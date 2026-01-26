Цена на золото преодолела отметку в 5100 долларов

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex преодолела отметку в 5100 долларов за тройскую унцию. Это новый исторический максимум.

© wirestock/Freepik

Максимальная отметка в дневное время составила 5111 долларов за тройскую унцию. Цена выросла на 2,48% по отношению к цене закрытия прошлого дня.

К 10:50 котировки немного откатились до 5092,4 доллара за тройскую унцию (+2,1%).

С начала 2026 года стоимость золота увеличилась на 17,72%. Одной из причин роста цены золота начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» кандидат экономических наук Олег Абелев называет давление американского правительства на решение ФРС с целью снижения процентной ставки. Этот фактор наряду с общим трендом на смягчение денежно-кредитной политики США способствует ослаблению доллара и повышает интерес инвесторов к золоту.

Дальнейшая динамика зависит от уровня геополитической напряженности и деглобализации, подчеркивает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. В случае сохранения прежних факторов роста спроса на металл прослеживается возможность дальнейшего роста цен.

Наиболее позитивным прогнозом на 2026 год является уровень 7150 долларов за унцию. С учетом высокого уровня спроса на драгметалл со стороны инвесторов, зарабатывающих на росте котировок, отметка выглядит амбициозно, но достижимо. Мы допускаем, что золото достигнет 10 000 долларов на горизонте до 4 лет, — прогнозирует Андрей Смирнов.

Ранее аналитики, опрошенные «Рамблером», назвали следующие факторы, влияющие на рост котировок: операция США по захвату Николаса Мадуро на территории Венесуэлы, заявления Дональда Трампа по присоединению Гренландии, смягчение денежно‑кредитной политики Америки, интенсивные закупки золота центральными банками различных государств.

