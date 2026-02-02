Эксперты раскрыли, каким будет курс рубля в начале февраля

Февраль начался для рубля ослаблением к трём основным мировым валютам. В понедельник утром доллар, евро и юань укреплялись к рублю более чем на 1,5%. Но к середине дня темпы роста замедлились. Мы проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили у аналитиков, каким будет рубль на неделе с 2 по 6 февраля.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль в период с 26 по 30 января оставался крепким по отношению к мировым валютам. В пятницу курс доллара на «Форексе» в моменте опускался до 74,99 рубля, евро — до 89,44 рубля. Юань достиг локального минимума в 10,79 рубля.

К закрытию основной сессии торгов курсы скорректировались. Доллар завершил неделю на отметке 75,98 рубля. Курс евро на закрытии составил 90,07 рубля. Юань вечером 30 января стоил 10,92 рубля.

В понедельник рост иностранных валют к рублю продолжился. К 13:55 мск доллар достиг 76,64 рубля (+0,85%), евро торговался по 91,05 рубля (+1,12%), юань стоил 11,01 рубля (+0,78%).

«Форекс» (Forex) — это международный внебиржевой рынок для обмена валют. Сделки проходят напрямую между участниками через банковские и брокерские сети. После того, как США ввели санкции против Московской биржи в июне 2024 года торги долларом и евро на площадке приостановились. «Форекс» остаётся основным инструментом для определения реального рыночного курса доллара и евро для россиян.

Официальные курсы валют Банка России на 2 февраля:

Доллар — 75,73 рубля.

Евро — 90,47 рубля.

Юань — 10,87 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля

Одним из ключевых факторов для курса рубля остаётся геополитика, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. Главной новостью выходных стал перенос второго раунда трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с 1 на 4–5 февраля. Перенос последовал после субботней встречи российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева с американской делегацией во Флориде, которую стороны назвали конструктивной.

Давление на курс рубля в конце прошлой недели оказало глобальное укрепление доллара после новости о выдвижении Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) вместо Джерома Пауэлла, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По мнению аналитика, данное событие было интерпретировано инвесторами как знак возможного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора. Индекс доллара DXY отреагировал укреплением с 95,7 пункта выше 97 пунктов.

Поддержку рублю по-прежнему оказывают увеличенные продажи валюты со стороны Минфина и Банка России. Суммарный объём продаж составляет 17,4 миллиарда рублей ежедневно.

Ключевым событием этой недели для курса рубля станет публикация Минфина оценки потерь нефтегазовых доходов для государственного бюджета, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. На основе этих данных регулятор будет определять объёмы валюты для продажи из резервов Фонда национального благосостояния в феврале, пояснил он.

На наш взгляд, объёмы продажи валюты в феврале по бюджетному правилу сократятся относительно предыдущего месяца. Этот фактор позволит устранить избыточное предложение валюты на рынке и может остановить ненужное укрепление рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Каким будет курс рубля на неделе 2–6 февраля

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара в ближайшую неделю будет находиться в области 75–78 рублей. Евро будет торговаться вблизи 90–92 рублей, юань — около 10,8–11 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 75–78 рублей.

Евро составит 89,5–92,5 рубля.

Юань будет стоить 10,8–11,2 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар останется в области 75–78 рублей.

Евро в пределах 89–92 рублей.

Юань будет находиться в области 10,8–11 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрия Бабина:

Доллар будет 77–78 рублей.

Евро в области 91,4–92,6 рубля.

Юань способен подняться к 11,05–11,2 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в диапазоне 75–80 рублей.

Юань составит 10,8–11,5 рубля.

