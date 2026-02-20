Россиянам дали совет, в какой валюте держать сбережения в 2026 году

В какой валюте лучше держать сбережения в 2026 году: евро, доллар, юань, рубль
После ощутимого укрепления рубля в 2025 году многие эксперты ждут разворота тренда и ослабления национальной валюты. Поэтому в 2026 году эксперты советуют россиянам оптимально диверсифицировать сбережения в валюте с учётом ослабления рубля и геополитики.
Согласно исследованию банка «Русский Стандарт», в январе 2026 года граждане России активно покупали доллары (51%) и продавали евро (70%). Общее число транзакций с долларом оказалось больше числа сделок с евро в 1,7 раза. Мы попросили экспертов финансового рынка объяснить причины такой тенденции и посоветовать, какая валюта станет оптимальной для вложений в течение этого года.
Основные тенденции валютного рынка в 2026 году
Мировой валютный рынок в 2026 году развивается под влиянием противоречивых факторов: с одной стороны, сохраняющаяся геополитическая напряжённость и экономическая неопределённость, с другой — постепенное изменение торговых и финансовых связей, которое открывает новые варианты для хранения сбережений, помимо традиционных активов.
Доллар США сохраняет статус «тихой гавани»
Доллар сохраняет статус основной защитной валюты, считают большинство экспертов, опрошенных «Рамблером».
В условиях волатильности на мировых рынках, усиления геополитических рисков и неопределённости по поводу дальнейших конфликтов и торговых войн доллар остаётся инструментом долгосрочного сбережения и расчётов в международной торговле.Юлия Мягковак. э. н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
С ней соглашается главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет. Он отмечает, что доллары до сих пор используются в более 50% мировых расчётов. Американская валюта остаётся ведущим в мире средством оплаты и принимается повсеместно, что объясняет её большую популярность среди российских туристов по сравнению с евро, поясняет эксперт.
Укрепление китайского юаня
Мягкова обращает внимание на укрепление позиций юаня на международной арене и расширение сфер его использования. Этому способствуют растущая роль Китая в мировой экономике и процесс отказа от доллара, так называемая дедолларизация.
Ликвидная часть фонда национального благосостояния России формируется в основном в юанях. Это обусловлено текущей экономической моделью — более 60% внешней торговли России производится с Китаем. Поэтому это наиболее востребованная валюта в российской действительности.Пётр АрронетГлавный аналитик Инго Банка
Спад доверия к евро
Спрос на евро снижается из-за замедления роста экономики Евросоюза (ЕС), нерешённых долговых проблем в южноевропейских странах и опасений по поводу стабильности банковского сектора Еврозоны, говорит Мягкова.
Экономика ЕС сейчас переживает не лучшие времена: несёт на себе большие экономические и геополитические издержки, чем США. А значит, европейская валюта — это более слабый актив на среднесрочную перспективу.
Эксперт отмечает, что в 2024–2025 годах экономика Еврозоны росла слабо на фоне кризисных явлений в энергетической отрасли и падения объёмов производства. Это отличало ситуацию от США, где, хотя доллар и дешевел, экономический рост шёл гораздо динамичнее. Инвесторы, как правило, предпочитают избегать приобретения активов и валюты тех стран, чья экономика находится в упадке, отдавая предпочтение более стабильным рынкам, добавляет Потавин.
Зависимость валют от геополитических событий
В случае ускорения роста мировой экономики и снижения геополитической напряжённости возможно укрепление так называемых рисковых валют — австралийский/канадский доллар, норвежская крона, а также некоторых валют развивающихся стран, предполагает Мягкова. Она считает, что эскалация политических кризисов вызовет приток средств к «защитным» валютам — доллару, швейцарскому франку, иене.
Какую валюту выбрать для сбережений в 2026 году
Вслед за существенным укреплением рубля в 2025 году аналитики ожидают смену тренда и дальнейшее ослабление национальной валюты в 2026 году. Эксперты рекомендуют россиянам задуматься о распределении сбережений в разные валюты, принимая во внимание возможное падение стоимости рубля и общую нестабильность на мировых рынках.
Прежние фундаментальные факторы влияния на рубль снизили своё значение, отмечает Потавин. Но в начале 2026 года рубль по-прежнему стабилен, несмотря на поведение цен на нефть и ситуацию в экономике.
Если главная цель — сохранить капитал, Мягкова рекомендует ориентироваться на валюты с низкой волатильностью и высокой ликвидностью, а именно — на доллар США и швейцарский франк. Но для долгосрочных вложений она предлагает рассмотреть канадский и сингапурский доллары. При этом валюты экономически развивающихся стран, например, Бразилии, Индонезии, Мексики, а также рубль, могут быть привлекательны при благоприятном сценарии для сырьевых рынков, считает Мягкова.
По словам аналитика ФГ «Финам», вложения в доллар и евро не теряют свою актуальность в долгосрочной перспективе и могут использоваться для баланса валютных сбережений. Сравнивая их между собой, Потавин высказался в пользу приобретения американской валюты. По его мнению, доллар имеет все шансы на восстановление в 2026–2027 годах.
Курс евро неплохо вырос за последний год. Но не за счёт собственной силы, а за счёт локального ослабления курса доллара. И, возможно, сейчас неплохое время, чтобы дорого отдать евро в пользу более слабого доллара.
Большинство экспертов сходятся во мнении: евро остаётся валютой с высокой степенью неопределённости и выглядит менее надёжным активом на среднесрочную перспективу.
Обсуждая китайский юань, аналитики предупреждают: он постепенно укрепляет позиции в мировой экономике, но имеет существенные ограничения:
- жёсткий валютный контроль в Китае;
- сложности с выводом капитала;
- меньшая ликвидность по сравнению с долларом и евро.
Юань можно рассматривать в качестве инструмента диверсификации портфеля, но не как его основу. Он скорее подходит для инвесторов с долгосрочным горизонтом, готовых к политическим рискам.Олег АбелевНачальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»
По мнению Мягковой, небольшая доля юаня в размере до 5–10% портфеля может быть разумна в долгосрочной перспективе. Но полностью полагаться на эту валюту она не рекомендует.
Потавин придерживается иного мнения. Он подчёркивает, что тема продолжения военных действий на Украине в перспективе первой половины 2026 года сохраняет актуальность, поэтому на краткосрочном горизонте можно сохранить упор на юань из-за расчётов с Китаем, на который сейчас завязаны основные торговые потоки.
Эксперт предлагает следующий вариант распределения валютного портфеля:
- 50–60% хранить в юанях;
- 20–25% лучше оставить за долларом как базовой резервной валютой;
- 20–25% сохранить за евро, поскольку в будущем у еврозоны неплохие перспективы для восстановления роста экономики.
Но в сбалансированном портфеле он рекомендует хранить около 40–50% в рублях. Свою позицию Потавин объясняет тем, что реальные ставки (ключевая ставка минус инфляция) по рублёвым депозитам сейчас остаются на очень высоком уровне.
Арронет предлагает следующее соотношение портфеля в рублях к иностранным валютам: 75% — в рублях, 25% — в иностранной валюте.
Абелев же считает, что покупать валюту стоит лишь в случаях запланированного отдыха за рубежом или ведения переговоров с иностранными контрагентами, расчёты с которыми ведутся в иностранной валюте. В этих сценариях он называет следующее соотношение сбережений: 20–25% в валюте, 75–80% в рублях.
Как снизить риски: практические советы
Чтобы защититься от валютных рисков, эксперты, опрошенные «Рамблером», советуют:
- Диверсифицировать портфель. Распределяйте средства между несколькими валютами.
- Быть в курсе ключевых политических и экономических событий: заседания Федеральной резервной системы США, Банка России, данные по инфляции и ВВП, геополитические новости.
- Использовать альтернативные инструменты. Для защиты от ослабления рубля можно рассмотреть валютные облигации российских экспортёров, акции нефтегазовых компаний.
- Инвестировать только ту сумму, которую готовы потерять. Рынки остаются волатильными, и гарантий доходности нет.
Покупать ли валюту в 2026 году
В 2026 году оптимальная стратегия — умеренная диверсификация с уклоном в защитные активы.
- Доллар США остаётся главным убежищем: он доминирует в мировых расчётах и востребован при нестабильности.
- Швейцарский франк дополняет его как стабильная альтернатива с низкой волатильностью.
- Китайский юань можно включать в портфель благодаря росту роли Китая в мировой экономике, но с оговорками: жёсткий валютный контроль и геополитические риски снижают его привлекательность.
- Евро выглядит слабее из‑за структурных проблем еврозоны, поэтому его привлекательность на среднесрочную перспективу ограничена.
Эксперты рекомендуют не концентрироваться на одной валюте, следить за решениями центробанков и геополитикой, а также инвестировать лишь ту сумму, потерю которой вы сможете безболезненно перенести.
