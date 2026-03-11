Какие компании выплатят дивиденды весной 2026 года

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды весной 2026 года и когда купить бумаги
Собрали основную информацию о дивидендных выплатах весной 2026 года: компании по отраслям, размеры дивидендов, доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.
ИТ
Предстоящие дивиденды
HeadHunter
- Тикер: HEAD.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 233 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,82%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 11 мая.
«Диасофт»
- Тикер: DIAS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 102 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 20 марта.
Нефть и газ
Предстоящие дивиденды
«Новатэк»
- Тикер: NVTK.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 47,23 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 апреля.
Потребительский сектор
Предстоящие дивиденды
ЦМТ, обыкновенные акции
- Тикер: WTCM.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,96 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 апреля.
ЦМТ, привилегированные акции
- Тикер: WTCMP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,96 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,33%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 апреля.
«Черкизово»
- Тикер: GCHE.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 229,37 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,04%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 апреля.
ВсеИнструменты.ру
- Тикер: VSEH.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,27%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 марта.
Как стать квалифицированным инвестором в 2026 году: новые критерии и правила