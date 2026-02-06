Как перевести ИИС к другому брокеру без потери налогового вычета

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — это долгосрочный инструмент, и со временем условия у вашего брокера могут перестать вас устраивать. Закон позволяет перевести ИИС к другому брокеру, сохранив срок его действия и право на налоговые льготы. Рассказываем, какие документы понадобятся для перевода, какие комиссии придётся заплатить и каких ошибок лучше избегать.

Когда стоит поменять брокера

Смена брокера обычно вызвана желанием получить лучшие условия: меньшие комиссии, более удобный и технологичный сервис, доступ к уникальным продуктам и аналитике. Даже крупные компании с одинаковыми тарифами могут сильно различаться качеством торговых платформ, скоростью обработки заявок и уровнем поддержки клиентов.

Иногда смена брокера неизбежна, например при угрозе банкротства или отзыва лицензии. Лучше заранее перевести активы самостоятельно, чем проходить процедуру принудительной передачи через арбитраж.

Важно. Перенос активов в другую компанию — сложная процедура, требующая сбора документов в сжатые сроки. Если до окончания вашего ИИС осталось меньше года и вы планируете закрыть его, то проще сначала получить вычет, а потом открывать новый счёт у другого брокера.

Когда выгоднее перевести активы, а когда — продать

На вашем ИИС могут храниться деньги и ценные бумаги. Деньги переводят единым одним платежом, а вот перемещение бумаг связано с рядом нюансов и требует уплаты нескольких видов комиссий:

Затраты при переводе бумаг:

Комиссия депозитария старого брокера за списание (600–2500 рублей).

Комиссия депозитария нового брокера за зачисление (600–2500 рублей).

Комиссия вышестоящего депозитария за операцию перевода между счетами депо (обычно 50–150 рублей).

Причём платить нужно за каждое наименование (выпуск) ценных бумаг. То есть если у вас 10 разных акций, вы заплатите эти комиссии 10 раз. Поэтому для каждой позиции вам нужно решить, что выгоднее: переводить её или продать актив, а затем купить заново.

Затраты при продаже и последующей покупке активов:

Торговая комиссия за продажу у старого брокера (например, 0,05%).

Комиссия за вывод денег. Её взимают не все брокеры, но некоторые тарифные планы предусматривают такую плату.

Комиссия за зачисление денег к новому брокеру (может не быть).

Торговая комиссия за покупку у нового брокера (например, 0,04%).

Главный риск при таком подходе: стоимость бумаг может сильно вырасти после их продажи.

Важно. Иностранную валюту, драгметаллы, фьючерсы и опционы нельзя перевести к другому брокеру. Их придётся продать на старом ИИС, вывести рубли, а затем при необходимости купить аналогичные активы уже на новый счёт.

Пример расчёта. Допустим, у вас на ИИС есть акции двух компаний — Сбера на 90 тысяч рублей и «Лукойла» на 10 тысяч рублей.

Комиссии брокеров (условные):

В таком случае за перевод акций к другому брокеру вам придётся заплатить комиссию за списание, комиссию за зачисление и комиссии вышестоящих депозитариев:

(900 + 600 + 65 + 75) = 1640 × 2 = 3280 рублей

Рассчитаем расходы на продажу и последующую покупку этих бумаг. Допустим, что их стоимость не изменится, тогда придётся заплатить комиссии:

за продажу бумаг;

за вывод денег с одного ИИС и их зачисление на другой (допустим, что комиссия взимается обоими брокерами);

за покупку новых бумаг.

Расчёт для акций Сбера:

90 000 × 0,05 + 90 000 × 0,02 + 90 000 × 0,01 = 4500 + 1800 + 900 = 7200 рублей

Расчёт для акций «Лукойла»:

10 000 × 0,05 + 10 000 × 0,02 + 10 000 × 0,01 = 500 + 200 + 100 = 800 рублей

Дополнительно учтём комиссию нового брокера за внесение средств на ИИС — 200 рублей. Итоговые затраты составят 7400 и 1000 рублей соответственно.

Таким образом, акции Сбербанка выгоднее перевести к новому брокеру, заплатив всего 1640 рублей. Что касается бумаг «Лукойла», выгоднее их продать и снова приобрести на новом ИИС: экономия составит 640 рублей по сравнению с переводом.

Ключевое правило: 30 дней на всё

Соблюдение сроков перевода определяет сохранение всех льгот. Независимо от вида счёта — старого типа (ИИС 1 или ИИС 2) или нового (ИИС-3) — срок операции не может превышать 30 дней. Он отсчитывается со дня заключения договора с новым брокером и не зависит от даты открытия счёта.

Превышение установленного временного периода приведёт к потере права на налоговый вычет по ИИС и аннулированию срока его действия. Льгота будет утеряна навсегда, пока используется этот счёт. Если вы уже получали налоговые вычеты за предыдущие годы, их придётся вернуть и уплатить штраф.

Важно. Дата заключения договора с брокером и дата открытия счёта часто различаются. Если вы подписали договор в субботу, то счёт будет открыт только в понедельник, но отсчёт 30 дней при этом начнётся на следующий день, то есть в воскресенье. Всегда ориентируйтесь на дату в договоре.

Подготовка: что выяснить у старого и нового брокера

Перед переводом узнайте о его правилах у старого и нового брокеров. Эта процедура проводится в соответствии с рекомендациями Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Но детали — состав пакета документов, сроки, способ взаимодействия — могут отличаться. Не все брокеры принимают счета из других компаний.

Вопросы к новому брокеру:

Принимаете ли вы действующие ИИС от других брокеров? Можно ли передать любые типы счетов?

Какие виды активов возможно перевести к вам, а какие — нет?

Какие документы необходимы для перевода?

Сколько стоят ваши услуги по переводу бумаг и зачислению средств?

Взимается ли дополнительная комиссия центрального депозитария?

Работаете ли вы с электронными документами или требуется визит в офис?

Вопросы к старому брокеру:

Какие комиссии вы берёте за подготовку документов, списание бумаг и вывод денег?

Сколько времени занимает обработка заявления на перевод и закрытие счёта?

Какой срок подготовки справки о закрытии ИИС и документы по передаваемым активам?

Важно. Если вы владеете ИИС старого типа, открытым до 2024 года, и хотите сначала перенести его к другому брокеру, а затем преобразовать в ИИС-3, вы потеряете накопленный срок владения счётом. При трансформации ИИС будет учитываться только срок действия договора с новым брокером. При преобразовании счёта в новый тип у прежнего брокера в срок зачтётся всё время владения, но не более трёх лет.

Трансформация старых ИИС: как и когда уведомить налоговую

Шаг 1. Открытие ИИС у нового брокера

Выберите нового брокера, изучив тарифы, отзывы и репутацию. Подайте заявку на присоединение к договору на брокерское обслуживание ИИС. При заключении договора обязательно укажите, что у вас уже есть действующий ИИС и вы планируете его перевод.

Получите уведомление о заключении договора, а позже — его бумажную или электронную копию. Зафиксируйте дату его заключения — это точка отсчёта 30 дней для переноса активов.

После открытия счёта запросите у нового брокера полные реквизиты для перевода денег и бумаг, включая депозитарные данные — код депонента, номер счёта депо, реквизиты депозитария.

Шаг 2. Подача документов и запуск перевода

Предоставьте старому брокеру копии документов: уведомление о заключении договора с новым брокером или сам договор. Они станут основанием для перевода активов без удержания налога. Требования у разных компаний могут различаться. Запросите отчёт о состоянии вашего депозитарного счёта. Эти данные пригодятся для заполнения документов на перевод. Напишите заявление на расторжение договора. Отметьте в нём, что активы переводятся в другую компанию, и укажите реквизиты нового брокера, включая номер договора на ИИС. Подайте поручения: у старого брокера — на списание бумаг, у нового — на их зачисление. К этому моменту все торговые операции должны быть завершены. Передайте новому брокеру необходимые документы: копию договора на обслуживание ИИС с прежним брокером и отчёт о состоянии депозитарного счёта на дату подачи поручения.

Важно следить за корректностью заполнения всех документов. Ошибки могут привести к увеличению срока перевода, что грозит потерей льгот.

Убедитесь, что деньги направлены на расчётный счёт нового брокера (его номер начинается с 407 или 3), а не на ваш личный счёт (его номер начинается с 408). Перевод на личный счёт прервёт срок ИИС.

Шаг 3. Завершение процедуры

После перевода активов прежний брокер должен передать новому справку «Сведения о физическом лице и его ИИС» по форме из приказа ФНС. Этот документ оформляется только в бумажном виде. Уточните, как он будет передан: почтой в офис компании или через вас.

Важно. Без этой справки новый брокер не сможет корректно рассчитать ваш налоговый вычет и стоимость приобретения бумаг. Он может заблокировать операции по счёту до её получения.

Получите от старого брокера уведомление о расторжении договора и (то есть полном закрытии ИИС) и убедитесь, что все активы отобразились на новом счёте.

Процесс перевода займёт 1–2 недели при активных действиях: ведите переписку с брокерами по электронной почте, сохраняйте все заявления с входящими номерами — это пригодится в случае споров о сроках. Но судебные разбирательства — долгий процесс, поэтому тщательно выбирайте брокера и контролируйте каждый этап.

Частые ошибки

Неточности в реквизитах. Указание в качестве реквизитов для перевода номера обычного брокерского счёта или личного банковского счёта вместо ИИС приведёт к потере льгот. Активы будут считаться выведенными с индивидуального инвестсчёта. Неучтённые комиссии. Уточняйте комиссии не только брокеров, но и вышестоящих депозитариев. Частичный перевод. Перевести нужно все активы. Если вы оставите на старом счёте даже 1 рубль или 1 акцию, он не будет закрыт.

Как получить налоговый вычет после перевода ИИС

В целом процедура оформления вычетов по ИИС после перевода к другому брокеру почти не отличается от стандартной. Разница в том, что в этом случае придётся подготовить несколько дополнительных документов.

При подаче декларации 3-НДФЛ за год, в котором вы перевели активы, приложите к ней:

Копии договоров ИИС со старым и новым брокером. Копию справки «Сведения о физическом лице и его ИИС». Платёжные документы о внесении средств на ИИС у обоих брокеров за отчётный период.

Дополнительных пояснений вам давать не придётся. Налоговая будет знать о переводе: брокеры обязаны уведомлять ФНС об открытии и закрытии ИИС в течение 3 рабочих дней.

Налоговый вычет по ИИС: как и когда можно получить

Что важно знать о переводе ИИС к другому брокеру

Перевод ИИС — сложный, но выполнимый процесс, успех которого зависит от подготовки и дисциплины. Всё начинается с выбора нового брокера, который готов принять действующий счёт, и расчёта, что выгоднее по каждой бумаге: прямой перевод со множеством комиссий или продажа и новая покупка.

После подписания договора с новым брокером у вас есть 30 дней для завершения перевода. Нарушение срока грозит потерей налоговых льгот и возвратом всех полученных ранее вычетов.

Перевод ИИС — это не рутинная смена провайдера, а стратегическое финансовое решение.

