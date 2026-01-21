Как один счёт сэкономит ваше время на бирже и деньги на комиссиях

Представьте себе, что для торговли на разных биржах инвестору не нужно заводить отдельные брокерские счета, а для работы в разных секциях одной биржи — переводить деньги между ними. Именно так работает единый брокерский счёт. Объясняем, зачем он нужен, в чём его преимущества для продвинутых инвестиционных стратегий и какие риски скрываются за его удобством.

© oatawa/iStock.com

Что такое единый брокерский счёт и чем он отличается от обычного

Суть единого брокерского счёта заключается в следующем:

1. Брокеры предлагают своим клиентам доступ к нескольким торговым площадкам и рынкам одновременно. Это позволяет инвесторам совершать операции в рамках единой инфраструктуры. То есть нет необходимости пополнения отдельных счетов на разных площадках, как при торговле через обычные брокерские счета.

Например, можно купить акции на Санкт-Петербургской бирже и фьючерсы на эти же активы на Московской бирже в рамках одного счёта без перевода денег между площадками. Также при использовании единого счёта не понадобится заводить несколько портфелей для торговли на срочном, валютном и фондовом рынках в рамках одной площадки.

2. Прибыль и убытки по разным инструментам на едином брокерском счёте взаимно учитываются. Если инвестор владеет пакетом акций на одной площадке и одновременно открывает на другой короткую позицию по фьючерсу на те же бумаги для страховки от падения их цены (хеджирования), эти позиции частично компенсируют рыночный риск друг друга.

Брокерская система видит, что общая волатильность портфеля снижена, и уменьшает требования к гарантийному обеспечению этих позиций. В результате на счету остаётся больше свободных средств, а общая залоговая нагрузка становится меньше, чем если бы активы учитывались раздельно.

3. Активы на одном рынке могут выступать обеспечением для сделок на другом. Акции, облигации или валюта могут использоваться как залог при маржинальной торговле (с кредитом от брокера) — без их продажи и фактической конвертации.

Преимущества единого брокерского счёта

Единый брокерский счёт — универсальный. За счёт того, что он даёт доступ сразу к нескольким рынкам и все активы учитываются вместе, инвестору проще следить за финансовым результатом и налогами.

Также среди ключевых плюсов:

Экономия времени и денег . Не нужно открывать несколько счетов, постоянно переводить деньги между рынками и платить дополнительные комиссии за это.

. Не нужно открывать несколько счетов, постоянно переводить деньги между рынками и платить дополнительные комиссии за это. Это мультивалютный счёт. Позволяет одновременно держать в портфеле рубли, доллары, евро и другие валюты, а конвертация часто происходит автоматически при совершении сделок.

Позволяет одновременно держать в портфеле рубли, доллары, евро и другие валюты, а конвертация часто происходит автоматически при совершении сделок. Гибкость стратегий . Использование такого счёта упрощает хеджирование вложений (их защиту от рисков) и арбитражную торговлю. Последнее — это метод получения дохода за счёт разницы цен одного и того же актива на разных рынках. Проводить такие сделки с одного счёта быстрее и проще.

. Использование такого счёта упрощает хеджирование вложений (их защиту от рисков) и арбитражную торговлю. Последнее — это метод получения дохода за счёт разницы цен одного и того же актива на разных рынках. Проводить такие сделки с одного счёта быстрее и проще. Единые правила маржинальной торговли . Брокер оценивает риски и считает комиссии сразу по всему портфелю, а не отдельно по акциям, валюте или фьючерсам.

. Брокер оценивает риски и считает комиссии сразу по всему портфелю, а не отдельно по акциям, валюте или фьючерсам. Доступ к зарубежным площадкам, если он есть у брокера. Например, брокер «Финам» предлагает выход на китайский, российский, японский и американский рынки.

Ограничения и риски единого брокерского счёта

Несмотря на удобство, единый брокерский счёт подходит не всем. У него есть важные ограничения:

Повышенные риски при маржинальной торговле . Использование кредита от брокера под залог активов может привести к крупным убыткам. Поэтому инвестору важно понимать, как связаны между собой позиции и как изменение рынка повлияет на весь портфель.

. Использование кредита от брокера под залог активов может привести к крупным убыткам. Поэтому инвестору важно понимать, как связаны между собой позиции и как изменение рынка повлияет на весь портфель. Гарантийное обеспечение сделок часто выше, чем при раздельных счетах . Брокер применяет дополнительные коэффициенты риска, из-за чего под открытые позиции может «замораживаться» больше средств.

. Брокер применяет дополнительные коэффициенты риска, из-за чего под открытые позиции может «замораживаться» больше средств. Доступны не все инструменты . Например, у многих брокеров на едином счёте нельзя торговать опционами.

. Например, у многих брокеров на едином счёте нельзя торговать опционами. Перенос маржинальных позиций может быть дорогим. Если открытые с использованием заёмных средств позиции долгосрочны, брокеры взимают комиссию за их перенос на следующий торговый день. Размер такой комиссии обычно привязан к ключевой ставке ЦБ с надбавкой брокера, то есть достаточно высок.

У каких брокеров есть единый брокерский счёт

Как правило, единый брокерский счёт предлагают крупные российские брокеры, которые имеют доступ к различным рынкам и биржам.

Например, такая услуга есть у:

«Финама».

ВТБ.

Альфа-Инвестиций.

БКС.

АТОН.

Условия подключения, список доступных рынков и правила маржинальной торговли у разных компаний могут отличаться, поэтому перед открытием стоит внимательно изучить тарифы и ограничения конкретного брокера. Как правило, сам счёт открывается бесплатно — расходы возникают только при использовании заёмных средств.

Что важно запомнить о едином счёте

Единый брокерский счёт — удобный инструмент для инвесторов, которые хотят работать с разными рынками через один счёт и гибко управлять портфелем. Он экономит время, снижает число комиссий и даёт больше гибкости для инвестиционных стратегий. Такой счёт полезен тем, кто использует маржинальную торговлю, валютные инструменты и хеджирует риски.

Преимущества единого счёта — универсальность, экономия времени и более простое управление рисками. Основные минусы формата — влияние на итоговый результат кредитного плеча. Использование активов как залога повышает риски и требования к управлению портфелем, а стоимость заёмных средств может быть высокой. Поэтому работа с единым счётом требует понимания принципов работы портфеля и дисциплины в использовании плеча.

Такой формат лучше всего подойдёт опытным инвесторам и трейдерам, которые понимают принципы риск-менеджмента и активно работают с разными рынками. Для долгосрочных и консервативных инвестиций польза единого счёта менее очевидна.

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2026 году и когда купить бумаги