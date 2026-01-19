Аналитики предсказали сильный рубль на этой неделе

Рубль укрепился к доллару, евро и юаню по итогам первой рабочей недели 2026 года. Какие факторы оказали поддержку национальной валюте и какие курсы прогнозируют эксперты на неделе 19–23 января, рассказали в материале.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля на неделе с 12 по 16 января укрепился к трём основным мировым валютам в среднем на 1%. В ходе основной торговой сессии на рынке «Форекс» в пятницу доллар опустился ниже 78 рублей и завершил торги на отметке 77,89 рубля. Евро вечером в пятницу закрылся на уровне 90,46 рубля. Курс юаня по итогам прошлой недели составил 11,19 рубля.

На открытии торгов в понедельник курсы валют находились вблизи пятничных показателей. К 13:50 мск доллар стоил 77,89 рубля (0%), евро торговался по 90,59 рубля (+0,14%), юань находился на отметке 11,18 рубля (-0,04%).

Официальные курсы валют Банка России на 19 января:

Доллар — 77,83 рубля.

Евро — 90,54 рубля.

Юань — 11,15 рубля.

Причины укрепления рубля

Укрепление курса рубля произошло на фоне резкого ускорения январской инфляции из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% и сезонных разовых факторов. Об этом рассказали «Рамблеру» аналитики брокерских организаций. За период с 1 по 12 января потребительские цены выросли на 1,26%. Прогноз Банка России по инфляции на весь 2026 год составляет 4–5% годовых. Всего за две недели цены выросли почти на четверть от ожиданий по инфляции за 12 месяцев.

Инфляция в начале года оказалась существенно выше ожиданий рынка. Это, по-видимому, почти обнуляет вероятность сценариев с быстрым снижением ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Жёсткость денежно-кредитной политики Банка России выступает одним из ключевых факторов поддержки рубля. Чем дольше ставка остаётся высокой, тем дольше сохраняется интерес к рублёвым активам, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Прирост объёмов продаж валюты по бюджетному правилу — ещё один драйвер роста для национальной валюты, добавил Потавин. Минфин планирует нарастить ежедневные объёмы продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 16 января по 5 февраля до рекордных 12,8 миллиарда рублей. Суммарный объём продаж Минфина и Банка России в указанный период увеличится до 17,4 миллиарда рублей в сутки.

Неопределённость несёт в себе геополитический фактор. Если будут какие-то изменения в нормализации отношений с Украиной, рубль может несколько укрепить свои позиции. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Ожидается, что важные геополитические решения могут быть приняты на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, проходящем с 19 по 23 января. Участие в нём примут более 60 глав государств, включая президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Российская делегация на форум не приглашена.

Каким будет курс рубля 19–23 января

Опрошенные «Рамблером» аналитики считают, что курс рубля сохранит сильные позиции на текущей неделе. По среднему прогнозу, курс доллара 19–23 января составит около 78 рублей, евро — около 91 рубля, юаня — 11,3 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в пределах 77,5–79,5 рубля.

Евро составит 90,5–92,5 рубля.

Юань будет в области 11–11,4 рубля.

Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар способен ослабнуть до 76 рублей.

Евро будет вблизи 89 рублей.

Юань может опуститься к 11 рублям.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар в ближайшие сессии подойдёт к отметке 79 рублей.

Евро может достигнуть 92 рублей.

Юань устремится к 11,3 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в диапазоне 77–80 рублей.

Юань составит 11–11,5 рубля.

