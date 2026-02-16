Россиянам предложили новый инструмент для замены доллара

Запуск инструмента USDRUB_TOM — это не возвращение доллара в прежнем виде, а попытка Московской биржи вернуть себе ключевую функцию, а именно формирование рыночного курса, сказал «Рамблеру» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

© Сергей Гунеев/РИА Новости

После введения санкций против биржи и Национального клирингового центра в июне 2024 года доллар фактически ушёл во внебиржевой сектор, а российский рынок остался без прозрачного ориентира, отметил Кабаков. По мнению эксперта, новый инструмент решает эту проблему, позволяя торговать курсом без поставки валюты и тем самым обходить ограничения на расчёты в долларах.

Кабаков считает, что для банков и компаний новый инструмент — прежде всего способ хеджировать валютные риски и строить арбитражные стратегии. Для биржи это способ вернуть обороты и удержать статус центра ценообразования, добавил он.

Рынок получил не доллар, а его синтетический эквивалент, но в текущих условиях именно такая конструкция позволяет поддерживать работоспособность валютной инфраструктуры. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «Финам»

USDRUB_TOM начал торговаться на Московской бирже 16 февраля. Заключать сделки с инструментом можно с 10:00 до 19:00 мск. Они проходят в биржевом анонимном режиме торгов CETS.

