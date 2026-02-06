Как перевести ИИС к другому брокеру без потери налогового вычета
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — это долгосрочный инструмент, и со временем условия у вашего брокера могут перестать вас устраивать. Закон позволяет перевести ИИС к другому брокеру, сохранив срок его действия и право на налоговые льготы. Рассказываем, какие документы понадобятся для перевода, какие комиссии придётся заплатить и каких ошибок лучше избегать.
Когда стоит поменять брокера
Смена брокера обычно вызвана желанием получить лучшие условия: меньшие комиссии, более удобный и технологичный сервис, доступ к уникальным продуктам и аналитике. Даже крупные компании с одинаковыми тарифами могут сильно различаться качеством торговых платформ, скоростью обработки заявок и уровнем поддержки клиентов.
Иногда смена брокера неизбежна, например при угрозе банкротства или отзыва лицензии. Лучше заранее перевести активы самостоятельно, чем проходить процедуру принудительной передачи через арбитраж.
Важно. Перенос активов в другую компанию — сложная процедура, требующая сбора документов в сжатые сроки. Если до окончания вашего ИИС осталось меньше года и вы планируете закрыть его, то проще сначала получить вычет, а потом открывать новый счёт у другого брокера.
Когда выгоднее перевести активы, а когда — продать
На вашем ИИС могут храниться деньги и ценные бумаги. Деньги переводят единым одним платежом, а вот перемещение бумаг связано с рядом нюансов и требует уплаты нескольких видов комиссий:
Затраты при переводе бумаг:
- Комиссия депозитария старого брокера за списание (600–2500 рублей).
- Комиссия депозитария нового брокера за зачисление (600–2500 рублей).
- Комиссия вышестоящего депозитария за операцию перевода между счетами депо (обычно 50–150 рублей).
Причём платить нужно за каждое наименование (выпуск) ценных бумаг. То есть если у вас 10 разных акций, вы заплатите эти комиссии 10 раз. Поэтому для каждой позиции вам нужно решить, что выгоднее: переводить её или продать актив, а затем купить заново.
Затраты при продаже и последующей покупке активов:
- Торговая комиссия за продажу у старого брокера (например, 0,05%).
- Комиссия за вывод денег. Её взимают не все брокеры, но некоторые тарифные планы предусматривают такую плату.
- Комиссия за зачисление денег к новому брокеру (может не быть).
- Торговая комиссия за покупку у нового брокера (например, 0,04%).
Главный риск при таком подходе: стоимость бумаг может сильно вырасти после их продажи.
Важно. Иностранную валюту, драгметаллы, фьючерсы и опционы нельзя перевести к другому брокеру. Их придётся продать на старом ИИС, вывести рубли, а затем при необходимости купить аналогичные активы уже на новый счёт.
Пример расчёта. Допустим, у вас на ИИС есть акции двух компаний — Сбера на 90 тысяч рублей и «Лукойла» на 10 тысяч рублей.
Комиссии брокеров (условные):
В таком случае за перевод акций к другому брокеру вам придётся заплатить комиссию за списание, комиссию за зачисление и комиссии вышестоящих депозитариев:
(900 + 600 + 65 + 75) = 1640 × 2 = 3280 рублей
Рассчитаем расходы на продажу и последующую покупку этих бумаг. Допустим, что их стоимость не изменится, тогда придётся заплатить комиссии:
- за продажу бумаг;
- за вывод денег с одного ИИС и их зачисление на другой (допустим, что комиссия взимается обоими брокерами);
- за покупку новых бумаг.
Расчёт для акций Сбера:
90 000 × 0,05 + 90 000 × 0,02 + 90 000 × 0,01 = 4500 + 1800 + 900 = 7200 рублей
Расчёт для акций «Лукойла»:
10 000 × 0,05 + 10 000 × 0,02 + 10 000 × 0,01 = 500 + 200 + 100 = 800 рублей
Дополнительно учтём комиссию нового брокера за внесение средств на ИИС — 200 рублей. Итоговые затраты составят 7400 и 1000 рублей соответственно.
Таким образом, акции Сбербанка выгоднее перевести к новому брокеру, заплатив всего 1640 рублей. Что касается бумаг «Лукойла», выгоднее их продать и снова приобрести на новом ИИС: экономия составит 640 рублей по сравнению с переводом.
Ключевое правило: 30 дней на всё
Соблюдение сроков перевода определяет сохранение всех льгот. Независимо от вида счёта — старого типа (ИИС 1 или ИИС 2) или нового (ИИС-3) — срок операции не может превышать 30 дней. Он отсчитывается со дня заключения договора с новым брокером и не зависит от даты открытия счёта.
Превышение установленного временного периода приведёт к потере права на налоговый вычет по ИИС и аннулированию срока его действия. Льгота будет утеряна навсегда, пока используется этот счёт. Если вы уже получали налоговые вычеты за предыдущие годы, их придётся вернуть и уплатить штраф.
Важно. Дата заключения договора с брокером и дата открытия счёта часто различаются. Если вы подписали договор в субботу, то счёт будет открыт только в понедельник, но отсчёт 30 дней при этом начнётся на следующий день, то есть в воскресенье. Всегда ориентируйтесь на дату в договоре.
Подготовка: что выяснить у старого и нового брокера
Перед переводом узнайте о его правилах у старого и нового брокеров. Эта процедура проводится в соответствии с рекомендациями Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Но детали — состав пакета документов, сроки, способ взаимодействия — могут отличаться. Не все брокеры принимают счета из других компаний.
Вопросы к новому брокеру:
- Принимаете ли вы действующие ИИС от других брокеров? Можно ли передать любые типы счетов?
- Какие виды активов возможно перевести к вам, а какие — нет?
- Какие документы необходимы для перевода?
- Сколько стоят ваши услуги по переводу бумаг и зачислению средств?
- Взимается ли дополнительная комиссия центрального депозитария?
- Работаете ли вы с электронными документами или требуется визит в офис?
Вопросы к старому брокеру:
- Какие комиссии вы берёте за подготовку документов, списание бумаг и вывод денег?
- Сколько времени занимает обработка заявления на перевод и закрытие счёта?
- Какой срок подготовки справки о закрытии ИИС и документы по передаваемым активам?
Важно. Если вы владеете ИИС старого типа, открытым до 2024 года, и хотите сначала перенести его к другому брокеру, а затем преобразовать в ИИС-3, вы потеряете накопленный срок владения счётом. При трансформации ИИС будет учитываться только срок действия договора с новым брокером. При преобразовании счёта в новый тип у прежнего брокера в срок зачтётся всё время владения, но не более трёх лет.
Трансформация старых ИИС: как и когда уведомить налоговую
Шаг 1. Открытие ИИС у нового брокера
Выберите нового брокера, изучив тарифы, отзывы и репутацию. Подайте заявку на присоединение к договору на брокерское обслуживание ИИС. При заключении договора обязательно укажите, что у вас уже есть действующий ИИС и вы планируете его перевод.
Получите уведомление о заключении договора, а позже — его бумажную или электронную копию. Зафиксируйте дату его заключения — это точка отсчёта 30 дней для переноса активов.
После открытия счёта запросите у нового брокера полные реквизиты для перевода денег и бумаг, включая депозитарные данные — код депонента, номер счёта депо, реквизиты депозитария.
Шаг 2. Подача документов и запуск перевода
- Предоставьте старому брокеру копии документов: уведомление о заключении договора с новым брокером или сам договор. Они станут основанием для перевода активов без удержания налога. Требования у разных компаний могут различаться.
- Запросите отчёт о состоянии вашего депозитарного счёта. Эти данные пригодятся для заполнения документов на перевод.
- Напишите заявление на расторжение договора. Отметьте в нём, что активы переводятся в другую компанию, и укажите реквизиты нового брокера, включая номер договора на ИИС.
- Подайте поручения: у старого брокера — на списание бумаг, у нового — на их зачисление. К этому моменту все торговые операции должны быть завершены.
- Передайте новому брокеру необходимые документы: копию договора на обслуживание ИИС с прежним брокером и отчёт о состоянии депозитарного счёта на дату подачи поручения.
Важно следить за корректностью заполнения всех документов. Ошибки могут привести к увеличению срока перевода, что грозит потерей льгот.
Убедитесь, что деньги направлены на расчётный счёт нового брокера (его номер начинается с 407 или 3), а не на ваш личный счёт (его номер начинается с 408). Перевод на личный счёт прервёт срок ИИС.
Шаг 3. Завершение процедуры
После перевода активов прежний брокер должен передать новому справку «Сведения о физическом лице и его ИИС» по форме из приказа ФНС. Этот документ оформляется только в бумажном виде. Уточните, как он будет передан: почтой в офис компании или через вас.
Важно. Без этой справки новый брокер не сможет корректно рассчитать ваш налоговый вычет и стоимость приобретения бумаг. Он может заблокировать операции по счёту до её получения.
Получите от старого брокера уведомление о расторжении договора и (то есть полном закрытии ИИС) и убедитесь, что все активы отобразились на новом счёте.
Процесс перевода займёт 1–2 недели при активных действиях: ведите переписку с брокерами по электронной почте, сохраняйте все заявления с входящими номерами — это пригодится в случае споров о сроках. Но судебные разбирательства — долгий процесс, поэтому тщательно выбирайте брокера и контролируйте каждый этап.
Частые ошибки
- Неточности в реквизитах. Указание в качестве реквизитов для перевода номера обычного брокерского счёта или личного банковского счёта вместо ИИС приведёт к потере льгот. Активы будут считаться выведенными с индивидуального инвестсчёта.
- Неучтённые комиссии. Уточняйте комиссии не только брокеров, но и вышестоящих депозитариев.
- Частичный перевод. Перевести нужно все активы. Если вы оставите на старом счёте даже 1 рубль или 1 акцию, он не будет закрыт.
Как получить налоговый вычет после перевода ИИС
В целом процедура оформления вычетов по ИИС после перевода к другому брокеру почти не отличается от стандартной. Разница в том, что в этом случае придётся подготовить несколько дополнительных документов.
При подаче декларации 3-НДФЛ за год, в котором вы перевели активы, приложите к ней:
- Копии договоров ИИС со старым и новым брокером.
- Копию справки «Сведения о физическом лице и его ИИС».
- Платёжные документы о внесении средств на ИИС у обоих брокеров за отчётный период.
Дополнительных пояснений вам давать не придётся. Налоговая будет знать о переводе: брокеры обязаны уведомлять ФНС об открытии и закрытии ИИС в течение 3 рабочих дней.
Налоговый вычет по ИИС: как и когда можно получить
Что важно знать о переводе ИИС к другому брокеру
Перевод ИИС — сложный, но выполнимый процесс, успех которого зависит от подготовки и дисциплины. Всё начинается с выбора нового брокера, который готов принять действующий счёт, и расчёта, что выгоднее по каждой бумаге: прямой перевод со множеством комиссий или продажа и новая покупка.
После подписания договора с новым брокером у вас есть 30 дней для завершения перевода. Нарушение срока грозит потерей налоговых льгот и возвратом всех полученных ранее вычетов.
Перевод ИИС — это не рутинная смена провайдера, а стратегическое финансовое решение.
ИИС в 2026 году: правила, преимущества, налоговые вычеты, страхование и нововведения