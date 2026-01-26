Монеты из золота могут разорить: главные ошибки инвесторов

Покупку монет из драгоценных металлов нередко воспринимают как промежуточный вариант между коллекционированием и финансовым вложением. Монеты бывают инвестиционные и нумизматические — это совершенно разные инструменты для инвестиций. Разбираемся в основных различиях монет, от чего зависит их цена, как правильно выбрать монету под ваши цели и как не купить подделку.

Особенности инвестиционных и памятных монет

Инвестиционные монеты представляют собой «слитки в форме монет». Они выполнены из золота или серебра высокой пробы (обычно 999-й), а их цена зависит от веса и биржевой стоимости металла. Инвесторы покупают такие монеты, чтобы уберечь деньги от инфляции или защитить средства при падении фондовых рынков.

В 2025 году самой популярной инвестиционной монетой в России была «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей и весом 7,78 грамма, свидетельствуют данные Гознака. Купить монету в банке можно примерно за 110 тысяч рублей.

Нумизматические монеты представляют собой предмет коллекционирования или искусства. К ним относятся как старинные монеты, например: царские червонцы, так и современные памятные выпуски с ограниченным тиражом.

Их стоимость обусловлена редкостью, возрастом, историческим контекстом, внешним состоянием и художественной ценностью. Цена в момент продажи таких монет может в несколько раз превышать стоимость золота или серебра в граммах. Цель их покупки — получить сверхприбыль за счёт роста их коллекционной ценности в будущем.

Например, 14 декабря 2025 года на интернет-аукционе продали золотую монету номиналом 10 долларов 1984 года весом 31,1 грамма за 336 337 рублей.

Как выбрать монету для инвестиций: мнения экспертов

Выбор монет зависит от цели инвестора. Если он ставит задачу — сохранить капитал и иметь возможность быстро продать монету, то ему стоит выбирать инвестиционные монеты, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. С ним согласна экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. На её взгляд, для сохранения денег от инфляции на горизонте 5–10 лет подойдут любые инвестиционные монеты.

Покупку нумизматических монет можно рассмотреть при долгосрочных целях и интересе к коллекционированию, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Но вкладывать деньги в нумизматические монеты можно только при наличии опыта или надёжного консультанта, предупредил эксперт.

У инвестиционных монет основной плюс заключается в прозрачности и ликвидности. Они понятны по цене и легко продаются. Минус в том, что доходность ограничена динамикой темпов роста стоимости металла и редко превышает её. Нумизматические монеты имеют более высокий потенциал роста, но вместе с ним выше и риски. Они требуют знаний, терпения и готовности к тому, что деньги будут надолго заморожены. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Эксперты подчеркнули, что с точки зрения стабильности и предсказуемости наилучшие характеристики имеют монеты из золота, чем серебра. Последнее может принести более высокую доходность в благоприятные рыночные периоды, отметил Кабаков. Однако колебания стоимости серебра гораздо ощутимее, чем изменения цены на золото, подчеркнул эксперт.

В январе золото и серебро установили новые исторические максимумы на бирже Comex. Стоимость золота впервые превысила отметку 4900 долларов за тройскую унцию. Серебряные котировки поднимались почти до 96 долларов за тройскую унцию.

Где покупать и продавать монеты

Самый безопасный способ купить или продать инвестиционную или памятную монету — в крупном банке, например Сбере, ВТБ или Россельхозбанке. Для покупки монеты дороже 15 тысяч рублей потребуется паспорт. При продаже монеты банку документ нужен вне зависимости от стоимости монеты.

Самый надёжный, но невыгодный вариант. Банки покупают монеты дешевле, чем продают, и очень строго смотрят на состояние. Малейшее пятнышко может стать причиной отказа. Редкую монету обычный банк оценит просто как кусок золота или серебра, не заплатив за её коллекционную ценность. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Совершать сделки с инвестиционными и нумизматическими монетами можно через специализированных монетных дилеров. Они предлагают более широкий выбор, чем банки, и у них более выгодные цены выкупа и лояльное отношение к состоянию монет, отметила Кузнецова. В качестве безопасной платформы эксперт назвала «Золотой запас».

Онлайн-аукционы подойдут для сделок с более редкими монетами. Минусы: комиссии до 10–15% от цены лота и длительное оформление (1–2 месяца) из-за переоформления права собственности. В числе самых популярных интернет-аукционов России:

Если ваша цель продать монеты быстрее и без посредников, то это можно сделать через клубы и форумы нумизматов, например «Старая Монета». Однако это самый рисковый вариант, предупредила Кузнецова.

Чтобы снизить риски покупки подделки, эксперт рекомендует:

Покупать только в банках или у крупных дилеров , если вы не эксперт.

, если вы не эксперт. Проверять размеры . Подделки из дешёвых металлов обычно либо толще, либо шире оригинала. Это делается для того, чтобы фальшивая монета соответствовала весу оригинала.

. Подделки из дешёвых металлов обычно либо толще, либо шире оригинала. Это делается для того, чтобы фальшивая монета соответствовала весу оригинала. Проверять звук монеты. Как правило, золото и серебро при лёгком ударе долго и звонко «поют». Подделки звучат глухо.

Какие монеты не принесут прибыль

Виды монет без инвестиционной ценности:

«Сувенирные» монеты. Обычные монеты с наклейками, цветной эмалью, позолоченные простые монеты. Нумизматы считают их испорченными. Копии. Часто продаются как «копия для коллекции». Они не имеют ценности. Поцарапанные инвестиционные монеты. Если на зеркальной поверхности есть отпечаток пальца или царапина, банк купит её только как лом по сниженной цене.

При неправильном обращении с монетами можно потерять потенциальную прибыль, предупреждают эксперты.

Три страшные ошибки в обращении с монетами:

Достать монету из защитной капсулы.

Трогать монету голыми руками. Жир с пальцев оставит след.

Чистить монеты. Химия уничтожает ценность монеты на 50–90%. Коллекционеры ценят «родную» поверхность, даже если она потемнела.

Памятку обращения с памятными и инвестиционными монетами Банка России можно посмотреть здесь.

Нужно ли платить налог при продаже монет

Если продать монету в течение трёх лет с момента покупки, необходимо уплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13 или 15% с полученного дохода. При продаже монет, находящихся в долгосрочном владении (от трёх лет), уплачивать НДФЛ не нужно.

Коротко о нумизматических и инвестиционных монетах

Инвестиционные монеты — «слиток в форме монеты». Выпускаются широким тиражом, а стоимость привязана к цене металла на бирже. Нумизматические монеты являются предметом коллекционирования, их цена зависит от редкости, спроса и состояния. Вложения в такие монеты более рисковые, при этом потенциальная доходность выше.

Сделки с монетами можно совершать через банки, специализированных дилеров, на интернет-аукционах или напрямую с коллекционерами.

Сувенирные монеты, копии, поцарапанные инвестиционные монеты и очищенные нумизматические монеты не несут инвестиционной ценности.

Продажа монет в течение трёх лет после покупки облагается налогом на доход физических лиц по ставке 13 или 15%.

Как рассчитать льготу на долгосрочное владение ценными бумагами