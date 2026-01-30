Как эмоции помогают зарабатывать на бирже

Есть мнение, что инвестиции — это математика и холодный расчёт. Но нередко рынком движут эмоции инвесторов: всеобщая эйфория или паника. Индекс страха и жадности — это попытка измерить коллективные чувства и перевести их в цифры. Понимание эмоций на рынке позволяет инвестору выбрать соответствующую стратегию. Разбираемся, как работает «психологический барометр рынка», чем он полезен инвесторам и есть ли у индикатора страха и жадности российские аналоги.

Как появился этот индекс

Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) — это индикатор оценки настроений участников фондового рынка США в моменте. Его создали аналитики американского финансового портала CNNMoney в 2012 году. Значение индекса определяется по шкале от 0 до 100 баллов. На сайте компании он выглядит как спидометр.

Что означают эти цифры:

0–25 баллов: экстремальный страх . Инвесторы распродают активы, котировки могут падать ниже справедливой цены бумаг.

. Инвесторы распродают активы, котировки могут падать ниже справедливой цены бумаг. 25–45: страх . Настроения пессимистичные, преобладает осторожность.

. Настроения пессимистичные, преобладает осторожность. 45–55: нейтральная зона . Эмоции уравновешены, выраженных тенденций нет.

. Эмоции уравновешены, выраженных тенденций нет. 55–75: жадность . Инвесторы активно покупают, веря в дальнейший рост бумаг.

. Инвесторы активно покупают, веря в дальнейший рост бумаг. 75–100: экстремальная жадность. Рынок может быть «перегрет», а активы — переоценены.

Индекс рассчитывается на разных временных отрезках от одного дня до года — это даёт возможность увидеть не только сиюминутные настроения, но и общий тренд.

Что стоит за цифрами

В основе американского индекса лежит семь рыночных показателей, которые, по сути, отвечают на два вопроса — куда инвесторы переводят деньги и на какой риск они сейчас готовы.

В числе этих показателей:

Волатильность (VIX Index). Отражает ожидаемую нервозность рынка. Рост индикатора VIX сигнализирует о нарастании страха среди инвесторов. Сила тренда. Сравнивает между собой два значения индекса S&P 500: актуальное и среднее за 125 дней. Цена выше среднего указывает на «жадность», ниже — на «страх». Широта рынка. Отражает соотношение растущих и падающих акций на Нью-Йоркской бирже. Преобладание роста говорит о «жадности», падения — о «страхе». Опционы «пут» и «колл». Оценивает баланс, сложившийся на срочном рынке между контрактами на продажу («путы») и на покупку («коллы»). Избыток «путов» означает страх, «коллов» — жадность. Спрос на защитные активы. Показывает разницу в доходности акций и гособлигаций. Бегство в надёжные облигации — сигнал страха. Спрос на «мусорные» облигации. Показывает аппетит к риску. Сужение разницы в доходности ненадёжных бумаг с гособлигациями указывает на жадность, расширение — на страх. Сила отдельных акций. Отражает количество акций, обновивших годовые максимумы и минимумы. Преобладание максимумов говорит о жадности, больше минимумов — о страхе.

Объединяя эти разнонаправленные сигналы, индекс даёт усреднённую и поэтому более объективную картину эмоционального фона.

Что это даёт инвестору

Главная ценность индекса — сигнал о том, куда движутся цены. Он помогает быстро понять, переплачивают ли инвесторы в пылу ажиотажа или, наоборот, распродают активы в панике.

Проще говоря, индекс отвечает на вопрос, насколько объективна сейчас рыночная цена. Когда индекс уходит в зону «экстремального страха», паника может заставлять инвесторов продавать активы по заниженным ценам. Для хладнокровного инвестора это — не сигнал к бегству, а повод присмотреться к интересным активам, которые, возможно, стали дешевле своей реальной стоимости.

Когда значение индекса находится в зоне «жадности», это говорит о том, что стоимость активов завышена. Значит, инвестору стоит проявить осторожность и не покупать бумаги по завышенным ценам.

Регулярно проверяя настроение рынка, вы приучаете себя думать «не как толпа»:

Все паникуют — может быть, стоит покупать?

Все скупают — нет ли здесь пузыря?

Это помогает инвестору научиться дисциплине и принимать рациональные решения.

Есть ли в России свой индекс страха и жадности

Прямого аналога американского индекса с такой же методикой для российского рынка пока нет. Но понять настроения можно через другие доступные инструменты.

Главным «измерителем страха» в биржевой среде считается Российский индекс волатильности (RVI). Он рассчитывается на основе цен опционов на Индекс РТС, отражающий суммарную долларовую стоимость наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний. Сильный скачок индекса обычно совпадает с падением рынка и ростом нервозности инвесторов.

Есть и другие косвенные индикаторы. Если на рынке «страх», это можно увидеть по поведению участников торгов:

Все распродают акции . В дни значительного снижения индекса Мосбиржи, ключевого показателя состояния российского фондового рынка, объёмы торгов увеличиваются — это говорит о массовой распродаже бумаг инвесторами.

. В дни значительного снижения индекса Мосбиржи, ключевого показателя состояния российского фондового рынка, объёмы торгов увеличиваются — это говорит о массовой распродаже бумаг инвесторами. Инвесторы бегут в «тихую гавань» . Растёт спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) — самый надёжный актив, куда переводят деньги, чтобы переждать бурю.

. Растёт спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) — самый надёжный актив, куда переводят деньги, чтобы переждать бурю. Укрепляется рубль. В моменты нестабильности многие продают акции и выводят рубли со счетов, что может подтолкнуть курс российской валюты вверх.

Если на рынке «жадность», это заметно по другим сигналам:

Ажиотаж на новинки . На рынке сильно возрастает интерес к первичным размещениям (IPO) или новым выпускам облигаций — все хотят успеть купить, не всегда оглядываясь на риски.

. На рынке сильно возрастает интерес к первичным размещениям (IPO) или новым выпускам облигаций — все хотят успеть купить, не всегда оглядываясь на риски. Все говорят о прибыли . В новостях, инвесторских чатах и социальных сетях преобладают восторженные истории о рекордной доходности, «гарантированных» сделках и лёгких деньгах.

. В новостях, инвесторских чатах и социальных сетях преобладают восторженные истории о рекордной доходности, «гарантированных» сделках и лёгких деньгах. Растут рисковые акции. В периоды эйфории могут резко дорожать акции молодых или малоизвестных на рынке компаний, на которые в спокойные времена никто не обращал внимания.

Глядя на эти простые сигналы, можно составить впечатление об общих настроениях рынка, даже не заглядывая в западные индексы. Таким образом, хотя готового «рыночного спидометра» в России нет, наблюдательный инвестор может оценить ситуацию по другим доступным данным.

Насколько это достоверно

Индекс страха и жадности — дополнительный, а не основной инструмент инвестора. Он показывает сегодняшнюю ситуацию на рынке, но не предсказывает завтрашнюю. Рынок может долго оставаться в состоянии «экстремальной жадности» или «страха», разрушая ожидания инвесторов, которые слепо следовали за сигналом.

Его правильное применение — это не замена фундаментальному анализу компании или изучению макроэкономических обзоров, а именно дополнительный фильтр для принятия решений. Перед сделкой полезно спросить себя: «На каком эмоциональном фоне я действую — паническом, жадном или нейтральном?»

Как пользоваться индексом

Индекс страха и жадности используют для оценки эмоционального состояния рынка. Он помогает определить моменты, когда массовая паника или эйфория могут искажать реальную стоимость активов, создавая возможности для вдумчивых инвесторов.

На российском рынке прямого аналога индекса нет, но его логику можно применять, отслеживая волатильность (RVI) и косвенные признаки настроений, такие как спрос на защитные активы или активность в рисковых секторах.

Ключ к использованию этого индикатора — умеренность. Нельзя строить стратегию, опираясь только на него. Его истинная ценность — в умении задать себе вовремя правильный вопрос о собственных эмоциях и общем рыночном фоне, что помогает сохранять хладнокровие и дисциплину, когда это важнее всего.

