Аналитики оценили, может ли рубль укрепиться ещё сильнее

Курс рубля остаётся крепким, несмотря на снижение ключевой ставки Банка России в пятницу с 16 до 15,5% годовых. Шага в 50 базисных пунктов оказалось недостаточно для заметного ослабления валюты. Рассказываем, как вёл себя рубль на прошлой неделе и каких значений ждать от него в период с 16 по 20 февраля.

© oxana pospelova/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

К середине февраля курс рубля на межбанковском валютном рынке «Форекс» продолжает удерживать сильные позиции относительно трёх мировых валют. Доллар завершил основную сессию торгов в пятницу на отметке 76,63 рубля. С начала 2026 года он ослаб к рублю почти на 2,5%.

Евро на закрытии 13 февраля составил 90,98 рубля. Юань стоил 11,09 рубля. С начала января валюты снизились к рублю на примерно 1,9 и 1,6% соответственно.

В понедельник курсы остаются вблизи тех же уровней. К 13:35 мск доллар стоил 76,89 рубля (+0,33%), евро — 91,36 рубля (+0,42%), юаня — 11,15 рубля (+0,52%).

Официальные курсы валют Банка России на 16 февраля:

Доллар — 77,19 рубля.

Евро — 91,56 рубля.

Юань — 11,15 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля

Снижение ключевой ставки Банка России обычно служит фактором ослабления рубля. Однако ставка на уровне 15,5% годовых остаётся высокой для экономики, поэтому, по словам опрошенных «Рамблером» экспертов, пятничное решение регулятора не вызвало заметных колебаний на валютном рынке.

По словам аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова, изменение «ключа» на 50 базисных пунктов не столь значительно на фоне обновлённых прогнозов ЦБ на 2026 год:

диапазон средней ключевой ставки на конец года расширен до 13–15% с 13,5–14,5% годовых;

с 13,5–14,5% годовых; ожидания по инфляции на конец года пересмотрены до 4,5–5,5% с 4–5% годовых.

Заметное ослабление рубля начнётся, когда ставки по рублёвым накопительным продуктам снизятся в район 10–12% годовых — тогда инвесторы начнут перекладывать сбережения в иностранные валюты, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По его оценке, это произойдёт ближе к концу этого года.

Каким будет рубль на неделе 16–20 февраля

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, на текущей неделе доллар будет находиться вблизи 77,7 рубля. Курс евро составит около 91,7 рубля. Юань будет торговаться около 11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар может находиться в пределах 76–78,2 рубля.

Евро будет стоить 90,5–92,5 рубля.

Юань в прежнем коридоре 11–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар продолжит стремиться к круглой отметке 80 рублей.

Евро в пределах 90–95 рублей.

Юань направится к 11,3 рубля.

По оценкам Дудникова, рубль на неделе может продолжить укрепляться в направлении нижних границ сложившихся диапазонов:

75–77 рублей за доллар.

90–92 рубля за евро.

11–11,2 рубля за юань.

