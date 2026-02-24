Что такое доверительное управление и нужно ли оно инвестору

В условиях меняющейся ключевой ставки и усложнения финансовых инструментов перед инвестором всё чаще встаёт вопрос, управлять портфелем самостоятельно или передать его специалистам. Вместе с экспертами разобрались в механике доверительного управления, его преимуществах, рисках и целесообразности для разных типов инвесторов.

Как работает доверительное управление

При доверительном управлении вы отдаёте свои деньги в руки доверительного управляющего. Но они хранятся на личном брокерском счёте, который открыт на ваше имя, объясняет инвестиционный советник Юлия Хайдер.

Доверительный управляющий — это профессиональный участник рынка ценных бумаг: индивидуальный управляющий или управляющая компания (УК). Он распоряжается активами инвестора в его интересах на основании договора.

Инвестор заключает с управляющим или УК договор доверительного управления. Управляющие компании и банки, которые предлагают услуги ДУ, имеют свои внутренние шаблоны договоров. При заключении у вас есть период для отмены договора, в течение которого вы можете передумать, расторгнуть сделку и вернуть свои деньги вместе с уже уплаченной комиссией, подчёркивает эксперт.

Инвестор может обсуждать с управляющим индивидуальные инвестиционные стратегии и конкретные активы (например, низколиквидные ценные бумаги), тем самым влиять на стратегию управления своим портфелем. При расторжении договора ДУ инвестор не обязан продавать активы, а может перевести активы другой управляющей компании или личный брокерский счёт. Юлия Хайдер инвестиционный и финансовый советник

На основании договора управляющий покупает и продаёт для вас разные ценные бумаги: акции компаний, облигации (долговые расписки), а также более сложные инструменты (фьючерсы, опционы и даже паи других фондов).

ДУ часто используют, чтобы защититься от колебаний валютных курсов, работать с особыми облигациями, привязанными к валюте, или управлять сроком погашения бумаг, когда процентные ставки падают.

Классическое доверительное управление формируется под конкретного клиента с учётом его целей, сроков инвестирования, размера капитала и риск-профиля.

Виды управления

Стратегическое (модельное) доверительное управление

Ранее управляющие компании часто применяли типовые стратегии к формированию портфелей. Однако с 1 января 2025 года введён запрет на их использование. Теперь портфели нужно формировать персонализированными. То есть по индивидуальным планам с учётом финансового состояния, инвестиционного опыта и цели каждого клиента.

Это означает, что перед продажей стратегии доверительного управления компания анализирует доходы, опыт, цели и готовность к риску инвестора. Поэтому стратегия теперь не готовый «товар», а инвестиционное предложение. Банк или компания покажет его вам только в случае, если ваш профиль соответствует критериям, отметила финансовый советник Татьяна Волкова.

Компания предлагает готовые инвестиционные стратегии с определённым уровнем риска. Например, консервативную, сбалансированную или агрессивную. Клиент выбирает подходящую стратегию, а управление осуществляется по единой модели для группы инвесторов. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Индивидуальное доверительное управление

Индивидуальное доверительное управление предполагает персональную настройку портфеля. Именно такой подход делает доверительное управление востребованным у состоятельных инвесторов, которым важны гибкость и контроль.

В результате инвестор получает не просто набор ценных бумаг, а гибкий инструмент для решения конкретных задач. Например, в индивидуальной стратегии можно исключить бумаги определённых секторов, настроить график выплаты купонного дохода или сфокусироваться на активах, защищённых от инфляции.

Персонализация позволяет более эффективно оптимизировать налогообложение и оперативно корректировать портфель при изменении жизненных обстоятельств клиента, а не только при движении рыночных котировок.

Преимущества доверительного управления

Передача управления профессионалам . Главный плюс ДУ — возможность делегировать инвестиционные решения специалистам с опытом и аналитическими ресурсами, указывает Волкова. Это особенно актуально в периоды высокой рыночной волатильности.

. Главный плюс ДУ — возможность делегировать инвестиционные решения специалистам с опытом и аналитическими ресурсами, указывает Волкова. Это особенно актуально в периоды высокой рыночной волатильности. Экономия времени и доступ к сложным инструментам. Управляющие используют инструменты хеджирования валютных рисков, квазивалютные облигации, операции с деривативами и управление дюрацией портфеля, то есть решения, требующие профессиональной экспертизы и постоянного мониторинга рынка.

Управляющие используют инструменты хеджирования валютных рисков, квазивалютные облигации, операции с деривативами и управление дюрацией портфеля, то есть решения, требующие профессиональной экспертизы и постоянного мониторинга рынка. Диверсификация и снижение рисков . Профессиональное управление позволяет распределять капитал между классами активов и снижать влияние отдельных рыночных факторов.

. Профессиональное управление позволяет распределять капитал между классами активов и снижать влияние отдельных рыночных факторов. Возможность получать прибыль без глубоких знаний. ДУ снимает необходимость самостоятельно разбираться в тонкостях рынка.

Риски доверительного управления

Финансовые риски . Инвестиции в акции, облигации и фонды не гарантируют доходности. Возможны просадки портфеля и частичная потеря капитала.

. Инвестиции в акции, облигации и фонды не гарантируют доходности. Возможны просадки портфеля и частичная потеря капитала. Риски управляющей компании . Надёжность лицензии, репутация, опыт и прозрачность отчётности напрямую влияют на результат инвестора.

. Надёжность лицензии, репутация, опыт и прозрачность отчётности напрямую влияют на результат инвестора. Правовые и регуляторные риски. Закон прямо запрещает гарантировать доходность по рыночным инструментам. Гарантии возможны только в фиксированных инструментах вроде облигаций или депозитов, подчёркивает Волкова. Если стратегия включает акции или другие рыночные активы, итог полностью зависит от состояния рынка на момент продажи активов.

Закон прямо запрещает гарантировать доходность по рыночным инструментам. Гарантии возможны только в фиксированных инструментах вроде облигаций или депозитов, подчёркивает Волкова. Если стратегия включает акции или другие рыночные активы, итог полностью зависит от состояния рынка на момент продажи активов. Комиссии и налоги. Фиксированные и переменные комиссии могут заметно снижать итоговую доходность, поэтому внимательно читайте условия договора.

При анализе договора особого внимания требуют:

распределение ответственности сторон;

условия конфиденциальности;

уровень и ограничения риска;

наличие и параметры стоп-лоссов;

перечень допустимых сделок;

порядок согласования решений;

формат взаимодействия с управляющим;

зафиксированный бенчмарк и ориентиры управления;

подход к управлению рисками.

Именно эти пункты чаще всего становятся источником конфликтов между инвестором и управляющей компанией.

Чем отличается доверительное управление от ПИФов

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) — это форма коллективного управления. Когда люди сравнивают доверительное управление и покупку ПИФов, они обычно имеют в виду именно биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), отмечает Юлия Хайдер. Основные отличия можно свести к четырём пунктам:

Порог входа. Доверительное управление — услуга для крупных инвесторов (порог примерно от 100 тысяч рублей). БПИФ доступен каждому (паи стоят от 2 рублей). Персонализация. В ДУ инвестор может обсуждать с управляющим стратегию, выбирать конкретные активы и влиять на состав портфеля. БПИФ — это готовый стандартный набор активов, одинаковый для всех. Владение и вывод активов. В доверительном управлении ценные бумаги хранятся на личном счёте инвестора. При расторжении договора их можно не продавать, а перевести к другому брокеру. В БПИФ инвестор владеет только паем (долей фонда), который нужно продать, чтобы забрать деньги. Юридические права. При заключении договора доверительного управления действует «период охлаждения» (возможность передумать и вернуть деньги с комиссией). У БПИФ такого периода нет.

ПИФы: что это, как работают, плюсы и минусы паевых инвестиционных фондов

Как выбрать доверительного управляющего

При выборе управляющего инвестору важно видеть результаты управления другими клиентскими портфелями, считает Татьяна Волкова. Эффективность управления также можно оценить, сравнивая с рыночными индексами. Это могут быть, например, индекс Московской биржи (IMOEX) для акций или индексы облигаций (RGBI для государственных, RUGROWTR для корпоративных. Инвестору важно понять, способен ли управляющий стабильно зарабатывать больше, чем пассивная стратегия.

Гарантии возможны только в фиксированных инструментах. Например, облигациях или депозитах. Если стратегия включает акции, криптовалюту или другие рыночные инструменты, гарантированной доходности быть не может. Итоговый результат напрямую зависит от выбранной стратегии и риск-профиля клиента. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

По словам Волковой, если управляющий стабильно обгоняет индекс на 5% и более, это уже значимый результат, а превышение на 15–20% считается серьёзным аргументом в пользу его эффективности.

Главное

Доверительное управление — это инструмент профессионального инвестирования, ориентированный прежде всего на владельцев значительного капитала и долгосрочные финансовые цели. Его ключевое преимущество заключается в персонализации стратегии и доступе к экспертизе рынка, однако доходность при этом не гарантирована и полностью зависит от рыночной ситуации.

Для инвесторов с небольшими суммами более рациональной отправной точкой остаются биржевые фонды и самостоятельное формирование портфеля. По мере роста капитала и усложнения задач управления переход к ДУ становится логичным шагом к диверсификации и оптимизации рисков.

Выбор доверительного управляющего требует тщательной проверки лицензий, результатов работы, комиссий и условий договора. Внимательность на этапе входа в стратегию во многом определяет будущий инвестиционный результат.

