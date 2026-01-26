Рубль на прошлой неделе укрепился к основным мировым валютам на фоне новостей о продолжении дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной. В понедельник динамика на валютном рынке изменилась: доллар, евро и юань начали отыгрывать падение. Рассказываем, что происходит с курсом рубля и каким он будет на последней неделе января.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля в период с 19 по 23 января заметно укрепился. Основной рост пришёлся на вторую половину прошлой недели. В четверг доллар на рынке «Форекс» упал в область 75,5 рубля, в понедельник он торговался вблизи 77,5 рубля. Американская валюта не находилась так низко с начала декабря 2025 года. Курс закрытия по итогам основной сессии в пятницу составил 75,49 рубля.

Евро в конце прошлой недели в моменте опускался до 88,4 рубля из области 90–91 рубля. Курс закрытия в пятницу составил 89,59 рубля. Юань на неделе 19–23 января в моменте снизился к 10,75 рубля. Валюта завершила прошлую неделю на отметке 10,84 рубля.

В понедельник динамика на валютном рынке изменилась. К 13:40 мск доллар стоил 76,49 рубля (+1,31%), евро — 90,71 рубля (+1,25%), юань — 10,99 рубля (+1,48%).

«Форекс» (Forex) — это международный внебиржевой рынок, где обмен валют происходит через сеть банков и брокеров, а не на конкретной торговой площадке. C 13 июня 2024 года торги долларом и евро на Московской бирже приостановлены из-за санкций США. «Форекс» остаётся основным инструментом для определения реального рыночного курса доллара и евро для россиян.

Банк России снизил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Курсы на 26 января:

Доллар — 75,92 рубля.

Евро — 89,05 рубля.

Юань — 10,87 рубля.

Факторы и причины укрепления рубля

Позитивный геополитический фон стал основной причиной укрепления рубля, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. 23–24 января в ОАЭ прошли трёхсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. Стороны позитивно оценили результаты обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Следующая встреча делегаций по этому вопросу запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.

Возможная реализация оптимистичного сценария с подписанием мирного соглашения и снятием санкций против России, по-видимому, способствует снижению спроса на валюту и росту её предложения. На этом фоне рубль возобновил укрепление. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Рост объёмов продаж иностранной валюты Минфином и Банком России в начале 2026 года также положительно влияет на укрепление рубля. Объёмы нетто-продаж валюты по бюджетному правилу с 16 января по 5 февраля выросли до 17,4 с 10,2 миллиарда рублей месяцем ранее.

Рост предложения на 70% обеспечивает существенный приток иностранной валюты на внутренний рынок. Это позитивно сказывается на курсе рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Поддержку рублю по-прежнему оказывает глобальное ослабление доллара, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Индекс доллара (DXY) в понедельник опустился в область 97 пунктов впервые с сентября 2025 года. Американская валюта теряет позиции из-за негативной реакции инвесторов на потенциальное участие США в валютных интервенциях в Японии, пояснили в «Финаме».

Дедолларизация: отразится ли отказ от доллара на экономике и рубле

Каким будет курс рубля на неделе 26–30 января

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара на последней неделе января будет находиться в диапазоне 75–77 рублей. Евро в период с 26 по 30 января составит около 89–90 рублей, курс юаня будет около 10,8–11 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар останется в пределах 75–77 рублей.

Евро будет стоить 89–91 рубль.

Юань составит 10,75–11,1 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар может ослабнуть до 75 рублей.

Евро способен опуститься к отметке 88 рублей.

Юань будет около 10,7 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар стабилизируется вблизи 77 рублей.

Евро закрепится на отметке 90 рублей.

Юань будет ближе к уровню 11 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в области 75–80 рублей.

Юань будет торговаться по 10,8–11,5 рубля.

