Аналитики объяснили ослабление рубля в начале февраля

Рубль продолжает постепенно терять позиции относительно доллара, евро и юаня. За последние пять торговых сессий курс к трём мировым валютам ослаб в среднем на 0,5%. «Рамблер» изучил ситуацию на валютном рынке и обратился к аналитикам с вопросом о перспективах курса рубля на неделю с 9 по 13 февраля, а также выяснил, какое влияние окажет решение Банка России по ключевой ставке.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля на межбанковском валютном рынке «Форекс» в конце прошлой недели (2–6 февраля) опустился в область 77 за доллар. В момент закрытия основной сессии торгов в пятницу он составил 76,98 рубля за доллар. Это примерно соответствует уровням начала декабря 2025 года. Евро приблизился к отметке 91 рубль, завершив пятничные торги на 90,96 рубля. Юань по итогам основной сессии 6 февраля закрылся на отметке 11,09 рубля.

В понедельник динамика на валютном рынке сохраняется и иностранные валюты продолжают укрепляться к рублю. В 13:30 мск доллар вырос до 77,44 рубля (+0,59%), евро достиг 91,77 рубля (+0,82%), юань стоил 11,17 рубля (+0,69%).

Банк России в конце прошлой недели повысил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Актуальные курсы на 9 февраля:

Доллар — 77,05 рубля.

Евро — 91,04 рубля.

Юань — 11,1 рубля.

Что происходит с курсом рубля в феврале

Доллар, евро и юань стали стоить дороже относительно рубля, потому что ранее российская валюта сильно укрепилась (была переоценена). Теперь валютный рынок возвращается к балансу. Такое мнение высказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер, отметив, что фундаментальных факторов для ослабления рубля сейчас нет.

Аналитики ФГ «Финам» и УК «Первая» также указали на отсутствие явных причин ослабления курса рубля в начале февраля. Но он по-прежнему продолжает сохранять сильные позиции относительно доллара, евро и юаня, отметили они.

По словам Александра Потавина из «Финама», стабильность курса рубля обеспечивают два фундаментальных фактора:

Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Высокие реальные процентные ставки удерживают капитал в рублёвых активах, делая покупку иностранной валюты менее привлекательной.

Высокие реальные процентные ставки удерживают капитал в рублёвых активах, делая покупку иностранной валюты менее привлекательной. Эффективная работа бюджетного правила. Минфин с помощью продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) сглаживает влияние изменения цен на нефть.

С учётом повышенных темпов инфляции в январе Банк России вряд ли станет снижать уровень ключевой ставки на заседании 13 февраля. В таком сценарии курс рубля может сохранить стабильность до конца февраля и в начале марта. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Аналитики раскрыли, что ждать от ЦБ на заседании в феврале

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк полагает, что значительное ослабление рубля могло бы произойти вследствие роста импорта, увеличения оттока капитала и существенного сокращения предложения валюты экспортёрами. Однако, поскольку подобные события пока не наблюдаются, эксперт ожидает сохранения сравнительно сильной позиции рубля.

Каким будет рубль на неделе 9–13 февраля

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара в период с 9 по 13 февраля составит около 77,9 рубля. Евро будет находиться в области 92 рублей. Курс юаня будет вблизи 11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар продолжит находиться в пределах 76–78,3 рубля.

Евро в диапазоне 90–92 рублей.

Юань составит 11–11,2 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар останется вблизи 77 рублей.

Евро сохранит торговлю около 91 рубля.

Юань будет находиться в области 11,1 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар продолжит движение к круглой отметке 80 рублей.

Евро будет стремиться в сторону 95 рублей.

Юань — ближе к 11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в диапазоне 75–80 рублей.

Юань составит 10,8–11,5 рубля.

