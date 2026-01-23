Аналитики назвали пять перспективных акций на 2026 год

Крупнейшие российские брокерские и инвестиционные компании в своих стратегиях на 2026 год перечислили акции компаний, в которых они видят наибольший потенциал для роста в этом году. Мы изучили 11 аналитических стратегий с прогнозами и выбрали те компании, которые большинство экспертов отметили как фаворитов в 2026 году*.

Яндекс

Яндекс чаще всего встречается в стратегиях брокеров на 2026 год. Его выделили фаворитом сразу 10 инвестиционных компаний: Атон, SberCIB, ВТБ Мои Инвестиции, Альфа-Инвестиции, БКС, Т-Инвестиции, ДОХОДЪ, ПСБ, «Цифра брокер» и Совкомбанк.

Яндекс — одна из компаний российского ИТ-сектора. Основными драйверами роста её акций эксперты считают:

Высокие темпы роста доходов . За 9 месяцев 2025 года выручка компании выросла на 33%, EBITDA — на 38%, а скорректированная чистая прибыль — на 26%.

. За 9 месяцев 2025 года выручка компании выросла на 33%, EBITDA — на 38%, а скорректированная чистая прибыль — на 26%. Большая экосистема и широкая диверсификация . Благодаря большому количеству направлений компания не зависит от динамики конкретного сегмента. Так, замедление темпов роста выручки от рекламы в 2025 году компенсировалось другими направлениями, а эффект масштаба и операционная дисциплина поддержали рост рентабельности.

. Благодаря большому количеству направлений компания не зависит от динамики конкретного сегмента. Так, замедление темпов роста выручки от рекламы в 2025 году компенсировалось другими направлениями, а эффект масштаба и операционная дисциплина поддержали рост рентабельности. Развитие новых проектов. Яндекс активно развивает ИИ-продукты, финтех, продукты для бизнеса (Б2Б Тех), а также автономный транспорт. Аналитики считают, что эффект от этих направлений серьёзно увеличит справедливую стоимость компании.

Ozon

Ozon — один из двух наиболее популярных в России маркетплейсов и вторая по популярности среди аналитиков компания. Её отметили 9 аналитических отделов, в том числе Атон, SberCIB, ВТБ Мои Инвестиции, Альфа-Инвестиции, БКС, Т-Инвестиции, ПСБ, «Цифра брокер» и Совкомбанк.

Среди драйверов для роста акций эксперты выделяют:

Высокие темпы роста доходов . За 9 месяцев 2025 года выручка компании выросла на 73%, EBITDA — на 386%, а чистый убыток сократился до 4,5 миллиарда рублей по сравнению с 41,8 миллиарда рублей в 2024 году.

. За 9 месяцев 2025 года выручка компании выросла на 73%, EBITDA — на 386%, а чистый убыток сократился до 4,5 миллиарда рублей по сравнению с 41,8 миллиарда рублей в 2024 году. Улучшение рентабельност и. Ожидается, что 2026 год Ozon впервые закроет в плюсе по чистой прибыли.

и. Ожидается, что 2026 год Ozon впервые закроет в плюсе по чистой прибыли. Развитие финтеха . Компания активно развивает собственный банк. За 9 месяцев 2025 года количество клиентов финтеха выросло на 45%, до 38,6 миллиона человек, а выручка сегмента выросла на 150%, до 137 миллиардов рублей.

. Компания активно развивает собственный банк. За 9 месяцев 2025 года количество клиентов финтеха выросло на 45%, до 38,6 миллиона человек, а выручка сегмента выросла на 150%, до 137 миллиардов рублей. Выплату дивидендов. В прошлом году Ozon впервые объявил дивиденды. Сумма составила 143,5 рубля на акцию (дивдоходность — 3,4%). Аналитики ожидают, что компания продолжит наращивать выплаты.

X5 Group

X5 Group — это компания, которая управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Её точно так же, как и Ozon, выделили в качестве фаворита в 9 из 11 стратегий на 2026 год.

Аналитики выделяют три причины для роста акций в этом году:

Наиболее быстрые темпы роста . У X5 сопоставимые продажи, то есть объём продаж без учёта новых магазинов, растут быстрее, чем у конкурентов: +12,9% за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 11,6% у «Ленты» и 9,8% у «Магнита».

. У X5 сопоставимые продажи, то есть объём продаж без учёта новых магазинов, растут быстрее, чем у конкурентов: +12,9% за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 11,6% у «Ленты» и 9,8% у «Магнита». Развитие «жёстких» дискаунтеров . Компания одной из первых начала развивать «жёсткие» дискаунтеры, то есть магазины с очень низкими ценами. Это оказалось очень востребованным среди потребителей и уже приносит свои плоды: в третьем квартале 2025 года у X5 сопоставимые продажи сети «Чижик» выросли на 34,4%, а выручка сегмента увеличилась на 80,2%, до 297,6 миллиарда рублей.

. Компания одной из первых начала развивать «жёсткие» дискаунтеры, то есть магазины с очень низкими ценами. Это оказалось очень востребованным среди потребителей и уже приносит свои плоды: в третьем квартале 2025 года у X5 сопоставимые продажи сети «Чижик» выросли на 34,4%, а выручка сегмента увеличилась на 80,2%, до 297,6 миллиарда рублей. Высокая дивдоходность. В январе компания выплатила дивиденды за 9 месяцев 2025 года. Выплата составила 368 рублей на акцию, а дивидендная доходность — 12,2%.

Сбербанк

Сбербанк — одна из самых популярных компаний среди российских инвесторов: по данным Мосбиржи, акции Сбера занимали самую большую долю в портфелях инвесторов в 2025 году. В стратегиях на 2026 год эту компанию отметили также 9 из 11 аналитических отделов.

Сбербанк из года в год показывает устойчивые темпы роста доходов: по оценкам АТОН, выручка с 2020 года растёт в среднем на 20% ежегодно. За счёт масштабов Сберу удаётся наращивать прибыль даже в кризисные времена: с 2020 по 2025 год чистая прибыль банка выросла на 116%, до 1,7 триллиона рублей.

Дополнительным драйвером для роста акций выделяют предсказуемую дивидендную политику. Сбер платит дивиденды с 1998 года и с тех пор лишь один раз, в 2022 году, пропустил выплаты. В 2025 году размер дивиденда составил 34,84 рубля на акцию (10,6% дивдоходности).

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в этом году компания может выплатить около 37 рублей на акцию, что предполагает около 12% дивдоходности по текущим ценам. В Минфине ожидают, что Сбер по итогам 2025 года направит на дивиденды 50% чистой прибыли. Этот показатель по РСБУ без учёта событий после отчётной даты в 2025 году вырос до 1,694 триллиона рублей (+8%).

Т-Технологии

Т-Технологии, материнскую компанию Т-Банка, аналитики выбрали в качестве фаворита в 9 из 11 стратегий на этот год.

Аналитики выделяют несколько преимуществ компании:

Высокие темпы роста доходов . За 9 месяцев 2025 года выручка компании выросла на 69% год к году и превысила триллион рублей, а скорректированная операционная чистая прибыль увеличилась на 43%, до 120,1 миллиарда рублей. По прогнозам АТОН, в 2025–2028 годах чистая прибыль компании будет расти в среднем на 27%.

. За 9 месяцев 2025 года выручка компании выросла на 69% год к году и превысила триллион рублей, а скорректированная операционная чистая прибыль увеличилась на 43%, до 120,1 миллиарда рублей. По прогнозам АТОН, в 2025–2028 годах чистая прибыль компании будет расти в среднем на 27%. Высокая рентабельность . Рентабельность собственного капитала (ROE) Т-Технологий остаётся одной из самых высоких в секторе: 27,6% за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 23,7% у Сбера и 18,6% у ВТБ.

. Рентабельность собственного капитала (ROE) Т-Технологий остаётся одной из самых высоких в секторе: 27,6% за 9 месяцев 2025 года по сравнению с 23,7% у Сбера и 18,6% у ВТБ. Большая клиентская база. Количество клиентов Т-Технологий по состоянию на осень 2025 года выросло до 52,8 миллиона человек, в их числе: 45,3 миллиона клиентов банка; 9,3 миллиона клиентов Т-Инвестиций; 1,6 миллиона клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Огромная клиентская база создаёт потенциал хорошего роста. Но на данный момент количество продаваемых продуктов на одного клиента остаётся относительно невысоким.

Коротко

Больше всего аналитических отделов отметили акции Яндекса как самые перспективные бумаги в 2026 году. Технологический лидер привлекает инвесторов высокими темпами роста, широкой диверсификацией и новыми прогрессивными направлениями бизнеса.

Среди технологических компаний внимание привлекла и компания Ozon за счёт динамичного роста и работы в перспективной отрасли электронной коммерции.

В банковском секторе эксперты выделили: акции Сбербанка и Т-Технологий. Сбербанк был отмечен за стабильность и хорошую дивидендную доходность, а Т-Технологии выбраны за высокие темпы роста и хорошую рентабельность.

X5 стала единственной компанией из потребительского сектора среди фаворитов. Её аналитики отметили за хороший рост доходов компании, а также за высокую дивидендную доходность.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.