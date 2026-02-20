Россиянам дали совет, в какой валюте держать сбережения в 2026 году

После ощутимого укрепления рубля в 2025 году многие эксперты ждут разворота тренда и ослабления национальной валюты. Поэтому в 2026 году эксперты советуют россиянам оптимально диверсифицировать сбережения в валюте с учётом ослабления рубля и геополитики.

Согласно исследованию банка «Русский Стандарт», в январе 2026 года граждане России активно покупали доллары (51%) и продавали евро (70%). Общее число транзакций с долларом оказалось больше числа сделок с евро в 1,7 раза. Мы попросили экспертов финансового рынка объяснить причины такой тенденции и посоветовать, какая валюта станет оптимальной для вложений в течение этого года.

Основные тенденции валютного рынка в 2026 году

Мировой валютный рынок в 2026 году развивается под влиянием противоречивых факторов: с одной стороны, сохраняющаяся геополитическая напряжённость и экономическая неопределённость, с другой — постепенное изменение торговых и финансовых связей, которое открывает новые варианты для хранения сбережений, помимо традиционных активов.

Доллар США сохраняет статус «тихой гавани»

Доллар сохраняет статус основной защитной валюты, считают большинство экспертов, опрошенных «Рамблером».

В условиях волатильности на мировых рынках, усиления геополитических рисков и неопределённости по поводу дальнейших конфликтов и торговых войн доллар остаётся инструментом долгосрочного сбережения и расчётов в международной торговле. Юлия Мягкова к. э. н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

С ней соглашается главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет. Он отмечает, что доллары до сих пор используются в более 50% мировых расчётов. Американская валюта остаётся ведущим в мире средством оплаты и принимается повсеместно, что объясняет её большую популярность среди российских туристов по сравнению с евро, поясняет эксперт.

Укрепление китайского юаня

Мягкова обращает внимание на укрепление позиций юаня на международной арене и расширение сфер его использования. Этому способствуют растущая роль Китая в мировой экономике и процесс отказа от доллара, так называемая дедолларизация.

Ликвидная часть фонда национального благосостояния России формируется в основном в юанях. Это обусловлено текущей экономической моделью — более 60% внешней торговли России производится с Китаем. Поэтому это наиболее востребованная валюта в российской действительности. Пётр Арронет Главный аналитик Инго Банка

Спад доверия к евро

Спрос на евро снижается из-за замедления роста экономики Евросоюза (ЕС), нерешённых долговых проблем в южноевропейских странах и опасений по поводу стабильности банковского сектора Еврозоны, говорит Мягкова.

Экономика ЕС сейчас переживает не лучшие времена: несёт на себе большие экономические и геополитические издержки, чем США. А значит, европейская валюта — это более слабый актив на среднесрочную перспективу. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Эксперт отмечает, что в 2024–2025 годах экономика Еврозоны росла слабо на фоне кризисных явлений в энергетической отрасли и падения объёмов производства. Это отличало ситуацию от США, где, хотя доллар и дешевел, экономический рост шёл гораздо динамичнее. Инвесторы, как правило, предпочитают избегать приобретения активов и валюты тех стран, чья экономика находится в упадке, отдавая предпочтение более стабильным рынкам, добавляет Потавин.

Зависимость валют от геополитических событий

В случае ускорения роста мировой экономики и снижения геополитической напряжённости возможно укрепление так называемых рисковых валют — австралийский/канадский доллар, норвежская крона, а также некоторых валют развивающихся стран, предполагает Мягкова. Она считает, что эскалация политических кризисов вызовет приток средств к «защитным» валютам — доллару, швейцарскому франку, иене.

Какую валюту выбрать для сбережений в 2026 году

Вслед за существенным укреплением рубля в 2025 году аналитики ожидают смену тренда и дальнейшее ослабление национальной валюты в 2026 году. Эксперты рекомендуют россиянам задуматься о распределении сбережений в разные валюты, принимая во внимание возможное падение стоимости рубля и общую нестабильность на мировых рынках.

Прежние фундаментальные факторы влияния на рубль снизили своё значение, отмечает Потавин. Но в начале 2026 года рубль по-прежнему стабилен, несмотря на поведение цен на нефть и ситуацию в экономике.

Если главная цель — сохранить капитал, Мягкова рекомендует ориентироваться на валюты с низкой волатильностью и высокой ликвидностью, а именно — на доллар США и швейцарский франк. Но для долгосрочных вложений она предлагает рассмотреть канадский и сингапурский доллары. При этом валюты экономически развивающихся стран, например, Бразилии, Индонезии, Мексики, а также рубль, могут быть привлекательны при благоприятном сценарии для сырьевых рынков, считает Мягкова.

По словам аналитика ФГ «Финам», вложения в доллар и евро не теряют свою актуальность в долгосрочной перспективе и могут использоваться для баланса валютных сбережений. Сравнивая их между собой, Потавин высказался в пользу приобретения американской валюты. По его мнению, доллар имеет все шансы на восстановление в 2026–2027 годах.

Курс евро неплохо вырос за последний год. Но не за счёт собственной силы, а за счёт локального ослабления курса доллара. И, возможно, сейчас неплохое время, чтобы дорого отдать евро в пользу более слабого доллара. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Большинство экспертов сходятся во мнении: евро остаётся валютой с высокой степенью неопределённости и выглядит менее надёжным активом на среднесрочную перспективу.

Обсуждая китайский юань, аналитики предупреждают: он постепенно укрепляет позиции в мировой экономике, но имеет существенные ограничения:

жёсткий валютный контроль в Китае;

сложности с выводом капитала;

меньшая ликвидность по сравнению с долларом и евро.

Юань можно рассматривать в качестве инструмента диверсификации портфеля, но не как его основу. Он скорее подходит для инвесторов с долгосрочным горизонтом, готовых к политическим рискам. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

По мнению Мягковой, небольшая доля юаня в размере до 5–10% портфеля может быть разумна в долгосрочной перспективе. Но полностью полагаться на эту валюту она не рекомендует.

Потавин придерживается иного мнения. Он подчёркивает, что тема продолжения военных действий на Украине в перспективе первой половины 2026 года сохраняет актуальность, поэтому на краткосрочном горизонте можно сохранить упор на юань из-за расчётов с Китаем, на который сейчас завязаны основные торговые потоки.

Эксперт предлагает следующий вариант распределения валютного портфеля:

50–60% хранить в юанях;

20–25% лучше оставить за долларом как базовой резервной валютой;

20–25% сохранить за евро, поскольку в будущем у еврозоны неплохие перспективы для восстановления роста экономики.

Но в сбалансированном портфеле он рекомендует хранить около 40–50% в рублях. Свою позицию Потавин объясняет тем, что реальные ставки (ключевая ставка минус инфляция) по рублёвым депозитам сейчас остаются на очень высоком уровне.

Арронет предлагает следующее соотношение портфеля в рублях к иностранным валютам: 75% — в рублях, 25% — в иностранной валюте.

Абелев же считает, что покупать валюту стоит лишь в случаях запланированного отдыха за рубежом или ведения переговоров с иностранными контрагентами, расчёты с которыми ведутся в иностранной валюте. В этих сценариях он называет следующее соотношение сбережений: 20–25% в валюте, 75–80% в рублях.

Как снизить риски: практические советы

Чтобы защититься от валютных рисков, эксперты, опрошенные «Рамблером», советуют:

Диверсифицировать портфель . Распределяйте средства между несколькими валютами.

. Распределяйте средства между несколькими валютами. Быть в курсе ключевых политических и экономических событий : заседания Федеральной резервной системы США, Банка России, данные по инфляции и ВВП, геополитические новости.

: заседания Федеральной резервной системы США, Банка России, данные по инфляции и ВВП, геополитические новости. Использовать альтернативные инструменты. Для защиты от ослабления рубля можно рассмотреть валютные облигации российских экспортёров, акции нефтегазовых компаний.

Для защиты от ослабления рубля можно рассмотреть валютные облигации российских экспортёров, акции нефтегазовых компаний. Инвестировать только ту сумму, которую готовы потерять. Рынки остаются волатильными, и гарантий доходности нет.

Покупать ли валюту в 2026 году

В 2026 году оптимальная стратегия — умеренная диверсификация с уклоном в защитные активы.

Доллар США остаётся главным убежищем: он доминирует в мировых расчётах и востребован при нестабильности.

Швейцарский франк дополняет его как стабильная альтернатива с низкой волатильностью.

Китайский юань можно включать в портфель благодаря росту роли Китая в мировой экономике, но с оговорками: жёсткий валютный контроль и геополитические риски снижают его привлекательность.

Евро выглядит слабее из‑за структурных проблем еврозоны, поэтому его привлекательность на среднесрочную перспективу ограничена.

Эксперты рекомендуют не концентрироваться на одной валюте, следить за решениями центробанков и геополитикой, а также инвестировать лишь ту сумму, потерю которой вы сможете безболезненно перенести.

