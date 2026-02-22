Вместо носков — акции: что положить в «мужской портфель»

Подарочные наборы из масс-маркета постепенно теряют свою популярность, уступая место концепции осознанного потребления и продуманного планирования бюджета. Один из вариантов финансово грамотного подарка мужчине на 23 Февраля — ценные бумаги. Мы собрали список перспективных акций крупных и надёжных компаний, подходящих для формирования «мужского» инвестиционного портфеля, и рассказали, как подарить их.*

Чем наполнить «мужской портфель»

Список составлен на основе оценок опрошенных «Рамблером» экспертов брокерских компаний: ВТБ Мои Инвестиции, «Цифра брокер» и ФГ «Финам». Чтобы упростить навигацию, мы структурировали ценные бумаги по отраслям.

ИТ

Лидеры сектора в 2026 году по прогнозу брокеров:

В 2026 году ожидается, что акции перечисленных компаний продемонстрируют рост в пределах 20–25%, сказал аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Основными драйверами роста станут: масштабная цифровизация российского бизнеса и активное развитие отечественного программного обеспечения взамен зарубежных аналогов.

Более смелые оценки озвучил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв. Он считает, что к концу 2026 года:

рост акций Яндекса составит около 39% от текущих уровней (цена закрытия 19 февраля составила 4795,5 рубля), а дивдоходность — около 3,3% ;

от текущих уровней (цена закрытия 19 февраля составила 4795,5 рубля), а дивдоходность — около ; стоимость бумаг «Озона» может увеличиться на 50% (4818 рублей на закрытии 19 февраля), дивдоходность составит 3,1% ;

(4818 рублей на закрытии 19 февраля), дивдоходность составит ; бумаги «Группы Позитив» подорожают до 70% (цена закрытия на 19 февраля — 1188 рублей) за счёт запуска компанией новых продуктов и развития новых направлений. Дивидендная доходность будет около 3,8%.

Активы российских ИТ-компаний к концу 2026 года — началу 2027 года могут вырасти на десятки и даже сотни процентов для отдельных бумаг, допустил аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой.

Причина высоких ожиданий заключается в низких уровнях текущей оценки акций технологических компаний. Значительный рост возможен только при условии дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России, подчеркнул эксперт.

Металлургия

В этой отрасли эксперты выделили:

Снижение ключевой ставки ЦБ и восстановление внутреннего спроса станут драйверами для металлургов в 2026 году, считает Вишневский. По мнению эксперта, одним из фаворитов являются акции «Северстали» с потенциалом роста на 15–25%. Во второй половине февраля актив торгуется в диапазоне 960–990 рублей за акцию.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев указал «Северсталь» в числе тех, кто получит выгоду от оживления инвестиционной активности в промышленности и строительстве при условии смягчения монетарной политики ЦБ в 2026 году. Прогноз аналитика по росту цены актива более оптимистичный, чем у Вишневского, — рост до 30%.

Клещёв в качестве одной из идей для покупки в «мужской портфель» назвал акции «Норникеля». Они представляют интерес в условиях роста мировых цен на медь и платину. Эксперт допустил, что к концу 2026 года акции производителя никеля могут подорожать примерно на 30%, а дивидендная доходность — составить около 4,4%. Цена закрытия бумаг «Норникеля» 19 февраля составила 153,28 рубля.

Компания «Полюс» приняла новую дивидендную политику и наращивает капитализацию, отметил Клещёв. Стратег ВТБ Мои Инвестиции видит перспективы роста акций золотодобытчика примерно на 20% к концу года с текущих 2500 рублей за бумагу. Доходность по дивидендам может составить 9,2%.

Нефть и газ

Три перспективные компании сектора, по мнению экспертов:

Нефтегазовый сектор в начале 2026 года находится в непростой ситуации, предупредил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Несмотря на крепкий рубль и увеличение скидки сорта Urals относительно Brent до 28 долларов за баррель, российская нефть торгуется в коридоре 3100–3400 рублей за баррель. Цена почти в два раза ниже, чем в середине февраля 2025 года (около 6,1 тысячи рублей за баррель). Это ограничивает прибыль и дивиденды нефтедобывающих компаний, отметил аналитик.

По его мнению, возможности для вложений в нефтегазовую сферу по-прежнему есть. Одна из них — привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Дивидендная доходность за 2025 год (выплата в 2026 году) может составить 9 рублей за бумагу вместо прогнозируемых 0,9 рубля (более 20%), следует из прогноза эксперта.

Для долгосрочных инвестиций можно рассмотреть «Газпром», считает Кауфман. Компания планирует увеличить экспорт газа в Китай с текущих 38 до 106 миллиардов кубометров, нарастить поставки в Среднюю Азию, реализовать проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ) и, возможно, начать экспорт в Иран. Совокупность этих проектов позволит «Газпрому» на горизонте 7–9 лет восстановить масштабы бизнеса, которые были в 2021 году, полагают в ФГ «Финам».

Вишневский обращает внимание на акции «Новатэка». Компании принадлежит ключевая роль в развитии проектов по сжиженному природному газу, пояснил он. По оценкам аналитика, потенциал роста ценных бумаг «Новатэка» составляет 20–30%. Цена закрытия акций компании по итогам основной сессии 19 февраля составила 1167,9 рубля.

Как подарить акции на 23 февраля

Некоторые брокеры, например Т-Инвестиции, позволяют дарить ценные бумаги в своём мобильном приложении. Но чаще всего для передачи активов понадобится оформить договор дарения. В таком случае сделать сюрприз не получится, так как получатель обязан участвовать в процедуре.

Предварительно убедитесь, что у человека открыт брокерский счёт или он готов его открыть.

Что делать дальше:

Купите акции на свой брокерский счёт. Запросите у брокера шаблон договора дарения акций или скачайте форму из интернета. Вы и получатель акций должны заполнить документ своими персональными данными, реквизитами и поставить личные подписи. Направьте вашему депозитарию поручение на перевод акций. Получатель подарка должен самостоятельно обратиться в свой депозитарий с просьбой принять указанный актив и подтвердить факт заключения договора дарения.

Акции должны перевести на брокерский счёт получателя подарка в течение трёх рабочих дней. Брокер может списать комиссию за услугу.

На что обратить внимание при дарении акций для «мужского портфеля»

Подбирая акции для «мужского портфеля», обращайте внимание на крупные и надёжные российские компании — лидеры нефтегазового сектора, металлургии и перспективного ИТ. Чтобы минимизировать риски, обязательно сверьтесь с актуальными консенсус-прогнозами ведущих аналитиков и брокеров.

Купите ценные бумаги на свой брокерский счёт и оформите на них договор дарения. Далее вам и получателю подарка необходимо запросить свои депозитарии о переводе. Бумаги зачислят в течение трёх рабочих дней.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.