынке. По данным ARTinvestment.RU, средняя стоимость проданного лота снизилась с 7,9 тысячи долларов в 2024 году до 4,6 тысячи долларов в 2025-м (–42%).

В некоторых сегментах стартовый бюджет может начинаться с нескольких десятков тысяч рублей. Работы молодых художников, авторские принты, фотографии и небольшие скульптуры позволяют войти в рынок с относительно небольшими суммами.

Отдельное направление — инвестиции через арт-фонды и ЦФА, где сумма инвестиций для старта будет ещё ниже, чем десятки тысяч рублей, а вложения дробятся на доли. Такой формат снижает барьер для покупки, но не отменяет рисков, связанных с рынком искусства, хотя и снижает их.

Что важно запомнить о вложениях в искусство

Инвестиции в искусство — это не замена акциям или вкладам, а альтернативный тип вложений. Его стоит воспринимать как дополнение к биржевому портфелю. Такие инвестиции требуют знаний, терпения и личного интереса. Здесь нет быстрых денег, но есть шанс сохранить капитал, обогнать инфляцию на длинной дистанции.

Арт-рынок считается высокорисковым — на нём нет прозрачных котировок, быстрой ликвидности и гарантированной доходности. Зато есть ограниченное предложение и потенциал роста на длинной дистанции. В отдельных сегментах он может обгонять традиционные финансовые инструменты. Результат во многом зависит от выбора автора, сегмента и момента покупки.

Начать инвестиции можно с относительно небольших сумм — через работы молодых художников, фонды или ЦФА.

