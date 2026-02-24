Рубль на распутье: что происходит на валютном рынке

Курс рубля к концу зимы сохранил крепкие позиции относительно мировых валют. В начале последней недели февраля доллар по-прежнему находится в области 77 рублей, евро торгуется вблизи 90,5 рубля, юань стоит около 11,1 рубля. Рассказываем, какие факторы оказывают поддержку национальной валюте и что будет с её курсом в конце месяца.

© Andrey Mikhaylov/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля на протяжении прошлой недели (16–20 февраля) оставался стабильным. Доллар на межбанковском валютном рынке «Форекс» находился в пределах 76,1–76,9 рубля. Стоимость евро колебалась в диапазоне 89,9–90,9 рубля. Юань торговался в узком коридоре 11–11,1 рубля.

После февральских праздников курсы продолжают оставаться вблизи тех же отметок. При этом валюты демонстрируют разнонаправленную динамику: доллар и евро незначительно ослабевают, а юань немного укрепляется к рублю. К 13:50 мск во вторник доллар стоил 76,6 рубля (-0,25%), евро — 90,29 рубля (-0,09%), юань — 11,13 рубля (+0,32%).

Официальные курсы валют Банка России на выходные и 24 февраля:

Доллар — 76,75 рубля.

Евро — 90,28 рубля.

Юань — 11,09 рубля.

Почему рубль остаётся сильным в конце февраля

Высокая ключевая ставка Банка России и обильное предложение валюты на рынке по бюджетному правилу — две основные причины стабильного курса рубля. Такое мнение озвучил «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

На текущей неделе к факторам поддержки рубля добавится регулярный налоговый период. Экспортёры будут продавать валюту для оплаты обязательств перед бюджетом. Михаил Зельцер Аналитик БКС Мир инвестиций

В середине февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Но заметной реакции валютного рынка на это решение регулятора не последовало — шаг был слишком осторожным.

Нейтральный геополитический фон во второй половине февраля исключает влияние внешних факторов на курс рубля, сказали старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Стороны продолжают вести переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Очередной раунд переговоров может состояться в Женеве 26–27 февраля.

Каким будет рубль на короткой неделе 24–27 февраля

Рубль завершит зиму вблизи текущих уровней, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. По их среднему прогнозу, курс доллара на неделе составит около 76,5 рубля, евро будет стоить около 90,5 рубля, юань — 11,1 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

Доллар в диапазоне 75–77 рублей.

Евро останется в пределах 90–92 рублей.

Юань составит 11–11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться по 76–78 рублей.

Евро продолжит торги в области 89,5–91,5 рубля.

Юань будет находиться в коридоре 11–11,2 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар может остаться вблизи 77 рублей.

Евро будет недалеко от 90 рублей.

Юань — около 11 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет находиться в диапазоне 75–77,5 рубля.

Юань составит 10,85–11,2 рубля.

Россиянам дали совет, в какой валюте держать сбережения в 2026 году