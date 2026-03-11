Какие компании выплатят дивиденды весной 2026 года

Собрали основную информацию о дивидендных выплатах весной 2026 года: компании по отраслям, размеры дивидендов, доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

© Рамблер

ИТ

Предстоящие дивиденды

HeadHunter

Тикер: HEAD.

HEAD. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 233 рубля.

233 рубля. Дивидендная доходность: 7,82%.

7,82%. Последний день для покупки под дивиденды: 11 мая.

«Диасофт»

Тикер: DIAS.

DIAS. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 102 рубля.

102 рубля. Дивидендная доходность: 5,9%.

5,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 20 марта.

Нефть и газ

Предстоящие дивиденды

«Новатэк»

Тикер: NVTK.

NVTK. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 47,23 рубля.

47,23 рубля. Дивидендная доходность: 3,7%.

3,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 10 апреля.

Потребительский сектор

Предстоящие дивиденды

ЦМТ, обыкновенные акции

Тикер: WTCM.

WTCM. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,96 рубля.

0,96 рубля. Дивидендная доходность: 6,4%.

6,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 апреля.

ЦМТ, привилегированные акции

Тикер: WTCMP.

WTCMP. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,96 рубля.

0,96 рубля. Дивидендная доходность: 7,33%.

7,33%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 апреля.

«Черкизово»

Тикер: GCHE.

GCHE. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 229,37 рубля.

229,37 рубля. Дивидендная доходность: 6,04%.

6,04%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 апреля.

ВсеИнструменты.ру

Тикер: VSEH.

VSEH. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 2 рубля.

2 рубля. Дивидендная доходность: 2,27%.

2,27%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 марта.

Как стать квалифицированным инвестором в 2026 году: новые критерии и правила