Депутат Аксаков оценил возможность падения доллара до 40 рублей

На рынке прослеживается тенденция ослабления доллара, однако падение курса американской валюты до 40 рублей маловероятно, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Свою оценку депутат озвучил на конференции в пресс-центре «Парламентской газеты».

Доллар ослабевает не только к рублю, но и к другим мировым валютам, подчеркнул депутат в разговоре с «Рамблером». Среди причин падения курса доллара Аксаков указал политическую нестабильность в США, падение доверия к американской валюте и тренд на дедолларизацию.

В текущих условиях инвесторы перекладывают капитал в защитные активы (золото), а страны переходят на расчёты в национальных валютах, отметил депутат. По его словам, Россия уже проводит большую часть международных расчетов в рублях и валютах дружественных стран, в частности с партнёрами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Мировая экономика в силу увеличения её дискретности, всех потрясений, которые сейчас происходят в мире, она развивается в том направлении, что доллар может и дальше терять свои позиции на финансовом рынке. <…> Я не уверен, что доллар опустится до 40 рублей. Но при этом характерные тенденции на рынке происходят — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, поддержку рублю в начале 2026 года оказывают сохраняющийся профицит во внешней торговле, низкий спрос на импорт и ограничения на отток капитала, а также продажи валюты из резервов и высокая ключевая ставка Банка России.

Во втором полугодии депутат ожидает возвращение рубля выше отметки 80 за доллар. Ослаблению курса будет способствовать снижение ключевой ставки ЦБ, считает он.

