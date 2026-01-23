Названы четыре главные ошибки инвесторов в начале года

В январе инвесторам необходимо пересмотреть стратегию и скорректировать портфель, советуют эксперты СберИнвестиций. Аналитики рассказали «Рамблеру», какие ошибки чаще всего совершали инвесторы в начале года и как их избежать.

© Moon Safari/iStock.com

Забыли пересмотреть стратегию

Стратегия, выбранная год или полгода назад, могла потерять актуальность из-за изменения уровня риска и текущих условий рынка. Без ревизии портфель способен превратиться в набор случайных активов, предупредили эксперты.

Эта ошибка не всегда сразу приводит к убыткам. Но повышает риск того, что инвестиции перестают работать как единая система, — эксперты СберИнвестиций.

Купили «на эмоциях» после громких новостей

В январе многие аналитические агентства и брокерские компании выпускают прогнозы, заявления об ожиданиях на грядущий год. Такие новости часто подталкивают инвесторов к действиям на бирже. Однако стоит различать новость и инвестиционную идею, предупредили в СберИнвестициях.

Эксперты призывают не совершать покупки на эмоциях, ведь они основываются не на расчётах, а на страхе упустить возможность. Такие решения инвесторами принимаются быстро и часто без понимания, зачем актив нужен в портфеле и какую роль он в нём играет.

Сделали ставку на один актив

В начале года инвесторы склоняются к простым решениям. Когда одна понятная идея, одна компания, один сценарий — кажется, что легче проконтролировать результат. Но вместе с ростом потенциальной доходности растут и риски. Эксперты напоминают, что периоды волатильности наступают даже для акций крупнейших компаний.

Усредняли без планирования

Многие инвесторы использовали стратегию усреднения — докупали актив через равные промежутки времени, не пытаясь рассчитать «идеальный момент». Такой подход без чёткого плана может обернуться проблемами, предупредили в СберИнвестициях.

Если постоянно докупать выбранный актив, в какой-то момент он уже может занять в портфеле не запланированные 5%, а все 15%. Так инвестор не снизит риск, а сконцентрирует его в одном активе. Доходность всего портфеля будет зависеть от одной компании гораздо в большей степени, чем планировалось изначально, — эксперты СберИнвестиций.

Эксперты рекомендуют управлять портфелем, а не сосредотачиваться на одной инвестиции.

Как один счёт сэкономит ваше время на бирже и деньги на комиссиях