Аналитики предсказали будущее российского рынка в феврале

Российский рынок акций вырос на фоне увеличения биржевых цен на нефть и драгоценные металлы. Поддержку ему также оказывают ожидания инвесторов прогресса в переговорах по конфликту на Украине. Рассмотрели основные сценарии динамики на рынке акций в феврале и спросили у аналитиков, какие сектора и бумаги могут показать лучшую доходность.*

© HAKINMHAN/iStock.com

Что происходит с индексом Мосбиржи

В первой половине января индекс Мосбиржи — главный индикатор российского рынка акций — терял позиции. Он достигал минимальной отметки 14 января (2674,17 пункта). А после начал расти и уже к началу февраля закрепился в диапазоне 2760–2800 пунктов.

© moex.com

На рост рынка повлияло восстановление цен на нефть марки Brent, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. Её цена на лондонской бирже ICE в начале февраля вернулась в область 65–69 долларов за баррель. В январе минимальная цена составила 59,58 доллара за баррель.

Рынок поддерживает и увеличение биржевых цен на драгоценные металлы. С начала 2026 года золото подорожало почти на 17%, закрепившись выше отметки 5000 долларов за унцию. Стоимость серебра за тот же период выросла более чем на 23%, сейчас оно торгуется вблизи 90 долларов за унцию.

Монеты из золота могут разорить: главные ошибки инвесторов

Геополитический оптимизм инвесторов, связанный с продолжением переговоров по урегулированию конфликта на Украине, также позитивно влияет на рынок. В январе прошёл первый раунд трёхсторонних переговоров между представителями России, Украины и США. Второй раунд стартовал 4 февраля, он продлится два дня.

В основную сессию 5 февраля индекс Мосбиржи торгуется в «минусе». К 17:50 мск индикатор снизился на 1,22% и находился на отметке 2742,61 пункта.

Каким будет рынок акций в феврале: прогнозы экспертов

Ориентиры для роста индекса Мосбиржи в феврале

Если не будет негативных новостей в геополитике, то российский рынок продолжит восстанавливаться и достигнет 2900–2950 пунктов. Так считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Она считает, что росту будут способствовать ожидания снижения ключевой ставки Банком России на ближайших заседаниях и новости о выплате дивидендов крупными компаниями.

Скоро начнётся сезон отчётности и можно будет делать первые прогнозы по дивидендам. Выплаты по итогам 2025 года будут ниже, чем за предыдущие годы. Но всё ещё можно будет найти интересные акции для покупки под дивиденды. Наталья Малых Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

По оценкам аналитиков SberCIB, самыми привлекательными акциями для покупки под дивиденды в 2026 году будут:

HeadHunter;

Т-Технологии;

«Ростелеком»;

Сбербанк;

Ozon;

Яндекс;

ДОМ.РФ;

«Транснефть».

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2026 году и когда купить бумаги

Инвестиционный аналитик Владислав Никонов озвучил «Рамблеру» более сдержанный прогноз по российскому рынку акций на февраль: в базовом сценарии — 2750–2800 пунктов, а в позитивном — 2900–2980 пунктов. Последнее аналитик допустил в случае прогресса в переговорах по украинскому вопросу, снижения ключевой ставки и объявления дивидендов.

Если ЦБ 13 февраля снизит ключевую ставку, то рынок акций поднимется выше 2800–2900 пунктов, уверен основатель Института финансово-инвестиционных технологий (ИФИТ) Алексей Примак. Перспективу в сторону 3000 пунктов видит и эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. Он назвал ориентир до конца зимы — 2850 пунктов. В «Цифра брокер» назвали широкий диапазон на февраль: 2700–2900 пунктов.

Что может помешать росту индекса Мосбиржи в феврале

Опрошенные «Рамблером» эксперты называют негативным сценарием для фондового рынка в феврале сочетание двух факторов: отсутствие прогресса в переговорах и сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Давление на рынок могут оказать сильное падение цен на нефть и драгоценные металлы.

Прогнозы в этом сценарии:

Примак допускает возвращение индекса Мосбиржи в диапазон 2600–2700 пунктов.

По оценкам Никонова, возможное падение — до 2600–2650 пунктов.

Перспективные акции и сектора в феврале

Рекордный рост стоимости драгметаллов положительно скажется на акциях горнодобывающих компаний («Норникель», «Полюс», РУСАЛ), считают в «Цифра брокер». Эксперты выделили бумаги банковского сектора и ретейла (Сбербанк, «Икс 5», «Новабев»), а также компаний-экспортёров с низкой долговой нагрузкой в валюте (НОВАТЭК). Последние могут получить дополнительный импульс от потенциального ослабления рубля.

В случае прогресса в переговорах по Украине лучше рынка будут выглядеть акции «Газпрома», считают аналитики ФГ «Финам». Среди других потенциальных лидеров по доходности в феврале эксперты выделили акции: «Интер РАО»; «Транснефти», Сбербанка, ВТБ.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Эксперты предсказали судьбу экономики и уровень инфляции в феврале