Что происходит на валютном рынке: прогноз на период с 26 по 30 января
Рубль на прошлой неделе укрепился к основным мировым валютам на фоне новостей о продолжении дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной. В понедельник динамика на валютном рынке изменилась: доллар, евро и юань начали отыгрывать падение. Рассказываем, что происходит с курсом рубля и каким он будет на последней неделе января.
Как вёл себя рубль на прошлой неделе
Курс рубля в период с 19 по 23 января заметно укрепился. Основной рост пришёлся на вторую половину прошлой недели. В четверг доллар на рынке «Форекс» упал в область 75,5 рубля, в понедельник он торговался вблизи 77,5 рубля. Американская валюта не находилась так низко с начала декабря 2025 года. Курс закрытия по итогам основной сессии в пятницу составил 75,49 рубля.
Евро в конце прошлой недели в моменте опускался до 88,4 рубля из области 90–91 рубля. Курс закрытия в пятницу составил 89,59 рубля. Юань на неделе 19–23 января в моменте снизился к 10,75 рубля. Валюта завершила прошлую неделю на отметке 10,84 рубля.
В понедельник динамика на валютном рынке изменилась. К 13:40 мск доллар стоил 76,49 рубля (+1,31%), евро — 90,71 рубля (+1,25%), юань — 10,99 рубля (+1,48%).
«Форекс» (Forex) — это международный внебиржевой рынок, где обмен валют происходит через сеть банков и брокеров, а не на конкретной торговой площадке. C 13 июня 2024 года торги долларом и евро на Московской бирже приостановлены из-за санкций США. «Форекс» остаётся основным инструментом для определения реального рыночного курса доллара и евро для россиян.
Банк России снизил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Курсы на 26 января:
- Доллар — 75,92 рубля.
- Евро — 89,05 рубля.
- Юань — 10,87 рубля.
Факторы и причины укрепления рубля
Позитивный геополитический фон стал основной причиной укрепления рубля, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. 23–24 января в ОАЭ прошли трёхсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. Стороны позитивно оценили результаты обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Следующая встреча делегаций по этому вопросу запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.
Возможная реализация оптимистичного сценария с подписанием мирного соглашения и снятием санкций против России, по-видимому, способствует снижению спроса на валюту и росту её предложения. На этом фоне рубль возобновил укрепление.Наталья ВащелюкСтарший аналитик УК «Первая»
Рост объёмов продаж иностранной валюты Минфином и Банком России в начале 2026 года также положительно влияет на укрепление рубля. Объёмы нетто-продаж валюты по бюджетному правилу с 16 января по 5 февраля выросли до 17,4 с 10,2 миллиарда рублей месяцем ранее.
Рост предложения на 70% обеспечивает существенный приток иностранной валюты на внутренний рынок. Это позитивно сказывается на курсе рубля.Александр ПотавинВедущий аналитик ФГ «Финам»
Поддержку рублю по-прежнему оказывает глобальное ослабление доллара, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Индекс доллара (DXY) в понедельник опустился в область 97 пунктов впервые с сентября 2025 года. Американская валюта теряет позиции из-за негативной реакции инвесторов на потенциальное участие США в валютных интервенциях в Японии, пояснили в «Финаме».
Дедолларизация: отразится ли отказ от доллара на экономике и рубле
Каким будет курс рубля на неделе 26–30 января
По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, курс доллара на последней неделе января будет находиться в диапазоне 75–77 рублей. Евро в период с 26 по 30 января составит около 89–90 рублей, курс юаня будет около 10,8–11 рублей.
Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:
- Доллар останется в пределах 75–77 рублей.
- Евро будет стоить 89–91 рубль.
- Юань составит 10,75–11,1 рубля.
Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:
- Доллар может ослабнуть до 75 рублей.
- Евро способен опуститься к отметке 88 рублей.
- Юань будет около 10,7 рубля.
Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:
- Доллар стабилизируется вблизи 77 рублей.
- Евро закрепится на отметке 90 рублей.
- Юань будет ближе к уровню 11 рублей.
Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:
- Доллар в области 75–80 рублей.
- Юань будет торговаться по 10,8–11,5 рубля.