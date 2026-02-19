ИИ назвал топ облигаций с доходностью выше вклада

Вслед за снижением Банком России ключевой ставки до 15,5% годовых уменьшаются доходности вкладов. В связи с этим растёт интерес инвесторов к рынку облигаций, где ещё можно получить доходность выше. Аналитики Finam.ru оценили с помощью искусственного интеллекта перспективы облигаций с различным сроком погашения. Об этом пишет СМИ 2.

© PhonlamaiPhoto/iStock.com

Индекс сервиса «Финуслуги», который измеряет средние ставки в топ-20 банков, по годовым вкладам на 16 февраля составил 12,82%. Причём он снижается практически непрерывно: на 13 февраля он был 12,9%, а с начала года падение достигло 4,61%. Аналогичный индекс по трёхмесячным вкладам составил 14,38%, его потери с начала года были на уровне 6,26%.

Однако на рынке облигаций всё ещё есть бумаги, которые приносят доходность выше, чем по вкладам. Из плюсов: её можно зафиксировать не на 3–6 месяцев, а сразу на несколько лет. Поскольку ЦБ и дальше планирует снижать ключевую ставку, то фиксация текущих ставок на долгий срок выглядит привлекательным вариантом.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что при сохранении текущих ожиданий относительно динамики ключевой ставки облигации с фиксированным купоном сохранят потенциал доходности около 25%, аналогичный результатам 2025 года. Если ЦБ начнёт агрессивно снижать ставку, привлекательность возрастёт у долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ). В противном случае лучше обратить внимание на облигации с плавающей ставкой купона, отметила эксперт.

Искусственный интеллект помогает подобрать подходящие облигации в зависимости от уровня приемлемого риска. Пользователь может самостоятельно сформировать список инструментов с заданными параметрами или воспользоваться предложенными шаблонами. Один из удобных сервисов для выбора облигаций — инструмент «Облигации 360», интегрированный в систему «Финам AI-скринер».

Алгоритм сервиса рассчитывает две ключевые характеристики каждой облигации: уровень инвестиционного потенциала и степень риска. Каждая категория оценивается баллами от 0 до 50, где высокая оценка свидетельствует о лучших характеристиках инструмента.

Система анализа учитывает широкий спектр показателей: тип облигации, принадлежность к определённой рейтинговой категории, величину купонного дохода, относительную доходность по сравнению с аналогичными выпусками, рыночную цену облигации и ряд иных характеристик.

Уровень риска оценивается на основе расчёта вероятности наступления дефолта эмитента, величины кредитного спреда, срока обращения облигации, ликвидности выпуска и прочих важных аспектов.

По мнению ИИ, наиболее привлекательными выглядят выпуски облигаций сроком до года таких компаний, как «Икс 5» и ДОМ.РФ. Далее скринер выделяет облигации «Аэрофлота» и МТС. Доходность у всех находится на уровне 15–17%.

Скринер выделяет также выпуски долгосрочных облигаций (более 1080 дней) следующих компаний: «Атомэнергопром» и «Газпром нефть», «Атомэнергопром» и «Аэрофлот». Их доходность оценивается в диапазоне от 15 до 16,5%.

Для формирования надёжного портфеля облигаций рекомендуется придерживаться определённых ориентиров:

показатели инвестиционной привлекательности и риска должны превышать отметку в 20 пунктов;

кредитный рейтинг эмитентов желательно не ниже уровня AA;

активы должны быть диверсифицированы, то есть инвестиции распределены между разными секторами экономики, а облигации разных видов — с фиксированной и плавающей ставкой.

Однако будущим владельцам облигационных портфелей стоит осознавать повышенный уровень риска по сравнению с банковским депозитом, так как облигации не гарантируют стопроцентной сохранности капитала, как банковские счета.

ИИ назвал 10 «опасных» акций для портфеля в 2026 году