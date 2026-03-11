$79.0791.94

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды весной 2026 года и когда купить бумаги

Марина Стрельникова

Собрали основную информацию о дивидендных выплатах весной 2026 года: компании по отраслям, размеры дивидендов, доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

Какие компании выплатят дивиденды весной 2026 года
© Рамблер

ИТ

Предстоящие дивиденды

HeadHunter

  • Тикер: HEAD.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 233 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,82%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 11 мая.

«Диасофт»

  • Тикер: DIAS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 102 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 20 марта.

Нефть и газ

Предстоящие дивиденды

«Новатэк»

  • Тикер: NVTK.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 47,23 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 апреля.

Потребительский сектор

Предстоящие дивиденды

ЦМТ, обыкновенные акции

  • Тикер: WTCM.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,96 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 апреля.

ЦМТ, привилегированные акции

  • Тикер: WTCMP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,96 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,33%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 апреля.

«Черкизово»

  • Тикер: GCHE.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 229,37 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,04%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 апреля.

ВсеИнструменты.ру

  • Тикер: VSEH.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,27%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 марта.

Как стать квалифицированным инвестором в 2026 году: новые критерии и правила

Видео по теме от RUTUBE