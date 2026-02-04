Эксперты предсказали судьбу экономики и уровень инфляции в феврале

Годовая инфляция в России к концу января составила 6,43%. Рубль сохраняет сильные позиции на валютном рынке, его курс держится вблизи 77 за доллар. Обсудили с экспертами текущее состояние российской экономики и что будет с её ключевыми показателями в феврале и 2026 году.

© Max Zolotukhin/iStock.com

Состояние российской экономики на конец января

Годовая инфляция в России на 26 января составила 6,43%, следует из релиза «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития. С начала января потребительские цены выросли на 1,9%. Основное ускорение инфляции произошло в период с 1 по 12 января (+1,26%). Причинами стали временные факторы:

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 с 20%.

Индексация тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Сезонное удорожание плодоовощной продукции.

Во второй половине января недельные темпы инфляции постепенно замедлялись. В период с 13 по 19 января она составила 0,45% неделя к неделе, за 20–26 января — 0,19%.

Инфляционные ожидания россиян в январе сохранились на уровне 13,7% годовых, следует из опроса «инФОМ», проведённого по заказу Банка России.

Ценовые ожидания российского бизнеса в январе достигли 30,1 пункта, что стало максимумом с апреля 2022 года. Индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 1,7 с 2,6 пункта в декабре.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в 2025 году составил около 1%, заявил президент России Владимир Путин в декабре в рамках пресс-конференции «Итоги года». По его словам, замедление показателя было осознанным выбором правительства и Банка России в целях снижения инфляции.

Ключевая ставка с декабря 2025 года установлена на уровне 16% годовых. Первое заседание Банка России по вопросу денежно-кредитной политики в 2026 году назначено на 13 февраля. Аналитики УК «Первая», «Финам» и СК «Росгосстрах Жизнь» в разговоре с «Рамблером» допустили, что регулятор возьмёт паузу в цикле снижения ставки на фоне высокой инфляции.

Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в топ-10 российских банков во второй декаде января снизилась до 14,87% годовых, свидетельствуют данные ЦБ.

Средняя ставка по необеспеченным кредитам в топ-20 банках к 29 января снизилась до 33,75% годовых, по залоговым займам — до 24,58% годовых, следует из индекса кредитов Финуслуг.

Рубль в начале февраля продолжает удерживать крепкие позиции относительно основных мировых валют:

Доллар торгуется в области 75–77 рублей .

. Курс евро находится в пределах 90–91,5 рубля .

. Стоимость юаня колеблется вблизи 11 рублей.

Поддержку российской валюте оказывали продолжение дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной, высокие рублёвые процентные ставки и повышенные объёмы продажи валюты Банком России на сумму 17,4 миллиарда рублей в сутки.

Какими будут ключевые показатели к концу февраля

Что будет с инфляцией: прогнозы

В феврале опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают замедления месячной инфляции на фоне высокой базы января и адаптации бизнеса и населения к раннему росту потребительских цен из-за повышения НДС.

Рост потребительских цен составит 0,6% месяц к месяцу или 6–6,1% в годовом выражении, прогнозирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Самый позитивный прогноз у «Цифра брокер». Аналитики ожидают замедления темпов инфляции в феврале до 0,5% месяц к месяцу. В БКС Мир инвестиций предполагают, что рост цен в феврале будет менее 1%, сказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

Курс рубль/доллар: сценарии

Мнения опрошенных «Рамблером» экспертов относительно динамики курса рубля в феврале разошлись. Часть аналитиков ожидают сохранение сильного рубля, в то время как другие прогнозируют его ослабление.

Самый оптимистичный прогноз озвучил главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин — укрепление рубля до 70–75 за доллар. Эксперт полагает, что его прогноз оправдается, если ключевая ставка останется неизменной на ближайшем заседании Центробанка (13 февраля). Поддержку рублю обеспечит эффект от повышения НДС и утилизационного сбора, а также низкий спрос на иностранную валюту со стороны российских компаний в связи с празднованием китайского Нового года.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев назвал широкий диапазон для рубля в феврале — 74–77 за доллар. Он допустил, что курс закрепится вблизи 75–76 рублей за доллар при позитивном сдвиге в переговорах по Украине и стабилизации сырьевых рынков.

Зельцер уверен, что курсы иностранных валют достигли нижней отметки в январе, поэтому в феврале он ожидает ослабление курса до отметки 80 рублей за доллар.

В «Финаме» допустили возврат рубля к аналогичной отметке при диапазоне 75–80 рублей.

Февральские законы меняют расходы семей: кому станет выгоднее, а кому — нет

Какой будет экономика России к концу 2026 года

Что будет с инфляцией

Банк России в базовом сценарии на 2026 год прогнозирует инфляцию на уровне 4–5% годовых. Несмотря на ускорение темпов роста потребительских цен в начале января, в правительстве по-прежнему ожидают замедления годовой инфляции до целевого значения — 4,5%, заявил вице-премьер Александр Новак 3 февраля на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Аналитики Т-Инвестиций в макропрогнозе на 2026 год прогнозируют устойчивую инфляцию на уровне 4,5% годовых. Они объясняют прогноз сдержанным потребительским спросом и ослаблением давления со стороны рынка труда, а также краткосрочных шоков от повышения НДС и тарифов ЖКХ.

Менее оптимистичный прогноз по инфляции за 2026 год выпустило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Эксперты в базовом сценарии ожидают замедление показателя до 5–5,5% годовых по итогам 2026 года с достижением таргета в 4–5% только в 2027 году.

Что будет с ВВП

Рост экономики России в 2026 году в базовом сценарии составит 1,3% годовых, в консервативном — 0,8% годовых, следует из прогноза Минэкономразвития. Александр Новак 3 февраля заявил, что рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 1–1,3% годовых.

Близкий прогноз представили эксперты «Финама»: в 2026 году они ожидают стабилизацию экономики и прирост ВВП на уровне 1–1,2% годовых. В АКРА прогнозируют восстановление роста экономики России до 1–1,5% по итогам 2026 года.

Оценка аналитиков Т-Инвестиций ближе к консервативному прогнозу Минэкономразвития — эксперты ожидают прироста ВВП в 2026 году на 0,9% годовых. Среди потенциальных рисков для российской экономики они называют новые санкции и задержки в цикле снижения ключевой ставки. Аналитики Альфа-Банка прогнозируют прирост ВВП по итогам года на уровне 1%.

Международный валютный фонд (МВФ) в январе снизил прогноз по росту ВВП России в 2026 году с 1 до 0,8%.

Что будет с рублём

Минэкономразвития прогнозирует постепенное ослабление рубля. По оценкам ведомства, средний курс в 2026 году составит 92,2 рубля за доллар.

Курс рубля в 2026 году способен упасть до 95–100 рублей, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Аналитики Т-Инвестиций считают, что рубль ослабнет до 95 за доллар к концу года. В БКС Мир Инвестиций ожидают девальвации рубля в 2026 году до 93 за доллар. Прогноз Альфа-Банка: ослабление курса рубля до 94,3 рубля по итогам года.

Давление на национальную валюту в 2026 году будут оказывать:

снижение ключевой ставки;

падение выручки российских экспортёров на фоне снижения цен на нефть;

восстановление импорта;

сокращение объёмов продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила.

Аналитики SberCIB улучшили прогноз по курсу рубля на конец 2026 года на фоне улучшения геополитического фона — со 100 до 90 рублей за доллар. Ориентир для юаня — 13,2 рубля.

