Назван способ получить доступ к эксклюзивным активам на рынке

Квалифицированные инвесторы получают доступ к большему числу инвестиционных инструментов по сравнению с обычными участниками рынка. Среди них — структурные продукты, закрытые фонды, иностранные активы и первичные размещения акций. Банк России с 2026 года ужесточил требования для получения «квала», увеличив имущественный критерий до 24 миллионов рублей. Рассказываем, что нужно, чтобы стать квалифицированным инвестором в 2026 году.

Зачем становиться квалифицированным инвестором

Главное отличие квалифицированного инвестора от обычного — в объёме доступных инструментов и уровне ответственности. Такой статус дает возможность торговать более сложными инструментами. Они потенциально приносят большую прибыль, но сопряжены с повышенными рисками. Именно поэтому доступ к ним без подтверждения знаний и умений ограничен.

Квалифицированные инвесторы могут покупать:

Иностранные фьючерсы, опционы и так далее.

Паи закрытых инвестфондов (ЗПИФов), венчурных фондов.

Паи зарубежных биржевых фондов (ETF).

Структурные и высокорисковые облигации.

Депозитарные расписки.

Акции на pre-IPO.

Бумаги, которые не торгуются на отечественных площадках.

Обычный инвестор по умолчанию является неквалифицированным. Он может работать с базовыми инструментами — акциями крупных компаний, гособлигациями, открытыми фондами, корпоративными облигациями с высоким рейтингом.

Важно. Доступ к некоторым сложным инструментам — фьючерсам и опционам, ЗПИФам, акциям третьего эшелона и другим — можно получить и будучи неквалифицированным инвестором. Для этого пройдите тест у своего брокера на знание особенностей интересующего вас актива. Для каждого из них он индивидуален. Но даже если вы успешно сдадите все тесты, это не сделает вас квалифицированным инвестором.

Стать квалифицированным инвестор может по одному из оснований:

По размеру активов.

По годовому доходу.

По объёму сделок.

По опыту работы в финансах.

По профильному образованию.

По профессиональной квалификации.

По комбинированным критериям.

Далее мы подробно рассмотрим каждый из этих критериев.

7 критериев для получения статуса «квала»

По размеру активов

Чтобы воспользоваться имущественным критерием, в 2026 году стоимость ваших активов должна начинаться от 24 миллионов рублей. Оценка производится на дату подачи заявления или на любую дату за 20 календарных дней до этого. Активы можно суммировать, но брокер вправе потребовать подтверждение по каждому из них.

Учитываются:

деньги на текущих, накопительных счетах и вкладах;

средства на российских брокерских счетах;

ценные бумаги;

производные инструменты (по размеру гарантийного обеспечения);

обезличенные металлические счета.

Важно. Недвижимость, автомобили и доходы от их продажи в расчёт не принимаются.

Если у вас есть образование или учёная степень из установленного законом перечня, требования к имуществу будут ниже — 12 миллионов рублей.

По размеру дохода

Если вы выбрали этот путь, за последние два года необходимо показать доход от 12 миллионов в год. Доход должен быть официальным и подтверждённым.

Учитываются доходы:

денежные: зарплата, проценты, дивиденды и прочее;

от ценных бумаг;

от бизнеса.

Важно. Доходы от продажи недвижимости не считаются.

В комбинации с подходящим образованием требование снижается до 6 миллионов рублей в год.

По опыту работы

При использовании этого критерия учитывается опыт на финансовом рынке за последние пять лет до подачи заявления.

Подойдёт опыт работы, связанной с:

совершением финансовых сделок;

консультированием в сфере инвестиций;

менеджментом рисков.

Если вы работали в компании — профучастнике рынка, требуется стаж не менее двух лет. В остальных случаях — не менее трёх лет.

По обороту (объёму сделок)

Для этого за последние 4 квартала нужно выполнить сразу несколько условий:

общий объём сделок — не менее 6 миллионов рублей;

минимум одна сделка в каждом месяце;

минимум 10 сделок в квартал.

Если у вас есть подходящее образование или научная степень, то будет достаточно оборота в 4 миллиона рублей.

По образованию

Профильное экономическое или финансовое образование может быть основанием для получения статуса. Дающих такую возможность специальностей меньше, чем тех, которые позволяют смягчить требования по другим критериями.

Для этого подойдут:

специалитет «Финансы и кредит»;

магистратура «Финансы и кредит», «Финансы»;

учёная степень по направлениям «Финансы», «Финансы, денежное обращение и кредит».

Вуз должен иметь государственную аккредитацию, а также право создавать образовательные стандарты.

По квалификации

Статус можно получить при наличии профессиональных сертификатов (например, финансового аналитика) или свидетельств о квалификации. Имущественным критериям в таком случае соответствовать не нужно.

Подойдут, например:

российские свидетельства «Специалист рынка ценных бумаг», «Специалист по финансовому консультированию»;

сертификаты CIIA, CFA, FRM и другие.

Документы необходимо предоставить брокеру для проверки.

Комбинированные критерии

Можно подтвердить статус по совокупности двух условий. В таком случае требования к каждому из них снижаются.

Допустимые сочетания:

доход от 12 миллионов + образование;

активы от 6 миллионов + образование;

оборот по сделкам от 4 миллионов + образование.

Пошаговая инструкция: как получить статус «квала»

Шаг 1. Определите подходящий критерий

Выбирайте тот вариант, который проще подтвердить документально. Если ни один самостоятельный критерий вам не подходит, попробуйте использовать комбинированный подход.

Шаг 2. Подготовьте документы

Предоставьте брокеру пакет документов в зависимости от выбранного критерия. Требования к их составу в разных компаниях могут отличаться. Далее приводим примерный перечень.

Шаг 3. Подайте заявление брокеру

Статус присваивает не государство напрямую, а конкретный брокер.

Алгоритм обычно такой:

Войти в личный кабинет.

Найти раздел «Статус инвестора».

Заполнить заявление.

Загрузить документы.

Подписать обращение электронной подписью.

Срок рассмотрения заявки — от нескольких дней до одной-двух недель.

Можно ли потерять статус

Однажды полученный статус присваивается бессрочно, но в некоторых случаях его можно утратить. Одна из самых распространённых причин — смена брокера. Квалифицированный инвестор в России — это не централизованный статус.

Каждый брокер ведёт свой реестр «квалов». Если вы смените компанию, процедуру с высокой вероятностью придётся проходить заново — «принести с собой» статус от другого брокера позволяют лишь некоторые игроки финансового рынка.

Другие возможные основания:

непредоставление подтверждающих документов при проверке;

недостоверные сведения или ошибки в документах;

аннулирование профессиональной квалификации, на основании которой вы получили статус.

Автоматически статус из-за этого не «сгорает», но если брокер проведёт проверку и выявит несоответствие, он его аннулирует.

Что важно запомнить о статусе квалифицированного инвестора

Статус «квала» расширяет возможности инвестирования, но одновременно увеличивает ответственность и риски. В 2026 году получить его сложнее, чем год назад. Банк России повысил требования к имуществу, доходам и уточнил список «зачётных» экономических специальностей.

Статус по‑прежнему можно получить разными путями: по размеру активов или дохода, опыту работы, объёму сделок, образованию или квалификации. Мягче всего условия для тех, кто комбинирует требования, например имеет активы и нужное образование. Статус присваивает конкретный брокер, и при смене компании подтверждать его придётся заново.

Для доступа к части сложных инструментов иметь квалификацию не нужно. Чтобы работать, например, с опционами или ЗПИФами, обычному инвестору достаточно пройти специальный тест у брокера.

